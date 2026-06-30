Garcia memuji langkah tepat terkait Yamal... dan menghindari kontroversi seputar kesepakatan yang sensitif tersebut

Ada dua pemain lain yang terkait dengan Barcelona dan turut berlaga di Piala Dunia, yaitu Julián Álvarez, salah satu pemain yang diincar, dan Anthony Gordon, satu-satunya rekrutan baru tim tersebut hingga saat ini.

Juan García tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap penyerang asal Argentina tersebut, namun ketika ditanya mengenai minat Barcelona untuk merekrut Álvarez, kiper tersebut bersikap lebih berhati-hati dan menghindari menambah bahan spekulasi seputar transfer yang sensitif ini.

Ia berkata: “Semua orang tahu dia pemain hebat, tapi dia berada di Atlético. Kami hanya bisa mengatakan sedikit sekali mengenai apa yang diputuskan olehnya atau kedua klub. Kami tidak tahu apakah semua yang diberitakan itu benar, jadi kami tidak terlalu memperhatikannya, tapi semakin banyak pemain bagus di tim, semakin tinggi kualitasnya.”

Ia juga memuji rekan barunya di Barça, Anthony Gordon, dengan mengatakan: “Gordon bisa memberikan kontribusi besar bagi kami. Kami sudah merasakan betapa sulitnya menghadapi dia saat melawan Newcastle. Dia penuh semangat dan agresif. Selain itu, dia mengambil keputusan yang sangat tepat saat menguasai bola, dan membuat rekan-rekannya bermain dengan sangat baik. Dia adalah tambahan yang luar biasa dan akan membantu kami.”

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