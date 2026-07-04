AFP
Diterjemahkan oleh
Gary Neville memberikan penilaian jujur mengenai masalah bek kanan timnas Inggris di Piala Dunia serta Declan Rice yang bermain di posisi yang bukan posisinya
Masalah cedera yang menimpa tim Inggris membuat Tuchel kekurangan pilihan
Inggris memastikan tempatnya di babak 16 besar Piala Dunia berkat kemenangan 2-1 atas Republik Demokratik Kongo, namun cedera-cedera yang dialami para pemain membuat Tuchel semakin kesulitan menentukan susunan pemain di posisi bek kanan. Reece James absen dalam pertandingan tersebut karena cedera otot paha belakang dan kemungkinan besar tidak bisa bermain dalam laga melawan Meksiko pada Senin mendatang setelah gagal menyelesaikan sesi latihan penuh pada Jumat. Jarell Quansah juga mengalami masalah pada pergelangan kakinya, sehingga Tuchel hanya memiliki sedikit pilihan pemain murni di sisi kanan pertahanan.
- Getty Images Sport
Neville mempertanyakan strategi Inggris di posisi bek kanan
Masalah-masalah tersebut memaksa Rice pindah dari lini tengah ke posisi bek kanan pada menit-menit akhir pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo. Meskipun Inggris berhasil mempertahankan kemenangan, Neville meyakini bahwa kurangnya stabilitas di lini pertahanan bisa menjadi masalah serius seiring berjalannya turnamen.
"Dia [Rice] bermain sebagai bek kanan untuk Arsenal dalam pertandingan melawan West Ham yang saya tonton beberapa bulan lalu, dan saat itu saya pikir itu adalah keputusan yang salah dari Mikel Arteta, tetapi sebenarnya saya sangat berharap dia ditempatkan di sana pada babak kedua," kata Neville kepada ITV.
"Ini bukan pertama kalinya. Saya bisa mengingat tiga atau empat turnamen yang pernah saya hadiri di mana posisi bek sayap secara umum tidak dihargai, di mana orang mungkin berpikir, ‘bisakah kita menurunkan lima penyerang dan tidak memainkan bek kiri?’ Hal ini sebenarnya merugikan Inggris dalam pertandingan saat ini dan itu adalah masalah. Ini masalah di lini pertahanan dan juga masalah dalam serangan."
Unit pertahanan yang kurang kompak
Neville meyakini bahwa ketidakpastian formasi empat bek merupakan bom waktu bagi tim asuhan Tuchel. Kelemahan di sayap-sayap telah menjadi sorotan utama kritik, dengan mantan bek Manchester United itu menyarankan bahwa bakat individu saja tidak cukup untuk menutupi kurangnya pemahaman kolektif di sepertiga lapangan pertahanan.
"Saya sudah bilang sebelum turnamen ini bahwa kami punya empat bek, tapi mereka harus bisa menjadi barisan belakang yang solid," kata Neville. "Secara individu, mereka sebenarnya bek yang cukup bagus dalam situasi satu lawan satu, tapi menurut saya mereka belum menjadi satu kesatuan. Saya pikir kelemahan yang kami miliki ini sangat mengkhawatirkan.
"Kami sudah tahu sebelum turnamen dimulai bahwa kami memiliki dua bek kanan yang rentan cedera; [Tino] Livramento absen, lalu dia memasukkan [Trevoh] Chalobah… memasukkan bek kanan. Kami sudah bermain empat pertandingan dan sejauh ini sudah menggunakan lima bek kanan. Hal ini menunjukkan bahwa dia [Tuchel] masih bingung dalam mengatur posisi tersebut. Pada akhirnya, hal ini akan merugikan kami."
- Getty Images Sport
Tuchel dihadapkan pada keputusan penting terkait pemilihan pemain
Inggris kini mengalihkan perhatiannya ke laga babak 16 besar melawan Meksiko, namun pilihan pemain bertahan yang dimiliki Tuchel masih terbatas, karena status James dan Quansah untuk pertandingan tersebut masih belum pasti.
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