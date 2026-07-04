Galliani memberi peringatan kepada Milan: “Ramos? Jangan bersorak dulu di musim panas. Saya menyayangi Ibrahimović. Maldini? Tidak ada komentar.”

“Saya sudah menjadi pendukung Rossonero selama bertahun-tahun, dan saya tetap seorang penggemar fanatik. Ramos adalah penyerangtengah yang penting; sudah bertahun-tahun kami kekurangan pemain seperti itu, dan dia tampaknya memiliki karakteristik yang tepat. Namun, saya sudah berpengalaman 50 tahun di dunia sepak bola dan tahu bahwa kita tidak boleh terlalu bersemangat di musim panas, melainkan harus menunggu hingga musim semi. Kadang-kadang saya mengira telah melakukan bursa transfer yang hebat, padahal ternyata tidak; di lain waktu, saya mengira telah melakukan kesalahan, namun justru tahun-tahun itu ternyata sangat sukses.”





“Malagò? Dia adalah teman seumur hidup, dia sangat hebat, dan saya akan menyerahkan ‘masalah panas’ ini kepada teman saya Giovanni. Lagipula, saya lebih suka menerima saran daripada memberikannya. Memberi saran tidak pernah ada gunanya. Hal paling positif dari masa kepemimpinan Malagò adalah sepertinya ada semangat yang mendukung tim nasional, yang di masa lalu jarang ada. Kesalahan sering ditimpakan kepada presiden federasi, saya pikir tentang Gravina: saya tidak setuju.”





“Maldini sebagai direktur teknis? Sebagai pendukung Milan, bagaimana saya memandangnya? Tanyakan pada diri sendiri dan jawablah. Ada penyesalan untuk Milan? Saya tidak membicarakan Milan. Saya, ketika keluar dari suatu situasi, tidak membicarakan para penerus saya.”





“Saya mendukung Brasil di Piala Dunia. Maaf harus mengatakan ini, tapi setelah melihat tim nasional Brasil dari tahun 1958 hingga sekarang, tim saat ini sepertinya memiliki bakat yang lebih sedikit. Pada tahun 2002, Brasil memiliki tiga pemain yang pernah bermain di Milan: Ronaldo, Ronaldinho, dan Rivaldo.”





“Ibra? Saya menyayanginya. Dia adalah pemain hebat; pada tahun 2010, saya pergi ke rumahnya di Barcelona dan mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan pergi sampai dia menandatangani kontrak dengan Milan. Istrinya keluar lalu kembali, dan saya masih di sana.”