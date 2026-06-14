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Gary Neville mengecam 'kediktatoran' FIFA setelah insiden penalti Swiss yang sangat kontroversial di Piala Dunia
Neville kesal karena kurangnya transparansi
Kontroversi itu meletus pada menit ke-14 pertandingan Grup B ketika gelandang Swiss, Remo Freuler, dijatuhkan oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Meskipun pelanggaran tersebut tampak jelas, tayangan ulang televisi menunjukkan bahwa Freuler telah berada dalam posisi offside sebelum terjadi kontak. Meskipun teknologi semi-otomatis telah digunakan, grafik resmi yang mengonfirmasi keputusan tersebut tidak pernah ditayangkan kepada pemirsa atau ditampilkan di layar stadion.
Bekerja sebagai pakar untuk ITV, Neville mengungkapkan ketidakpercayaannya atas kurangnya komunikasi tersebut. “Kita semua berpikir demikian di sini dan semua orang di rumah pasti juga berpikir demikian,” kata Neville. “FIFA adalah penyiar tuan rumah, mereka memiliki bukti keputusan otomatis yang bisa mereka tunjukkan kepada kita, mengapa mereka tidak menunjukkannya? Mereka melakukan hal ini di turnamen sebelumnya. Para penggemar sudah tidak percaya pada FIFA dan teknologi sejak awal. Ada tanda tanya besar mengenai hal itu, karena menurut saya itu offside, sampai mereka membuktikan sebaliknya.”
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'Seperti kediktatoran' - Para pakar ikut menyerang
Seiring berjalannya waktu tanpa tayangan ulang resmi mengenai garis offside, rasa frustrasi Neville meluap menjadi kritik pedas terhadap operasional FIFA. Mantan pemain timnas Inggris itu mengecam badan pengatur tersebut karena menyembunyikan bukti dari penonton di seluruh dunia, dengan menyatakan bahwa sikap tertutup semacam itu merugikan integritas permainan.
“Ini seperti diktator. Jujur saja, ini seperti kediktatoran,” kata Neville dalam kemarahannya. “Gagasan bahwa mereka menyimpan bukti ini secara internal dan tidak menunjukkannya kepada para penggemar negara-negara yang bertanding di turnamen. Ini benar-benar konyol. Jujur saja, tidak menunjukkan bukti offside. Buktikan kepada kami bahwa itu offside. Tunjukkan segera. Mengapa tidak transparan?” Rekan komentator Ian Wright sependapat, menyebut situasi tersebut sebagai “skandal”, sementara Lee Dixon, yang bertugas sebagai komentator pendamping, juga yakin ada kesalahan, menyatakan: “Tidak ada keraguan tentang penalti, tapi dia offside. Ini tidak akan dihitung.”
FIFA menyalahkan 'gangguan teknis' atas kegagalan tampilan grafis
Setelah pertandingan usai, FIFA mengeluarkan pernyataan yang berusaha menjelaskan mengapa animasi tersebut tidak ditayangkan selama siaran langsung. Menurut badan pengatur tersebut, kegagalan menayangkan animasi offside yang pasti disebabkan oleh gangguan teknis di wilayah San Francisco Bay Area.
Sebuah pernyataan dari FIFA Media menjelaskan: “Selama pertandingan Qatar vs. Swiss di San Francisco Bay Area, gangguan teknis singkat mencegah animasi onside ditampilkan sebelum penalti diberikan kepada Swiss pada menit ke-14. Masalah tersebut segera teratasi. Alur kerja VAR tidak terpengaruh oleh masalah ini dan tetap mengikuti prosedur normal dalam memeriksa keputusan di lapangan. Garis yang digunakan oleh VAR untuk memeriksa posisi para pemain yang bersangkutan tidak menunjukkan bahwa pemain penyerang berada dalam posisi offside pada kedua situasi yang terjadi tepat sebelum keputusan penalti.”
- Getty Images Sport
Qatar berhasil merebut satu poin dramatis di menit-menit akhir
Meskipun kontroversi wasit mendominasi berita utama, pertandingan itu sendiri menghadirkan hasil mengejutkan di lapangan. Breel Embolo berhasil mengeksekusi tendangan penalti yang kontroversial untuk membawa Swiss memimpin, dan tim asuhan Murat Yakin tampaknya akan dengan mudah meraih tiga poin setelah menguasai 68 persen penguasaan bola dan melepaskan 26 tembakan ke gawang.
Namun, Swiss harus membayar mahal atas ketidakmampuan mereka mencetak gol. Pada menit ke-94, Qatar mengamankan poin pertama mereka di Piala Dunia melalui gol penyama kedudukan yang dramatis, berkat gol bunuh diri yang tidak disengaja oleh Miro Muheim. Hasil ini membuat Grup B benar-benar terbuka lebar, dengan kapten Swiss Granit Xhaka kemudian mengkritik timnya karena kurang disiplin dan gagal memastikan kemenangan saat mereka memiliki peluang.