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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Gary Neville: "Manchester United dihancurkan oleh AC Milan yang kehilangan banyak pemain inti"

Manchester United

Mantan legenda Manchester United mengomentari hasil laga persahabatan yang dimenangi AC Milan atas Manchester United

Gary Neville, mantan bek dan legenda Manchester United, yang kini menjadi komentator, mengomentari kekalahan Manchester United dalam laga uji coba melawan Milan sebagai berikut: "Obsesi untuk mengalahkan Amorim itu konyol," kata pria 51 tahun tersebut, seperti dikutip Sportmediaset . United dihajar habis-habisan oleh tim yang tanpa beberapa pemain inti dan memanfaatkan ruang-ruang kosong yang ditinggalkan. Mereka tidak menang dalam tiga pertandingan".


"Solusinya adalah membeli pemain baru," tambah mantan bek Manchester United pada era keemasan Sir Alex Ferguson itu.

  • MANCHESTER UNITED-MILAN 2-4, SUSUNAN PENCETAK GOL

    Manchester United-Milan 2-4


    Pencetak gol: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (Mi), 71' Loftus Cheek (Mi).


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Tielemans; Amad, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. Cadangan: Heath, Mee, Amass, Dalot, Martinez, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Mainoo, Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee. Pelatih: Carrick


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (dari menit ke-60 Gila), De Winter (dari menit ke-83 Diawara), Pavlovic (dari menit ke-83 Vladimirov); Chukwueze, Jashari (dari menit ke-60 Modric), Musah (dari menit ke-75 Ricci), Estupinan (dari menit ke-60 Bartesaghi); Loftus-Cheek (dari menit ke-83 Comotto), Cisse (dari menit ke-60 Saelemaekers); Ramos (dari menit ke-75 Camarda). Pelatih: Amorim.


    Kartu kuning: Estupinan (Mi), Dorgu (Ma)

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