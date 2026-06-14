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Gary Lineker menilai tidak dimasukkannya bek kiri ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia sebagai hal yang 'sulit dipahami', sambil mempertanyakan keputusan besar yang diambil Thomas Tuchel
Lineker mengkritik keras keputusan yang mengabaikan Lewis Hall
Lineker mengungkapkan kebingungannya atas keputusan Tuchel yang tidak memasukkan Hall ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia mendatang. Meskipun tampil gemilang bersama Newcastle musim ini, bek kiri muda tersebut tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang akan bertolak ke Amerika Serikat—sebuah keputusan yang digambarkan Lineker sebagai "membingungkan" mengingat performa apik sang pemain saat menghadapi lawan-lawan tangguh belakangan ini. Meskipun tampil dalam pertandingan persahabatan melawan Uruguay dan Jepang, Hall menjadi salah satu korban terkenal saat daftar akhir dikonfirmasi.
Berbicara dalam podcast The Rest is Football, Lineker mengatakan: "Hal ini tentu saja mengejutkan saya, tetapi saya akan mengatakan bahwa setiap orang memiliki pandangan masing-masing mengenai hal ini dan hampir semua orang akan berbeda pendapat dengan manajer Inggris dalam satu atau dua hal. Yang terpenting sebenarnya adalah apa yang dipikirkan manajer Inggris, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa saya pahami. Tidak akan ada bedanya sedikit pun jika Inggris melaju hingga final dan memenangkan Piala Dunia, dan Thomas Tuchel telah mengatakan bahwa ini bukan tentang memilih pemain paling berbakat, melainkan tentang membentuk tim, dan saya sepenuhnya mengerti itu."
"Menurut saya, ada beberapa hal yang menonjol bagi saya. Setiap orang akan memilih skuad yang berbeda dan hanya ada satu pendapat yang penting, tetapi saya merasa sulit memahami mengapa Lewis Hall tidak dimasukkan, sungguh. Dia tampil brilian musim ini. Tuchel telah berbicara tentang Djed Spence sebagai bek kiri cadangan, tetapi dia lebih cocok sebagai bek kanan, dan dia menyebut kecepatannya jika kita menghadapi sayap yang sangat cepat. Namun, Lewis Hall adalah satu-satunya pemain yang benar-benar saya lihat mampu mengimbangi Lamine Yamal musim ini. Jadi, saya merasa keputusan itu sedikit membingungkan."
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Kejutan atas absennya Cole Palmer
Tidak dimasukkannya pemain andalan Chelsea, Cole Palmer, juga menuai kritik dari penyerang legendaris tersebut. Meskipun sering menjadi penentu kemenangan bagi The Blues dan telah menunjukkan kualitasnya di momen-momen krusial di masa lalu, Palmer menjadi salah satu korban terkenal dari proses seleksi akhir Tuchel, di mana pelatih asal Jerman itu memilih opsi sayap alternatif.
Lineker mengungkapkan kekecewaannya terkait bintang Chelsea tersebut, dengan menyatakan: "Saya kecewa dengan Cole Palmer karena Noni Madueke menjalani musim yang lumayan, tetapi ia sering kali hanya menjadi pemain cadangan bagi Bukayo Saka. Cole memberikan sesuatu yang berbeda; ia adalah pemain yang mampu tampil gemilang di momen-momen krusial. Selain itu, jika kita melihat kembali 12 bulan yang lalu, ia adalah pemain terbaik di Piala Dunia Antarklub, tempat turnamen ini diselenggarakan. Ya, dia memang sering cedera musim ini, tapi dia absen secara sporadis, dan menurut saya dia menunjukkan ketajamannya dalam beberapa pertandingan terakhir Chelsea dan mulai kembali ke performa terbaiknya."
Debat Kepemimpinan Maguire dan Burn
Hal lain yang menjadi perdebatan bagi Lineker adalah tidak dipanggilnya Harry Maguire. Bek Manchester United ini telah menjadi andalan timnas Inggris selama bertahun-tahun, namun Tuchel justru memilih Dan Burn dari Newcastle untuk memberikan kepemimpinan berpengalaman di jantung pertahanan The Three Lions pada turnamen di Amerika Utara tersebut.
Lineker yakin Maguire mungkin merasa dirugikan, dengan mengatakan: "Saya pikir Harry Maguire benar-benar kurang beruntung. Tuchel memuji Dan Burn dan mengatakan dia bisa menjadi pemimpin sejati di sana. Saya menduga dia tidak akan memilih keduanya karena mereka adalah pemain yang mirip dalam banyak hal, tetapi Maguire benar-benar kurang beruntung karena dia memiliki keunggulan bermain di turnamen internasional besar di mana dia selalu tampil baik dan tidak pernah mengecewakan Inggris."
- Getty Images Sport
Masuknya Ivan Toney yang mengejutkan
Akhirnya, Lineker menyinggung soal pemilihan Ivan Toney yang tak terduga. Penyerang tersebut telah bermain di Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Ahli, sehingga banyak yang mengira ia sudah tidak lagi masuk dalam pertimbangan tim nasional, namun Tuchel tetap menyisipkan nama mantan pemain Brentford itu dalam daftar skuad finalnya.
Menanggapi masuknya sang penyerang, Lineker menambahkan: "Saya juga sangat terkejut dengan Ivan Toney, itu benar-benar muncul dari mana-mana. Saya rasa tidak ada yang membicarakan dia karena dia sudah bermain di liga Saudi selama beberapa tahun. Dia tentu saja pemain yang bagus, tapi saya memang merasa itu sedikit mengejutkan."
Inggris kini bersiap untuk memulai kampanye Grup D mereka pada 17 Juni melawan Kroasia, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Ghana dan Panama.