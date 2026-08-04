AFP
Diterjemahkan oleh
Gareth Bale lebih baik daripada Wayne Rooney? Mantan bintang Wales membuat klaim berani soal legenda Real Madrid yang 'kurang dihargai'
Pemain Britania Raya terhebat sepanjang masa?
Mantan pemain internasional Wales Jonny Williams memicu perdebatan sengit dengan mengklaim bahwa Bale adalah pesepakbola Britania Raya terhebat yang pernah menginjak lapangan. Terlepas dari karier gemilang pemain seperti Rooney, Williams bersikeras bahwa pencapaian Bale di panggung terbesar membuatnya berbeda dari para pemain sezamannya.
Winger kelahiran Cardiff itu menikmati karier gemilang yang membuatnya bertransformasi dari bek kiri menjanjikan di Southampton menjadi pemain dengan nilai transfer rekor dunia di Real Madrid, lalu mengumpulkan 16 trofi utama dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Wales dengan 40 gol dalam 111 penampilan.
Dalam wawancara yang membahas banyak hal, Williams menyatakan bahwa kewarganegaraan Bale mungkin menjadi satu-satunya alasan mengapa ia tidak mendapat pujian yang lebih tinggi dari publik sepakbola yang lebih luas. "Saya rasa dia mungkin tidak mendapatkan pengakuan yang mungkin layak dia dapatkan. Saya pikir sampai sekarang, seandainya dia orang Inggris atau semacamnya, saya yakin dia akan mendapat pujian yang jauh lebih tinggi dan, Anda tahu, dia adalah pesepakbola yang langka," kata Williams kepada Wales Online.
- AFP
Melampaui warisan Rooney
Saat ditanya secara langsung tentang bagaimana Bale dibandingkan dengan legenda Manchester United dan Inggris, Rooney, Williams tidak ragu menempatkan pemain Wales itu di posisi teratas. "Ya, saya pikir, kalau bukan, dalam hal pemain Britania, tentu saja, saya pikir dia ada di level yang sama dengan Rooney," tambah Williams. "Rooney mungkin salah satu yang paling mendekati."
Williams kemudian menganalisis lebih jauh hierarki talenta global, dengan menempatkan Bale di level tepat di bawah duet penentu era, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, tetapi sejajar dengan para pemain hebat modern lainnya.
"Jelas, Rooney punya karier yang fenomenal di United di Premier League. Dalam konteks Eropa, saya pikir dia sekali lagi ada di level yang sangat atas bersama Neymar. Bukan bersama Messi dan Ronaldo dan semacamnya. Ronaldo yang lama masuk dalam kategori itu bersama Neymar dan semacamnya, tentu saja. Iniesta adalah salah satu pemain terbaik dalam permainan ini dalam hal kelompok berikutnya yang berada tepat di bawah mereka. Tapi mungkin saya bias," akunya.
Seorang superstar yang rendah hati di balik layar
Di luar gol dan trofi, Williams ingin menyoroti karakter Bale di luar sorotan. Meski menjadi salah satu atlet paling terkenal di dunia selama waktunya di Santiago Bernabeu, Bale dikabarkan tetap memiliki kepribadian yang membumi, yang membuat rekan-rekannya di tim nasional menyukainya.
Williams mengenang: "Kata-kata rasanya tidak cukup untuk menggambarkannya, bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pribadi. Benar-benar pemain yang luar biasa. Kadang dia seperti memainkan olahraga yang berbeda, saking jauhnya dia lebih baik daripada semua orang lain."
Mantan pemain Crystal Palace itu menuturkan: "Dia salah satu sosok paling rendah hati yang pernah satu ruang latihan dengan saya. Tidak ada ego sama sekali dan benar-benar menyenangkan bisa bermain bersamanya. Dia memperlakukan semua orang dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Anda tahu, kadang saya berada di League Two, League One, datang ke skuad, dan dia tetap memperlakukan saya seperti yang lain."
Pemain paling komplet dalam sejarah Madrid?
Williams bukan satu-satunya mantan rekan setim yang memberi Bale pujian setinggi itu. Mantan gelandang jangkar Real Madrid, Casemiro, baru-baru ini juga menyuarakan hal serupa, bahkan menempatkan pemain Wales itu di atas Ronaldo dalam hal kegunaan secara keseluruhan di lapangan.
Berbicara tentang atribut fisik dan teknis yang dibawa Bale ke dalam tim, Casemiro menjelaskan bahwa meski Ronaldo adalah pencetak gol ulung, Bale bisa dibilang pesepak bola yang lebih "komplet". Pemain Brasil itu menyoroti kemampuan Bale dalam duel udara, bertahan, dan memanfaatkan kecepatan eksplosifnya di berbagai fase permainan sebagai faktor-faktor utama yang membuatnya menjadi "pemain yang luar biasa."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami