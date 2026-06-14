Gary Neville mengecam 'kediktatoran' FIFA setelah insiden penalti Swiss yang sangat kontroversial di Piala Dunia

Kontroversi itu meletus pada menit ke-14 pertandingan Grup B ketika gelandang Swiss, Remo Freuler, dijatuhkan oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Meskipun pelanggaran tersebut tampak jelas, tayangan ulang televisi menunjukkan bahwa Freuler telah berada dalam posisi offside sebelum terjadi kontak. Meskipun teknologi semi-otomatis telah digunakan, grafik resmi yang mengonfirmasi keputusan tersebut tidak pernah ditayangkan kepada pemirsa atau ditampilkan di layar stadion.

Bekerja sebagai pakar untuk ITV, Neville mengungkapkan ketidakpercayaannya atas kurangnya komunikasi tersebut. “Kita semua berpikir demikian di sini dan semua orang di rumah pasti juga berpikir demikian,” kata Neville. “FIFA adalah penyiar tuan rumah, mereka memiliki bukti keputusan otomatis yang bisa mereka tunjukkan kepada kita, mengapa mereka tidak menunjukkannya? Mereka melakukan hal ini di turnamen sebelumnya. Para penggemar sudah tidak percaya pada FIFA dan teknologi sejak awal. Ada tanda tanya besar mengenai hal itu, karena menurut saya itu offside, sampai mereka membuktikan sebaliknya.”



