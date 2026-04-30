Gary Neville memasukkan Harry Kane ke dalam trio 'impian' pemain yang akan didatangkan Man Utd pada bursa transfer musim panas
Neville membahas bursa transfer musim panas
Dalam sesi tanya jawab dengan penggemardi Sky Sports, Neville membedakan antara skenario "impian" dan apa yang menurutnya bisa dicapai di bursa transfer saat ini. Ia menyatakan: "Jika Anda mengatakan kepada saya bahwa yang dibutuhkan skuad ini saat ini adalah seorang bek tengah kelas atas dan dua gelandang yang bagus, itulah yang dibutuhkan. Sejujurnya, memang masih ada hal-hal lain yang dibutuhkan setelah itu, tapi menurut saya, mereka sudah menangani area sayap. Mereka punya Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Mason Mount yang bisa bermain di sana sedikit, jadi saya sebenarnya oke dengan itu. Saya pikir untuk posisi No.10 dengan Mount dan Bruno Fernandes, Bruno bermain di sana setiap pekan, dia bisa diandalkan, jadi saya katakan tidak ada masalah di sana. Yang dibutuhkan adalah dua gelandang tengah dan tentu saja seorang bek tengah, kami membutuhkan bek tengah kelas atas. Dalam dunia impian, itu akan menjadi Marquinhos, Declan Rice, dan Harry Kane. Secara realistis, saya memilih [Sandro] Tonali, [Elliot] Anderson, dan [Ezri] Konsa."
Memperkuat inti Persatuan
Dukungan terhadap Konsa muncul seiring dengan penampilan mengesankan yang terus ditunjukkan pemain berusia 28 tahun itu di Aston Villa. Setelah mencatatkan 229 penampilan untuk klub asal West Midlands tersebut, Konsa telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek paling andal di kasta tertinggi, sekaligus membantu Villa kembali bersaing memperebutkan tiket Liga Champions musim ini.
Di lini tengah, Neville mengincar Newcastle untuk mendapatkan pemain kunci berupa Tonali. Pemain asal Italia itu berada di urutan teratas dalam daftarnya bersama Anderson, yang kabarnya sudah menjadi target utama pihak Old Trafford. Namun, United menghadapi persaingan ketat dari rival mereka Manchester City, yang juga diyakini memantau situasi gelandang Nottingham Forest tersebut dengan cermat menjelang penutupan bursa transfer.
Jalan menuju perebutan gelar
Meskipun tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen musim ini, Neville yakin bahwa United berada dalam posisi yang tepat untuk mengejar ketertinggalan di papan atas musim depan. Ia meyakini bahwa faktor-faktor eksternal, termasuk kemungkinan pergantian manajer dan masalah disiplin di luar lapangan di klub-klub lain, dapat membuka peluang bagi United untuk melesat ke depan.
Neville menjelaskan: "Liverpool saat ini tidak berada di atas mereka dalam hierarki, begitu pula Chelsea, dan Aston Villa. Namun, Manchester United tidak harus menghadapi kompetisi Liga Champions atau turnamen piala musim ini, jadi ada keuntungan besar di sana. Namun, menurut saya, semuanya akan bergantung pada bagaimana tim Arsenal ini menghadapi kemenangan atau kekalahan di liga? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Itu bisa jadi soal jika mereka telah memenangkannya, apakah mereka bisa memenangkannya dua kali berturut-turut? Sulit, jika mereka belum memenangkannya, bagaimana mereka akan bangkit dan apa yang akan terjadi di sana?"
Ketidakpastian di Manchester City
Mantan kapten United itu juga menyoroti ketidakpastian yang masih menyelimuti kubu biru Manchester. Dengan masih adanya pertanyaan seputar masa depan jangka panjang Pep Guardiola dan keputusan yang akan segera diambil terkait 115 tuduhan Liga Premier terhadap klub tersebut, Neville menyarankan agar petinggi di Old Trafford harus siap memanfaatkan setiap ketidakstabilan di Etihad.
"Pertanyaan besarnya ada di sini [di Manchester City]. Dua hal… Pep Guardiola dan 115 tuduhan. Apa yang akan terjadi dengan tuduhan-tuduhan itu? Apakah mereka akan mendapat pengurangan poin besar jika terbukti bersalah atas beberapa pelanggaran yang lebih serius? Jadi, itu dua pertanyaan besar," kata Neville. "Jika Manchester City mendapat pengurangan poin besar atau Pep Guardiola hengkang, dan Arsenal sedang terpuruk karena gagal menjuarai liga, saya kira Anda punya peluang yang bagus. United mungkin punya peluang tipis, tapi segala sesuatunya harus berjalan sesuai keinginan mereka."