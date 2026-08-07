Sandro Tonali, Anthony Gordon, dan Eddie Howe sudah lebih dulu mengucapkan salam perpisahan kepada Tyneside, sementara Bruno Guimaraes kian dekat dengan kepindahan senilai £75 juta ($101 juta) ke Arsenal. Kekhawatiran serius mulai muncul di Timur Laut terkait arah yang sedang dituju Newcastle.

Situasinya bisa memburuk sebelum akhirnya membaik, dengan bursa transfer musim panas masih akan tetap dibuka hingga 1 September. Ketertarikan juga muncul terhadap pemain-pemain lain yang sudah terbukti kualitasnya dan tengah mempertimbangkan opsi mereka.

Hall masuk dalam kategori itu, dengan bek sayap berusia 21 tahun tersebut melihat nilainya melonjak dalam dua tahun terakhir. Ia menjadi pemain reguler di Newcastle setelah didatangkan dari Chelsea pada 2023 dalam transfer senilai £35 juta ($47 juta).

Manchester United, dengan kebugaran Luke Shaw yang masih dipenuhi tanda tanya di Old Trafford, kabarnya siap menguji keteguhan rival Premier League mereka itu dengan mengajukan tawaran resmi untuk Hall. Pikirannya bisa berubah oleh syarat yang ditawarkan.