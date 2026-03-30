Gary Lineker mengatakan kepada Mikel Arteta bahwa ia menerapkan taktik ala 'Sir Alex Ferguson' saat sejumlah pemain inti Arsenal absen dari tugas internasional

Perburuan gelar juara Liga Premier semakin mendekati babak akhir, dan Lineker yakin Arteta menggunakan segala cara untuk memastikan timnya tetap memimpin. Dalam podcast The Rest is Football, mantan striker Inggris itu menyoroti kesamaan antara cara manajer asal Spanyol itu mengelola skuadnya saat ini dengan metode kontroversial yang pernah digunakan oleh manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Ferguson terkenal sangat melindungi para pemainnya selama jendela transfer internasional, sering kali memberikan tekanan agar pemain kunci menghindari pertandingan persahabatan yang tidak perlu. Lineker melihat pola yang muncul di Emirates, dengan menyatakan: "Menariknya, beberapa pemain Arsenal kini telah menarik diri dari skuad ini. Baik [Bukayo] Saka maupun Declan Rice telah pergi. Mereka bergabung dengan pemain seperti [William] Saliba dan Gabriel serta satu atau dua pemain lainnya. Saya rasa Arteta sedang memainkan peran seperti Sir Alex di sini."