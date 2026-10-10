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Gary Neville memperingatkan akan ada 'kehebohan besar' jika banding Man City berlarut-larut, saat legenda Man Utd itu menuntut HUKUMAN TIGA LAPIS
Banding City atas putusan bersejarah
Manchester City baru-baru ini dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan finansial yang dilayangkan kepada mereka oleh Premier League. Klub Etihad itu dengan cepat mengajukan banding atas putusan yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut, yang berarti sidang baru kini akan digelar.
Terlepas dari putusan bersalah awal itu, belum ada sanksi yang dikonfirmasi. Potensi hukuman yang berkisar dari pengurangan poin berat dan pencabutan gelar hingga degradasi langsung semuanya telah menjadi perdebatan luas di sepakbola Inggris.
Dengan City berjuang untuk membersihkan nama mereka, jadwal proses hukum baru ini masih belum pasti. Namun, prospek banding ini berlarut-larut hingga bulan-bulan terakhir musim telah memicu kekhawatiran serius di kalangan pengamat dan pundit.
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Peringatan tenggat waktu
Berbicara di Overlap Daily, Neville menegaskan bahwa situasi tersebut tidak boleh dibiarkan menaungi klimaks kampanye saat ini. Mantan kapten Manchester United itu bersikeras bahwa kesimpulan yang definitif harus dicapai pada awal musim semi demi melindungi integritas kompetisi.
“Akan sangat sulit bagi semua orang di sepak bola untuk menyaksikan Manchester City menjuarai liga tahun ini," jelas Neville. "Secara psikologis, itu akan menjadi masalah besar bagi sepak bola. Saya rasa Premier League tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut hingga akhir musim. Jika Manchester City mengangkat trofi Premier League pada Mei tanpa adanya putusan, akan terjadi kegaduhan besar."
Ia menambahkan: "Kasus ini harus diselesaikan pada Februari atau Maret. Proses hukum yang semestinya harus berjalan, dan City yakin mereka akan lolos dari dakwaan, jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi. Tetapi Anda tidak bisa sampai ke akhir musim dan Manchester City menjuarai gelar tanpa adanya putusan.”
Tuntutan hukuman rangkap tiga
Terlepas dari linimasa tersebut, Neville menguraikan secara tepat bagaimana menurutnya klub Manchester itu harus dihukum jika putusan bersalah dikuatkan. Ia menyerukan kombinasi sanksi yang sangat berat, dengan secara khusus menyoroti akuntabilitas di level direksi dan gelar-gelar yang diraih pada masa lalu.
"Saya pikir para pemilik harus pergi, gelar-gelar untuk periode yang relevan harus dicabut, dan harus ada hukuman pengurangan poin selama beberapa tahun," tegasnya. "Para pemilik dan eksekutif akan kesulitan untuk tetap berada di posisinya jika tes yang sama yang harus saya ikuti sebagai direktur dan pemilik diterapkan secara konsisten."
Meski sikapnya tegas, Neville menepis gagasan untuk menjatuhkan Manchester City jauh ke bawah dalam piramida sepakbola Inggris. "Saya tidak terlalu terpaku pada mendegradasikan Manchester City ke League One atau League Two. Saya ingin klub itu kembali ke Premier League. Saya berbicara dengan seorang fans City pagi ini yang mengatakan para pendukung akan mengenakan jersey retro pada hari Minggu untuk menunjukkan bahwa mereka mencintai klub dan akan kembali ke posisi mereka dulu jika memang harus begitu. Jika itu yang mereka lakukan, semoga berhasil untuk mereka."
Namun, ia mengakui bahwa memaksa pergantian kepemilikan akan mengirimkan gelombang kejut jauh melampaui lapangan: "Tetapi saya bisa memahami mengapa Premier League, para politikus, dan regulator khawatir soal dampak pencopotan para pemilik. Bagi klub, kota, dan sisi timur Manchester, konsekuensi ekonominya akan sangat besar. Itulah konteksnya, meskipun saya sudah jelas soal hukuman yang menurut saya seharusnya dijatuhkan."
- Getty Images Sport
Menunggu putusan akhir
Dengan banding yang sudah resmi diajukan, Premier League dan Manchester City kini bersiap menghadapi pertarungan hukum baru. Sidang baru akan menentukan hasil akhirnya, tetapi jadwal pasti untuk penyelesaiannya masih tetap sangat tidak jelas.
Tantangan langsung bagi badan pengatur adalah mempercepat proses ini untuk menghindari skenario persis yang dikhawatirkan Neville. Sampai putusan final dijatuhkan, bayang-bayang ketidakpastian akan terus menyelimuti kasta tertinggi sepak bola Inggris dan persaingan gelar saat ini.
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