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'Gandakan gaji saya' - Mengapa Lewis Hall mempertimbangkan transfer £60 juta ke Manchester United saat Chris Waddle mengirim peringatan 'bencana' kepada Newcastle
Eksodus besar talenta meninggalkan St James' Park
Sandro Tonali, Anthony Gordon, dan Eddie Howe sudah lebih dulu mengucapkan salam perpisahan kepada Tyneside, sementara Bruno Guimaraes kian dekat dengan kepindahan senilai £75 juta ($101 juta) ke Arsenal. Kekhawatiran serius mulai muncul di Timur Laut terkait arah yang sedang dituju Newcastle.
Situasinya bisa memburuk sebelum akhirnya membaik, dengan bursa transfer musim panas masih akan tetap dibuka hingga 1 September. Ketertarikan juga muncul terhadap pemain-pemain lain yang sudah terbukti kualitasnya dan tengah mempertimbangkan opsi mereka.
Hall masuk dalam kategori itu, dengan bek sayap berusia 21 tahun tersebut melihat nilainya melonjak dalam dua tahun terakhir. Ia menjadi pemain reguler di Newcastle setelah didatangkan dari Chelsea pada 2023 dalam transfer senilai £35 juta ($47 juta).
Manchester United, dengan kebugaran Luke Shaw yang masih dipenuhi tanda tanya di Old Trafford, kabarnya siap menguji keteguhan rival Premier League mereka itu dengan mengajukan tawaran resmi untuk Hall. Pikirannya bisa berubah oleh syarat yang ditawarkan.
Akankah Will Hall menuju arah yang sama seperti Tonali & Gordon?
Legenda Newcastle, Waddle, mengakui hal itu, dengan mantan winger Newcastle United tersebut, yang berbicara bekerja sama dengan BetBrain, mengatakan kepada GOAL soal rumor Hall: “Saya pikir semua pemain akan melihat situasi itu saat ini. Siapa pun yang tertarik pada pemain Newcastle United, mereka akan melihatnya.
“Para pemain akan melihatnya dan berpikir, Man United, Liga Champions lagi, mungkin gaji saya dua kali lipat, kalau tidak lebih, sedikit lebih aman. Anda tahu, klub itu kembali bergerak ke arah yang benar, Man United.
“Jadi, Anda bisa melihat mengapa daya tarik itu ada dan Newcastle, mari jujur saja, tampaknya tidak banyak bergerak di bursa transfer. Ya, mereka merekrut dua atau tiga pemain, semuanya berusia 20 tahun atau di bawahnya, saya pikir begitu, dan mereka belum terbukti, bisa berkembang, bisa juga menjadi bencana.
“Lihat, tiga rekrutan tahun lalu, yang merupakan pemain-pemain cukup berpengalaman, sama sekali tidak tampil bagus. Jadi, mereka agak seperti klub yang sedang dalam krisis dan kehilangan Hall, sama seperti yang lain, membuat sangat sulit membangun tim untuk bertahan di Premier League. Saat ini, Newcastle akan lebih melihat ke belakang, ke arah bawah klasemen, daripada ke atas.”
Apa yang perlu terjadi agar Manchester United bisa merekrut Hall
Pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan saat memberikan perkembangan terbaru mengenai saga Hall dan apa yang perlu terjadi agar kesepakatan bernilai besar bisa terwujud: “Manchester United ingin memperkuat posisi bek kiri dan itu bisa menjadi salah satu prioritas mereka berikutnya.
“Saat ini, Lewis Hall dianggap terlalu mahal dan Newcastle sama sekali tidak berniat menjualnya. Newcastle sudah kehilangan beberapa sosok penting musim panas ini. Sandro Tonali bergabung dengan Tottenham, Anthony Gordon pindah ke Barcelona, Bruno Guimaraes akan bergabung dengan Arsenal dan mereka juga telah kehilangan manajer Eddie Howe.
“Karena itu, Newcastle bertekad mempertahankan Lewis Hall. Hanya tawaran luar biasa yang bisa mengubah posisi mereka, jadi kami akan terus memantau situasi ini dalam beberapa hari ke depan.”
Harga yang diminta Hall: Berapa besar yang bersedia dibayar Manchester United
Telah muncul anggapan bahwa Manchester United siap membayar £60 juta ($81 juta) untuk Hall, karena ia akan menjadi tambahan yang berguna untuk saat ini dan masa depan, dengan Michael Carrick sedang menyusun rencana ambisius.
Namun, Newcastle tidak akan melepas aset berharganya yang lain tanpa perlawanan. Klub itu bertekad memastikan manajer baru Matthias Jaissle tidak melihat skuad warisannya dari Eddie Howe hancur total sebelum musim 2026-27 dimulai.
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