Mantan pemain internasional Wales Jonny Williams memicu perdebatan sengit dengan mengklaim bahwa Bale adalah pesepakbola Britania Raya terhebat yang pernah menginjak lapangan. Terlepas dari karier gemilang pemain seperti Rooney, Williams bersikeras bahwa pencapaian Bale di panggung terbesar membuatnya berbeda dari para pemain sezamannya.

Winger kelahiran Cardiff itu menikmati karier gemilang yang membuatnya bertransformasi dari bek kiri menjanjikan di Southampton menjadi pemain dengan nilai transfer rekor dunia di Real Madrid, lalu mengumpulkan 16 trofi utama dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Wales dengan 40 gol dalam 111 penampilan.

Dalam wawancara yang membahas banyak hal, Williams menyatakan bahwa kewarganegaraan Bale mungkin menjadi satu-satunya alasan mengapa ia tidak mendapat pujian yang lebih tinggi dari publik sepakbola yang lebih luas. "Saya rasa dia mungkin tidak mendapatkan pengakuan yang mungkin layak dia dapatkan. Saya pikir sampai sekarang, seandainya dia orang Inggris atau semacamnya, saya yakin dia akan mendapat pujian yang jauh lebih tinggi dan, Anda tahu, dia adalah pesepakbola yang langka," kata Williams kepada Wales Online.