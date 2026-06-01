Upaya Arsenal untuk meraih gelar ganda bersejarah berakhir dengan kekecewaan di Budapest. Meskipun sempat unggul lebih dulu lewat gol Kai Havertz, tim asal London Utara itu disamakan kedudukannya oleh tendangan penalti Ousmane Dembele sebelum akhirnya harus menelan kekalahan dalam adu penalti yang menegangkan. Meskipun hasil ini terasa pahit bagi para pendukung Arsenal, Lineker yakin bahwa tim yang lebih baiklah yang keluar sebagai pemenang pada malam itu.

Berbicara dalam podcast The Rest is Football, pencetak gol legendaris ini menyarankan bahwa gaya permainan PSG yang lebih ekspansif membuat mereka layak menjadi pemenang. "Tentu saja ini mengecewakan bagi Arsenal, tetapi saya yakin tim terbaik di turnamen ini telah menang lagi," jelas Lineker. "Melihat pertandingan ini sebagai penggemar yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya, saya pikir Arsenal harus bermain seperti itu karena mereka tidak akan bisa mengalahkan PSG dengan cara lain, tetapi pada saat yang sama saya pikir sepak bola yang menang."