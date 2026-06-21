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Gary Lineker secara mengejutkan bergabung dalam liputan Piala Dunia ITV dan, sambil bercanda, menggantikan Laura Woods setelah hengkangnya BBC
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Lineker didampingi oleh pembawa acara Woods dan tim pakar ternama yang terdiri dari Gary Neville, Ian Wright, dan Duncan Ferguson di studio ITV. Kehadirannya menjadi kejutan besar bagi para penggemar, mengingat ia telah berkarier di BBC selama 26 tahun.
Penampilannya itu mencakup momen ringan yang telah diskenariokan, di mana Lineker mulai membuka siaran sendiri, yang membuat pembawa acara tetap itu terhibur. “Terima kasih banyak telah bergabung dengan kami di ITV untuk acara ini. Hari baru, pertandingan baru, saluran baru,” kata Lineker sebelum Woods menyela dengan lucu untuk mengambil alih perannya kembali. Lineker segera bercanda, “Maaf, maaf. Kebiasaan lama!”
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Menanggapi kepergian yang kontroversial dari BBC
Kepindahan Lineker ke ITV terjadi setelah masa jabatannya sebagai wajah acara "Match of the Day" berakhir dengan penuh gejolak. Meskipun awalnya ia dijadwalkan memimpin liputan BBC untuk turnamen 2026, rencana tersebut dibatalkan menyusul perselisihan terkait postingan di media sosial.
Mantan striker ini tidak segan-segan mengungkapkan rasa frustrasinya sejak perpisahan tersebut, dengan menggambarkan arah yang diambil korporasi belakangan ini sebagai "menghancurkan." Saat berbicara dalam pemutaran film dokumenter "Gaza: Doctors Under Attack" di London, yang telah diputuskan oleh jaringan televisi tersebut untuk tidak ditayangkan, Lineker mengkritik BBC dan menyoroti adanya "kemunduran" di jajaran pimpinan organisasi tersebut, dengan menuduh bahwa pimpinan sering kali tunduk pada tekanan politik dari luar.
Kane memecahkan rekor Piala Dunia milik Lineker
Selama penampilannya sebagai bintang tamu di ITV, Lineker juga membahas Harry Kane, yang baru-baru ini menyamai rekornya dengan mencetak 10 gol untuk Inggris di Piala Dunia. Melihat kapten tim saat ini mencapai tonggak sejarah tersebut dengan mencetak dua gol melawan Kroasia, Lineker bercanda: "Saya bukan orang yang kasar, tapi saya memang menendang pintu hingga hancur! Tidak, saya benar-benar senang untuk Harry. Jelas dia membutuhkan satu Piala Dunia tambahan untuk mencapainya dan ada cukup banyak gol penalti di sana, tapi kita akui saja itu."
Dia memuji perkembangan bintang Bayern Munich itu, mengakui bahwa Kane telah melampauinya sebagai pemain yang lengkap. "Serius, Harry adalah penyerang nomor sembilan yang jauh lebih baik secara keseluruhan daripada saya," kata mantan peraih Sepatu Emas Piala Dunia itu. "Saya lebih banyak bermain di kotak penalti, sedangkan Harry bisa melakukan segalanya, bukan? Dia turun ke belakang, jangkauan operannya luar biasa, dan menurut saya dia adalah penyerang nomor sembilan terbaik yang pernah kami miliki."
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Sindiran terhadap kubu lawan
Lineker juga memanfaatkan platform tersebut untuk melontarkan sindiran halus kepada mantan majikannya terkait pilihan logistik mereka untuk turnamen ini. Sementara BBC memilih menyiarkan liputan mereka dari markas di Salford, ITV meluncurkan studio mewah di New York dengan latar belakang cakrawala kota. Lineker, yang telah merekam podcast-nya "The Rest Is Football" dari Times Square sebagai bagian dari kemitraan dengan Netflix, tampak sangat terkesan dengan pengaturan tersebut.
"Saya telah membawakan acara harian untuk Netflix, kami berada di Times Square, tapi saya benar-benar ingin datang dan melihat set Anda," katanya kepada kru ITV selama siaran. "Saya pikir ini benar-benar luar biasa dan saya bisa memastikan bahwa ini nyata. Latar belakangnya sungguh menakjubkan." Di luar Piala Dunia, hubungan Lineker dengan saluran tersebut akan terus berlanjut, karena ia dijadwalkan menjadi pembawa acara program hiburan ringan baru berjudul 'The Box' pada akhir tahun ini.