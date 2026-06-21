Selama penampilannya sebagai bintang tamu di ITV, Lineker juga membahas Harry Kane, yang baru-baru ini menyamai rekornya dengan mencetak 10 gol untuk Inggris di Piala Dunia. Melihat kapten tim saat ini mencapai tonggak sejarah tersebut dengan mencetak dua gol melawan Kroasia, Lineker bercanda: "Saya bukan orang yang kasar, tapi saya memang menendang pintu hingga hancur! Tidak, saya benar-benar senang untuk Harry. Jelas dia membutuhkan satu Piala Dunia tambahan untuk mencapainya dan ada cukup banyak gol penalti di sana, tapi kita akui saja itu."

Dia memuji perkembangan bintang Bayern Munich itu, mengakui bahwa Kane telah melampauinya sebagai pemain yang lengkap. "Serius, Harry adalah penyerang nomor sembilan yang jauh lebih baik secara keseluruhan daripada saya," kata mantan peraih Sepatu Emas Piala Dunia itu. "Saya lebih banyak bermain di kotak penalti, sedangkan Harry bisa melakukan segalanya, bukan? Dia turun ke belakang, jangkauan operannya luar biasa, dan menurut saya dia adalah penyerang nomor sembilan terbaik yang pernah kami miliki."