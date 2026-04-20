Gary Lineker membantah anggapan bahwa 'Arsenal gagal di saat-saat krusial' setelah melihat tim asuhan Mikel Arteta 'menunjukkan performa yang menjanjikan' dalam kekalahan melawan Man City
Masih ada peluang bagi semua tim di Emirates
The Gunners masih memiliki laga semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid di depan mata dan tetap berada dalam persaingan perebutan gelar Liga Premier. Dalam wawancara di podcastRest is Football, Lineker menampik anggapan bahwa pasukan Arteta telah benar-benar goyah. "Bukan tidak mungkin semuanya akan ditentukan oleh selisih gol dan situasinya sangat, sangat ketat," jelas Lineker. "Ini bagus bagi penonton netral karena Anda ingin pertandingannya berlangsung seketat mungkin hingga menit-menit akhir, jadi dalam hal itu, situasinya bagus. Saya sedikit merasa kasihan pada Arsenal, mereka sedang mengalami masa sulit, tapi mereka masih berada di semifinal Liga Champions, mereka masih punya banyak hal yang dipertaruhkan, dan mereka masih bisa memenangkan gelar Liga Premier."
Lineker menampik narasi bahwa timnya 'gagal di saat-saat krusial'
Namun, Lineker terkesan dengan semangat juang yang ditunjukkan Arsenal di Etihad, dan mantan striker Inggris serta Barcelona itu menambahkan: "Banyak orang akan bilang, 'Arsenal gagal di saat-saat krusial', tapi musim ini masih bisa menjadi musim yang berkesan bagi mereka. Saya tidak akan ikut-ikutan mengatakan bahwa mereka akan menyia-nyiakan kesempatan ini; masih terlalu dini untuk mengatakan hal itu. Mereka memang menunjukkan sesuatu, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, bisa saja hasilnya berbeda."
Shearer menyoroti kesalahan Bournemouth
Sementara itu, legenda Liga Premier Alan Shearer berpendapat bahwa kerugian sebenarnya sudah terjadi seminggu sebelumnya. Arsenal menderita kekalahan mengejutkan 2-1 dari Bournemouth, sebuah penampilan yang menurut Shearer kurang memiliki intensitas yang diperlukan untuk perburuan gelar, berbeda dengan penampilan mereka di Manchester.
Menyikapi performa The Gunners belakangan ini, mantan striker Newcastle itu berkata: "Di mana performa seperti ini saat melawan Bournemouth? Di mana energi ini? Penampilan seperti ini? Di mana Arsenal yang berani mengambil inisiatif ini? Saya pikir hasil itulah yang mungkin membuat mereka kehilangan gelar liga, akhir pekan lalu, bukan akhir pekan ini, mereka tampil sangat datar. Menurut saya hari ini, mereka bermain sangat bagus, itu adalah pertandingan yang bagus, mereka menciptakan banyak peluang dan berhadapan langsung dengan City, itu adalah pertandingan yang brilian. Arsenal memiliki momen-momennya, [Kai] Havertz di akhir pertandingan, Anda harus mengunggulkan Man City sekarang."
Banyak kejutan menanti di fase akhir musim
Man City bisa menyalip Arsenal dan naik ke posisi pertama jika mereka mengalahkan Burnley dengan selisih dua gol pada Rabu nanti, sementara Arsenal akan bertanding di kandang melawan Newcastle pada Sabtu mendatang. Shearer kemudian memprediksi akan ada lebih banyak drama sebelum trofi diangkat. Ia menyimpulkan: "Enam atau tujuh pekan terakhir dengan penampilan mereka, tim mana yang mereka kalahkan, dan bagaimana mereka mengalahkan mereka, Anda pasti mengunggulkan mereka, tapi saya tetap tidak yakin kedua tim akan menang di setiap pertandingan; saya pikir akan ada satu atau dua kejutan."