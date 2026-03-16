Gary Lineker menyoroti kesamaan yang dimiliki bintang Liverpool Rio Ngumoha dengan Kylian Mbappé, dan mengatakan bahwa Inggris telah 'sangat membutuhkan' talenta-talenta seperti winger Liverpool tersebut dan Max Dowman dari Arsenal

Dalam wawancara di podcast The Rest Is Football, Lineker memberikan penilaian yang sangat positif mengenai potensi teknis Ngumoha. Meskipun bersikap hati-hati terhadap beban ekspektasi yang ada, striker legendaris itu mencatat beberapa kesamaan spesifik dengan Kylian Mbappe, salah satu pemain terbaik di dunia. "Saya tidak membandingkannya, tapi dia memiliki ketajaman gerakan stop-start seperti Mbappe," kata Lineker. "Dia memiliki potensi yang sangat besar. Dia beberapa kali nyaris mencetak gol. Dia benar-benar istimewa, dan saya terkejut dia diganti."

Dia kemudian memuji Ngumoha dan Dowman atas keberanian mereka, mencatat: "Kedua pemain ini, Dowman dan Ngumoha, adalah pemain yang telah kami (penggemar Inggris) nantikan. Pemain yang bisa mengalahkan lawan, yang bisa melewati pemain lain. Mereka tidak hanya ingin mengoper bola dan mengopernya ke sana-sini. Mereka ingin mengambil risiko. Pemain seperti ini, kadang-kadang, hal itu tidak akan berhasil bagi mereka. Tapi saya suka bahwa mereka cukup berani, dan semoga mereka terus didorong untuk menyerang, untuk menghadapi lawan. Itulah yang disukai penggemar sepak bola. Sangat mengasyikkan melihat bakat muda itu. Dan dua anak muda Inggris – luar biasa.”