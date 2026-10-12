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Gary Neville meminta jeda dari tugasnya di Sky Sports untuk laga-laga Manchester City di tengah proses banding terkait pelanggaran finansial yang masih berlangsung
Permintaan Neville untuk mundur dari tugasnya
Setelah menyaksikan Man City meraih kemenangan 3-0 atas Liverpool, Neville membuat pengakuan mengejutkan di Sky Sports. Pengamat sepakbola itu mengungkapkan bahwa situasi hukum yang dihadapi sang juara sangat memengaruhi pengalamannya saat bertugas sebagai komentator. City telah mengajukan banding setelah panel independen menyatakan mereka bersalah atas 114 dakwaan.
Berbicara terus terang tentang tugasnya, Neville mengatakan: "Kami tadi sedang membuat podcast dan mengatakan bahwa jika saya tidak ditugaskan untuk pertandingan Manchester City selama beberapa bulan ke depan sampai putusan-putusan itu dibacakan, saya akan sangat senang."
- Getty Images Sport
Memuji para pemain di tengah kontroversi
Neville memuji gelandang bernilai £116 juta, Elliot Anderson, setelah kemenangan impresif di Anfield, tetapi ia kesulitan untuk hanya berfokus pada sepakbola. Menjelaskan sikapnya yang bertentangan terhadap sang juara bertahan, Neville berkata: "Pada akhir pertandingan, rasanya cukup sulit karena Anda membayangkan bahwa jika putusan bersalah itu dikukuhkan pada Januari atau Februari, Manchester City tidak akan berada di posisi mereka sekarang dan seluruh liga akan dibayangi persoalan besar. Itu tidak baik bagi Liga Primer Inggris saat ini, dan itulah yang baru saya sadari hari ini."
Membela skuad dan staf pelatih
Neville dan Jamie Carragher sama-sama segera menegaskan bahwa skuad dan jajaran manajemen tidak seharusnya menjadi sasaran utama kemarahan yang ditujukan kepada petinggi klub. Sementara proses banding sudah berlangsung, para pemain sama sekali tidak bersalah atas dugaan pelanggaran keuangan pada masa lalu. Bersimpati kepada skuad, Neville mengatakan: "Itulah masalah bagi staf, pemain, dan pendukung Man City. Mereka tidak bersalah dalam semua ini. Noda, stigma, dan kerusakan reputasi yang menimpa mereka sama sekali bukan akibat perbuatan mereka, tetapi mereka harus menghadapinya di lapangan, di stadion, pekan demi pekan."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya bagi Manchester City?
Manchester City harus menunggu lama karena proses banding yang rumit dan sidang terkait sanksi masih berlangsung. Enzo Maresca perlu menjaga skuadnya tetap fokus sepenuhnya untuk mempertahankan gelar Liga Primer Inggris di lapangan, sementara klub menanti putusan hukum final yang diperkirakan keluar pada awal tahun depan.
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