Getty Images Entertainment
Diterjemahkan oleh
Gary Lineker menyebut tiga tim yang lebih baik daripada Arsenal - sementara juara baru Liga Premier itu disebut tidak termasuk dalam jajaran elit "sepak bola yang indah"
Tim sepak bola menang di Budapest
Upaya Arsenal untuk meraih gelar ganda bersejarah berakhir dengan kekecewaan di Budapest. Meskipun sempat unggul lebih dulu lewat gol Kai Havertz, tim asal London Utara itu disamakan kedudukannya oleh tendangan penalti Ousmane Dembele sebelum akhirnya harus menelan kekalahan dalam adu penalti yang menegangkan. Meskipun hasil ini terasa pahit bagi para pendukung Arsenal, Lineker yakin bahwa tim yang lebih baiklah yang keluar sebagai pemenang pada malam itu.
Berbicara dalam podcast The Rest is Football, pencetak gol legendaris ini menyarankan bahwa gaya permainan PSG yang lebih ekspansif membuat mereka layak menjadi pemenang. "Tentu saja ini mengecewakan bagi Arsenal, tetapi saya yakin tim terbaik di turnamen ini telah menang lagi," jelas Lineker. "Melihat pertandingan ini sebagai penggemar yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya, saya pikir Arsenal harus bermain seperti itu karena mereka tidak akan bisa mengalahkan PSG dengan cara lain, tetapi pada saat yang sama saya pikir sepak bola yang menang."
- AFP
Para tokoh terkemuka di dunia hiburan
Lineker tidak hanya memuji PSG; ia kemudian menyebutkan tiga klub yang menurutnya saat ini bermain dengan estetika yang lebih tinggi daripada tim asuhan Arteta. Meski mengakui kehebatan pertahanan Arsenal, ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa Arsenal masih berada di luar kategori "sepak bola indah" yang didominasi oleh tim-tim paling kreatif di Eropa.
"Saya tahu ada berbagai macam cara bermain dan tidak ada yang salah dengan bermain defensif," kata Lineker. "Namun, pada saat yang sama, sepak bola adalah hiburan dan Anda ingin melihat tim-tim yang benar-benar positif, kreatif, memiliki pemain terbaik, dan memainkan sepak bola yang indah. Menurut saya, musim ini ketiga tim tersebut adalah PSG, Bayern Munich, dan Barcelona."
Pragmatisme taktis Arteta
Pendekatan The Gunners di final telah memicu perdebatan yang cukup sengit, dengan banyak pengamat mempertanyakan apakah Arteta terlalu berhati-hati saat menghadapi juara bertahan. Namun, Lineker mengakui bahwa organisasi pertahanan itu merupakan keharusan mengingat perbedaan kualitas individu yang begitu jauh. The Gunners tetap tampil sangat konsisten sepanjang turnamen, namun harus tersingkir di babak final setelah Eberechi Eze dan Gabriel gagal mengeksekusi penalti.
Menyikapi pertandingan tersebut, Lineker menambahkan: "Arsenal brilian dalam bertahan dan PSG tidak banyak menciptakan peluang karena mereka sangat terorganisir, tetapi menurut saya sebagai penonton netral, ini adalah hasil yang positif bagi sepak bola. Menurut saya, dalam hal bagaimana sepak bola seharusnya dimainkan, tim terbaiklah yang menang."
- Getty Images Sport
Menerima rasa sakit
Arteta tampak sangat terpukul pasca kekalahan tersebut, menggambarkan pengalaman itu sebagai "menyakitkan" setelah nyaris meraih prestasi legendaris. Meski mengalami kekecewaan di level Eropa, Arteta dengan cepat menunjukkan sikap sportif terhadap para pemenang, yang berhasil meraih gelar Liga Champions dua kali berturut-turut. "Mereka adalah tim yang luar biasa dan saya mengucapkan selamat kepada mereka. Kualitas individu yang mereka miliki, cara mereka dilatih – mereka adalah tim papan atas, yang terbaik," tutup manajer Arsenal itu.
Namun, skuad Arsenal berada dalam suasana hati yang lebih baik saat mereka menggelar parade trofi di utara London untuk merayakan gelar Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun. Para penggemar berkumpul dalam jumlah besar untuk menyambut para pahlawan mereka pulang, dengan trofi kasta tertinggi berkilauan di tengah asap merah.