Gary Neville, mantan bek dan legenda Manchester United, yang kini menjadi komentator, mengomentari kekalahan Manchester United dalam laga uji coba melawan Milan sebagai berikut: "Obsesi untuk mengalahkan Amorim itu konyol," kata pria 51 tahun tersebut, seperti dikutip Sportmediaset . United dihajar habis-habisan oleh tim yang tanpa beberapa pemain inti dan memanfaatkan ruang-ruang kosong yang ditinggalkan. Mereka tidak menang dalam tiga pertandingan".





"Solusinya adalah membeli pemain baru," tambah mantan bek Manchester United pada era keemasan Sir Alex Ferguson itu.