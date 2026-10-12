Setelah menyaksikan Man City meraih kemenangan 3-0 atas Liverpool, Neville membuat pengakuan mengejutkan di Sky Sports. Pengamat sepakbola itu mengungkapkan bahwa situasi hukum yang dihadapi sang juara sangat memengaruhi pengalamannya saat bertugas sebagai komentator. City telah mengajukan banding setelah panel independen menyatakan mereka bersalah atas 114 dakwaan.

Berbicara terus terang tentang tugasnya, Neville mengatakan: "Kami tadi sedang membuat podcast dan mengatakan bahwa jika saya tidak ditugaskan untuk pertandingan Manchester City selama beberapa bulan ke depan sampai putusan-putusan itu dibacakan, saya akan sangat senang."