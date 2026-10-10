Terlepas dari linimasa tersebut, Neville menguraikan secara tepat bagaimana menurutnya klub Manchester itu harus dihukum jika putusan bersalah dikuatkan. Ia menyerukan kombinasi sanksi yang sangat berat, dengan secara khusus menyoroti akuntabilitas di level direksi dan gelar-gelar yang diraih pada masa lalu.

"Saya pikir para pemilik harus pergi, gelar-gelar untuk periode yang relevan harus dicabut, dan harus ada hukuman pengurangan poin selama beberapa tahun," tegasnya. "Para pemilik dan eksekutif akan kesulitan untuk tetap berada di posisinya jika tes yang sama yang harus saya ikuti sebagai direktur dan pemilik diterapkan secara konsisten."

Meski sikapnya tegas, Neville menepis gagasan untuk menjatuhkan Manchester City jauh ke bawah dalam piramida sepakbola Inggris. "Saya tidak terlalu terpaku pada mendegradasikan Manchester City ke League One atau League Two. Saya ingin klub itu kembali ke Premier League. Saya berbicara dengan seorang fans City pagi ini yang mengatakan para pendukung akan mengenakan jersey retro pada hari Minggu untuk menunjukkan bahwa mereka mencintai klub dan akan kembali ke posisi mereka dulu jika memang harus begitu. Jika itu yang mereka lakukan, semoga berhasil untuk mereka."

Namun, ia mengakui bahwa memaksa pergantian kepemilikan akan mengirimkan gelombang kejut jauh melampaui lapangan: "Tetapi saya bisa memahami mengapa Premier League, para politikus, dan regulator khawatir soal dampak pencopotan para pemilik. Bagi klub, kota, dan sisi timur Manchester, konsekuensi ekonominya akan sangat besar. Itulah konteksnya, meskipun saya sudah jelas soal hukuman yang menurut saya seharusnya dijatuhkan."



