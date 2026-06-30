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FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

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Garcia memuji langkah tepat terkait Yamal... dan menghindari kontroversi seputar kesepakatan yang sensitif tersebut

Spain vs Austria
Spain
Austria
World Cup
J. Garcia
J. Alvarez
L. Yamal
M. ter Stegen
Barcelona
A. Gordon
Spanyol
Austria
AS
Argentina
Jerman
Inggris

Kiper Spanyol berbicara secara terbuka tentang perannya di La Roja

Juan García sedang menjalani penampilan pertamanya di Piala Dunia, meskipun situasinya agak aneh, karena kiper Barcelona ini—meski menjadi yang terbaik di posisinya di La Liga musim ini—tidak mampu menggantikan Unai Simón di tim nasional Spanyol, sehingga ia menjadi cadangannya.

Namun, ia menghadapi situasi ini dengan tenang, seperti yang ia tegaskan dalam wawancara dengan stasiun radio RAC1 di Katalonia, di mana ia juga berbicara tentang Lamsen Yamal, Julian Alvarez, dan rekan-rekannya di posisi penjaga gawang Barcelona.

  • Kiper cadangan di tim nasional? Hal ini mungkin tampak mengejutkan bagi orang luar

    Mengenai posisinya sebagai pemain cadangan di tim nasional Spanyol, García mengatakan: "Semua orang memahami perannya dengan jelas. Pelatih De la Fuente tidak perlu memberi tahu saya apa pun. Begitulah sepak bola, tidak mungkin kita semua bisa bermain. Baik yang diturunkan maupun yang tidak, masing-masing memiliki tujuan yang jelas. Hal ini mungkin tampak mengejutkan dari luar, tetapi berjalan secara wajar dari dalam. Semua orang suka bermain dan memiliki peran penting, tetapi begitulah sifat permainan ini."

    Dia menambahkan: “Akan menjadi kesalahan jika kehilangan motivasi hanya karena tidak ikut serta dalam Piala Dunia.”

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  • Yamal... Langkah-langkah yang tepat

    Juan García juga menyoroti beberapa pemain yang saat ini membela Barcelona, termasuk rekan setimnya di tim nasional Spanyol, Lamine Yamal.

    Garcia mengatakan kepada stasiun radio RAC1: "Saya melihatnya dalam kondisi yang baik. Saya rasa langkah-langkah yang diambil sudah tepat, karena dia dimasukkan secara bertahap agar bisa kembali bugar. Pada pertandingan terakhir, saat dia bermain penuh, dia terlihat sedikit lelah, tapi itu wajar. Berkat latihan-latihan ini, dia kini sudah benar-benar siap, dan saya yakin kita akan melihatnya tampil dengan performa terbaiknya."

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  • Alvarez dan Gordon

    Ada dua pemain lain yang terkait dengan Barcelona dan turut berlaga di Piala Dunia, yaitu Julián Álvarez, salah satu pemain yang diincar, dan Anthony Gordon, satu-satunya rekrutan baru tim tersebut hingga saat ini.

    Juan García tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap penyerang asal Argentina tersebut, namun ketika ditanya mengenai minat Barcelona untuk merekrut Álvarez, kiper tersebut bersikap lebih berhati-hati dan menghindari menambah bahan spekulasi seputar transfer yang sensitif ini.

    Ia berkata: “Semua orang tahu dia pemain hebat, tapi dia berada di Atlético. Kami hanya bisa mengatakan sedikit sekali mengenai apa yang diputuskan olehnya atau kedua klub. Kami tidak tahu apakah semua yang diberitakan itu benar, jadi kami tidak terlalu memperhatikannya, tapi semakin banyak pemain bagus di tim, semakin tinggi kualitasnya.”

    Ia juga memuji rekan barunya di Barça, Anthony Gordon, dengan mengatakan: “Gordon bisa memberikan kontribusi besar bagi kami. Kami sudah merasakan betapa sulitnya menghadapi dia saat melawan Newcastle. Dia penuh semangat dan agresif. Selain itu, dia mengambil keputusan yang sangat tepat saat menguasai bola, dan membuat rekan-rekannya bermain dengan sangat baik. Dia adalah tambahan yang luar biasa dan akan membantu kami.”

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  • Penjaga gawang... Ter Stegen dan Czesny

    Kiper asal Spanyol itu mengakhiri musim yang luar biasa bersama Ter Stegen hingga Januari, dan bersama Czesny sepanjang musim.

    Kiper asal Jerman itu telah menyelesaikan masa peminjamannya di Girona, dan Garcia berkomentar tentangnya: “Saya tidak tahu detailnya. Jika semua pihak menilai ini yang terbaik baginya dan bagi kedua klub... Saya harap ini adalah keputusan terbaik bagi Marc, karena pada akhirnya dia yang paling penting setelah dua musim yang sulit.”

    Ia juga memuji Cizny dengan mengatakan: “Dia telah banyak membantuku, tidak hanya dalam aspek taktis, tetapi juga di bidang-bidang lain. Apa yang dilakukannya sungguh mengagumkan: dari menjadi kiper utama sepanjang kariernya hingga mengambil peran ini musim ini. Ini hal yang baik bagi semua pihak. Dia ingin bermain, dan saya juga menganggapnya sebagai persaingan yang menuntut saya untuk berada dalam performa terbaik.”

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