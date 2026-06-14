Gary Lineker menilai tidak dimasukkannya bek kiri ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia sebagai hal yang 'sulit dipahami', sambil mempertanyakan keputusan besar yang diambil Thomas Tuchel

Lineker mengungkapkan kebingungannya atas keputusan Tuchel yang tidak memasukkan Hall ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia mendatang. Meskipun tampil gemilang bersama Newcastle musim ini, bek kiri muda tersebut tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang akan bertolak ke Amerika Serikat—sebuah keputusan yang digambarkan Lineker sebagai "membingungkan" mengingat performa apik sang pemain saat menghadapi lawan-lawan tangguh belakangan ini. Meskipun tampil dalam pertandingan persahabatan melawan Uruguay dan Jepang, Hall menjadi salah satu korban terkenal saat daftar akhir dikonfirmasi.

Berbicara dalam podcast The Rest is Football, Lineker mengatakan: "Hal ini tentu saja mengejutkan saya, tetapi saya akan mengatakan bahwa setiap orang memiliki pandangan masing-masing mengenai hal ini dan hampir semua orang akan berbeda pendapat dengan manajer Inggris dalam satu atau dua hal. Yang terpenting sebenarnya adalah apa yang dipikirkan manajer Inggris, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa saya pahami. Tidak akan ada bedanya sedikit pun jika Inggris melaju hingga final dan memenangkan Piala Dunia, dan Thomas Tuchel telah mengatakan bahwa ini bukan tentang memilih pemain paling berbakat, melainkan tentang membentuk tim, dan saya sepenuhnya mengerti itu."

"Menurut saya, ada beberapa hal yang menonjol bagi saya. Setiap orang akan memilih skuad yang berbeda dan hanya ada satu pendapat yang penting, tetapi saya merasa sulit memahami mengapa Lewis Hall tidak dimasukkan, sungguh. Dia tampil brilian musim ini. Tuchel telah berbicara tentang Djed Spence sebagai bek kiri cadangan, tetapi dia lebih cocok sebagai bek kanan, dan dia menyebut kecepatannya jika kita menghadapi sayap yang sangat cepat. Namun, Lewis Hall adalah satu-satunya pemain yang benar-benar saya lihat mampu mengimbangi Lamine Yamal musim ini. Jadi, saya merasa keputusan itu sedikit membingungkan."