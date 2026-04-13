Gary Neville mengkritik keras duo Chelsea yang 'sangat egois' dan berpendapat bahwa mereka telah membuat The Blues kehilangan tempat di Liga Champions

Pakar tersebut menekankan bahwa membiarkan para tokoh senior yang tidak puas tetap berpengaruh di dalam tim dapat menggagalkan upaya di pekan-pekan terakhir musim ini. Neville berpendapat bahwa kerinduan yang terbuka terhadap kepemimpinan sebelumnya semakin mengikis otoritas Rosenior pada masa di mana persatuan sangat penting untuk mengejar posisi lima besar.

Memperingatkan tentang konsekuensi jangka panjang dari kurangnya profesionalisme ini dan dampaknya terhadap harapan kualifikasi Eropa mereka, Neville menambahkan: “Di masa ketika Anda harus bekerja keras, Anda baru saja tersingkir dari Liga Champions dan dihancurkan oleh PSG, yang bukanlah hal yang memalukan karena mereka adalah tim yang bagus. Anda membutuhkan semua orang untuk bekerja keras dan tetap berada dalam mode ketat itu.

“Ketika dua pemain berpengalaman yang mereka miliki menunjukkan ketidakpuasan dan mengatakan bahwa manajer sebelumnya bagus dan kami menyukainya, serta tidak yakin mengapa situasinya berubah. Saya setuju harus ada konsekuensi.

“Yang mereka lakukan adalah mengatakan bahwa Anda harus tampil di depan kamera saat melawan Manchester City, berada di tribun dengan semua orang tahu bahwa Anda telah bertindak tidak disiplin. Itu tidak akan membantu.

“Masalahnya, para pemain itu masih masuk ke ruang ganti dan memiliki pengaruh. Jika mereka cemberut, merengut, dan mengkritik klub, saya rasa musim ini akan berakhir dengan sulit.

“Menurut saya sekarang, Chelsea akan gagal lolos ke Liga Champions. Saya pikir Chelsea akan gagal lolos karena apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.”