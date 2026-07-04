Gary Neville memberikan penilaian jujur mengenai masalah bek kanan timnas Inggris di Piala Dunia serta Declan Rice yang bermain di posisi yang bukan posisinya

Masalah-masalah tersebut memaksa Rice pindah dari lini tengah ke posisi bek kanan pada menit-menit akhir pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo. Meskipun Inggris berhasil mempertahankan kemenangan, Neville meyakini bahwa kurangnya stabilitas di lini pertahanan bisa menjadi masalah serius seiring berjalannya turnamen.

"Dia [Rice] bermain sebagai bek kanan untuk Arsenal dalam pertandingan melawan West Ham yang saya tonton beberapa bulan lalu, dan saat itu saya pikir itu adalah keputusan yang salah dari Mikel Arteta, tetapi sebenarnya saya sangat berharap dia ditempatkan di sana pada babak kedua," kata Neville kepada ITV.

"Ini bukan pertama kalinya. Saya bisa mengingat tiga atau empat turnamen yang pernah saya hadiri di mana posisi bek sayap secara umum tidak dihargai, di mana orang mungkin berpikir, ‘bisakah kita menurunkan lima penyerang dan tidak memainkan bek kiri?’ Hal ini sebenarnya merugikan Inggris dalam pertandingan saat ini dan itu adalah masalah. Ini masalah di lini pertahanan dan juga masalah dalam serangan."