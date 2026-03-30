Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Gary Lineker mengatakan kepada Mikel Arteta bahwa ia menerapkan taktik ala 'Sir Alex Ferguson' saat sejumlah pemain inti Arsenal absen dari tugas internasional
Apakah Arteta meniru gaya Ferguson?
Perburuan gelar juara Liga Premier semakin mendekati babak akhir, dan Lineker yakin Arteta menggunakan segala cara untuk memastikan timnya tetap memimpin. Dalam podcast The Rest is Football, mantan striker Inggris itu menyoroti kesamaan antara cara manajer asal Spanyol itu mengelola skuadnya saat ini dengan metode kontroversial yang pernah digunakan oleh manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson.
Ferguson terkenal sangat melindungi para pemainnya selama jendela transfer internasional, sering kali memberikan tekanan agar pemain kunci menghindari pertandingan persahabatan yang tidak perlu. Lineker melihat pola yang muncul di Emirates, dengan menyatakan: "Menariknya, beberapa pemain Arsenal kini telah menarik diri dari skuad ini. Baik [Bukayo] Saka maupun Declan Rice telah pergi. Mereka bergabung dengan pemain seperti [William] Saliba dan Gabriel serta satu atau dua pemain lainnya. Saya rasa Arteta sedang memainkan peran seperti Sir Alex di sini."
- Getty Images Sport
Sepuluh pemain kembali ke London Utara
Skala krisis cedera di Arsenal telah membuat banyak pihak terkejut di seluruh liga. Jumlah pemain yang cedera melonjak secara signifikan selama akhir pekan, dengan gelandang asal Spanyol Martin Zubimendi menjadi pemain Arsenal ke-10 yang mundur dari tugas internasional. RFEF mengonfirmasi bahwa sang playmaker kembali ke London karena merasakan ketidaknyamanan pada lutut kanannya, sehingga memutuskan untuk tidak memaksanya bermain dalam laga melawan Mesir. Zubimendi bergabung dengan daftar panjang yang mencakup pemain inti seperti Saliba, Gabriel, dan Saka, serta rekan setim sang pemain sayap Inggris, Rice dan Madueke. Meskipun klub menegaskan bahwa ini adalah masalah kebugaran yang sah, penarikan diri ini terjadi tepat sebelum pertandingan perempat final Piala FA yang krusial melawan Southampton dan pertarungan perebutan gelar yang akan datang melawan Manchester City.
Tekanan yang dihadapi para pemain
Lineker, yang telah membela timnas Inggris dalam 80 pertandingan, mengakui bahwa meskipun manajer sering kali memegang kendali, keputusan akhir biasanya ada di tangan para pemain di ruang ganti. Namun, ia menyadari tekanan besar yang diberikan oleh pelatih klub agar para pemain tetap tinggal di klub selama periode jeda kompetisi. "Semua manajer pernah melakukan itu, tapi pada umumnya keputusan ada di tangan para pemain," tambah Lineker. "Manajer selalu menekan Anda untuk mundur dari pertandingan persahabatan khususnya. Hal itu terjadi pada saya beberapa kali dan pada kedua kesempatan itu saya menolak."
Meskipun City masih memiliki satu pertandingan tersisa, keunggulan sembilan poin Arsenal di puncak klasemen saat ini berarti taruhannya belum pernah setinggi ini. Tim asal London Utara itu baru-baru ini mengalami kemunduran di final Carabao Cup melawan pasukan Pep Guardiola, sebuah hasil yang menjadi pengingat keras akan selisih tipis di puncak klasemen. Menjaga skuad dalam kondisi prima untuk fase akhir musim jelas menjadi prioritas utama Arteta.
- Getty Images Sport
Shearer membela alasan yang dikemukakan The Gunners
Sementara Lineker dengan cepat menyoroti aspek taktis dari keputusan penarikan pemain tersebut, Alan Shearer memberikan pandangan yang lebih simpatik terhadap situasi ini. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier itu berpendapat bahwa wajar saja bagi para pemain yang sedang mengejar gelar juara untuk mengatur beban kerja mereka ketika sejarah sedang dipertaruhkan. "Itu tidak mengejutkan, hal seperti itu terjadi dan terus berlanjut. Anda harus melihatnya dari sudut pandangnya, sudut pandang klub. Saya kira mereka mempertimbangkannya dan berusaha menciptakan sejarah," kata Shearer. Bagi Arteta, membiarkan para pemain yang cedera ringan pulih di lingkungan terkendali London Colney daripada harus bepergian ke seluruh dunia bisa menjadi pembeda antara mengakhiri puasa gelar Arsenal selama 22 tahun atau kembali tersandung di rintangan terakhir.