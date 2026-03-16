Gary Lineker menyoroti kesamaan yang dimiliki bintang Liverpool Rio Ngumoha dengan Kylian Mbappé, dan mengatakan bahwa Inggris telah 'sangat membutuhkan' talenta-talenta seperti winger Liverpool tersebut dan Max Dowman dari Arsenal
Akhir pekan bersejarah bagi Young Lions
Max Dowman dari Arsenal menjadi sorotan setelah mencetak gol ke gawang Everton pada usia 16 tahun dan 73 hari, sekaligus menjadi pencetak gol termudasepanjang sejarah liga. Gelandang tersebut mencetak gol penentu kemenangan yang membantu The Gunners memperlebar keunggulan menjadi sembilan poin di klasemen. Sementara itu, Rio Ngumoha semakin mengukuhkan posisinya dalam rencana tim utama Arne Slot dengan penampilan pertamanya sebagai starter di level senior dalam laga imbang 1-1 melawan Tottenham.
Lineker menyoroti ciri-ciri khas Mbappé
Dalam wawancara di podcast The Rest Is Football, Lineker memberikan penilaian yang sangat positif mengenai potensi teknis Ngumoha. Meskipun bersikap hati-hati terhadap beban ekspektasi yang ada, striker legendaris itu mencatat beberapa kesamaan spesifik dengan Kylian Mbappe, salah satu pemain terbaik di dunia. "Saya tidak membandingkannya, tapi dia memiliki ketajaman gerakan stop-start seperti Mbappe," kata Lineker. "Dia memiliki potensi yang sangat besar. Dia beberapa kali nyaris mencetak gol. Dia benar-benar istimewa, dan saya terkejut dia diganti."
Dia kemudian memuji Ngumoha dan Dowman atas keberanian mereka, mencatat: "Kedua pemain ini, Dowman dan Ngumoha, adalah pemain yang telah kami (penggemar Inggris) nantikan. Pemain yang bisa mengalahkan lawan, yang bisa melewati pemain lain. Mereka tidak hanya ingin mengoper bola dan mengopernya ke sana-sini. Mereka ingin mengambil risiko. Pemain seperti ini, kadang-kadang, hal itu tidak akan berhasil bagi mereka. Tapi saya suka bahwa mereka cukup berani, dan semoga mereka terus didorong untuk menyerang, untuk menghadapi lawan. Itulah yang disukai penggemar sepak bola. Sangat mengasyikkan melihat bakat muda itu. Dan dua anak muda Inggris – luar biasa.”
Pembimbingan dan disiplin profesional
Micah Richards, rekan pembawa acara Lineker, turut menyuarakan pujian tersebut, dengan mengatakan: "Mereka kini memiliki kesempatan untuk menjadi apa pun yang mereka inginkan. Mereka bermain bersama pemain-pemain seperti [Bukayo] Saka, [Cody] Gakpo, dan [Florian] Wirtz. Mereka adalah pemain-pemain internasional yang bisa dijadikan panutan. Untuk mencapai puncak, kamu harus menjaga pola makan yang benar, berlatih dengan benar, dan memulihkan diri dengan benar. Kalian harus memastikan bahwa kalian dikelilingi oleh orang-orang yang tepat dan menikmati prosesnya.”
- Getty Images Sport
Menghadapi sensasi dan tekanan untuk meraih gelar
Tantangan lain bagi kedua pemain muda ini adalah menghadapi sorotan media yang begitu intens pasca penampilan gemilang mereka. Bagi Dowman, ujiannya terletak pada kemampuannya untuk tetap menjadi bagian dari skuad Arsenal yang saat ini sedang mengejar gelar Liga Premier, dengan Arteta yang kemungkinan akan membatasi menit bermain sang pemain muda selama fase krusial yang penuh tekanan ini. Ngumoha, yang telah mencetak satu gol di level senior pada awal musim ini, akan berusaha mendapatkan lebih banyak kesempatan sebagai starter saat Liverpool harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan ajang Eropa.
