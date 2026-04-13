Gary Neville mengkritik keras duo Chelsea yang 'sangat egois' dan berpendapat bahwa mereka telah membuat The Blues kehilangan tempat di Liga Champions
Stamford Bridge dalam kekacauan
Harapan Chelsea untuk finis di lima besar mendapat pukulan telak setelah kalah 3-0 dari Manchester City, yang menandai kekalahan beruntun pertama mereka di liga dengan selisih tiga gol atau lebih sejak Februari 2018. The Blues harus bermain tanpa Fernandez, yang diskors oleh klub setelah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di Madrid di tengah-tengah rumor kuat yang mengaitkannya dengan Real Madrid. Sementara itu, Cucurella terhindar dari sanksi meskipun mengakui bahwa tawaran kembali ke Barcelona akan "sulit untuk ditolak", dan suasana ketidakpuasan yang muncul akibat hal tersebut membuat skuad asuhan Rosenior tampak terpecah belah dan kurang disiplin.
Krisis kepemimpinan di Chelsea
Neville berpendapat bahwa waktu terjadinya ledakan emosi ini sangat merugikan bagi tim yang sudah terpuruk akibat tersingkirnya mereka dari kompetisi Eropa oleh Paris Saint-Germain. Ia menegaskan bahwa para pemain senior seharusnya memberikan stabilitas bagi manajer yang masih kurang berpengalaman, bukan malah menyuarakan rasa frustrasi mereka sendiri.
Menyampaikan kekhawatirannya mengenai dampak psikologis di ruang ganti, Neville mengatakan kepada Sky Sports: "Ini adalah masa sulit, dan ditambah lagi dengan perilaku tidak disiplin Enzo Fernandez dan Cucurella yang telah angkat bicara dalam beberapa pekan terakhir. Sebagai pemain sepak bola di ruang ganti, apa yang dipikirkan rekan-rekan setim mereka? Ketika Anda berbicara seperti yang mereka lakukan, itu sepenuhnya egois. Itu tidak membantu manajer Anda yang masih muda dan kurang berpengalaman. Itu tidak membantu rekan setim Anda. Itu tidak membantu para penggemar karena mereka berpikir Anda tidak puas."
Budaya 'merajuk' yang merusak
Pakar tersebut menekankan bahwa membiarkan para tokoh senior yang tidak puas tetap berpengaruh di dalam tim dapat menggagalkan upaya di pekan-pekan terakhir musim ini. Neville berpendapat bahwa kerinduan yang terbuka terhadap kepemimpinan sebelumnya semakin mengikis otoritas Rosenior pada masa di mana persatuan sangat penting untuk mengejar posisi lima besar.
Memperingatkan tentang konsekuensi jangka panjang dari kurangnya profesionalisme ini dan dampaknya terhadap harapan kualifikasi Eropa mereka, Neville menambahkan: “Di masa ketika Anda harus bekerja keras, Anda baru saja tersingkir dari Liga Champions dan dihancurkan oleh PSG, yang bukanlah hal yang memalukan karena mereka adalah tim yang bagus. Anda membutuhkan semua orang untuk bekerja keras dan tetap berada dalam mode ketat itu.
“Ketika dua pemain berpengalaman yang mereka miliki menunjukkan ketidakpuasan dan mengatakan bahwa manajer sebelumnya bagus dan kami menyukainya, serta tidak yakin mengapa situasinya berubah. Saya setuju harus ada konsekuensi.
“Yang mereka lakukan adalah mengatakan bahwa Anda harus tampil di depan kamera saat melawan Manchester City, berada di tribun dengan semua orang tahu bahwa Anda telah bertindak tidak disiplin. Itu tidak akan membantu.
“Masalahnya, para pemain itu masih masuk ke ruang ganti dan memiliki pengaruh. Jika mereka cemberut, merengut, dan mengkritik klub, saya rasa musim ini akan berakhir dengan sulit.
“Menurut saya sekarang, Chelsea akan gagal lolos ke Liga Champions. Saya pikir Chelsea akan gagal lolos karena apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.”
Perjuangan berat masih menanti
Setelah kekalahan dari City, Chelsea kini berada di peringkat keenam dengan 48 poin, tertinggal empat poin dari Liverpool yang berada di peringkat kelima dalam perebutan satu-satunya tiket ke kompetisi Eropa (EPS). Untuk menyelamatkan ambisi Liga Champions mereka, Rosenior harus melewati jadwal April yang menantang melawan Manchester United dan Brighton sebelum bulan Mei yang menentukan nasib musim ini. Fase akhir ini mencakup laga-laga krusial melawan Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham, dan Sunderland, di mana ketidakdisiplinan lebih lanjut dapat membuat impian Eropa mereka sirna.