Galliani: "Berlusconi berpikir besar, saya akan ceritakan bagaimana kami merekrut Sacchi, Ancelotti, Nesta, dan Ibrahimovic. Inilah asal mula masa kejayaan Condor."

Cerita di balik layar tentang pembelian terbaik dalam karier mantan direktur Rossoneri.

Sebuah kehidupan yang didedikasikan untuk sepak bola, sebuah karier gemilang di jajaran manajemen Milan.

Adriano Galliani, mantan direktur eksekutif Rossoneri, memberikan wawancara panjang dalam podcast Colpi da Maestro. Banyak anekdot dan cerita di balik layar tentang pengalamannya yang panjang di klub Via Aldo Rossi, termasuk kata-kata pertamanya saat memilih musim terbaik yang dia alami di Milan: "Jika harus memilih satu dari 31 tahun saya di Milan, saya akan memilih musim 1993-1994".

Berikut ini adalah semua pernyataannya.

  • MILAN DI SACCHI, CAPELLO, DAN ANCELOTTI

    Pertama-tama, Galliani berbicara tentang berbagai era Milan yang dipimpin oleh pelatih-pelatih ternama seperti Arrigo Sacchi, Fabio Capello, dan Carlo Ancelotti: "Milan pada masa itu berpikir besar karena presidennya, Silvio Berlusconi, juga berpikir besar. Hal ini ditularkan kepada klub, pelatih, dan pemain. Ketika kami memilih Sacchi, orang-orang mengatakan kami gila. Arrigo membuat timnya bermain dengan baik, tetapi dia adalah pelatih yang pada tahun sebelum datang ke Milan tidak berhasil membawa Parma promosi dari Serie B. Capello dikatakan sebagai kesayangan Berlusconi karena Fabio sudah bertahun-tahun tidak melatih dan melakukan hal lain. Pukulan ketiga adalah Ancelotti yang dijuluki 'pecundang sukses' karena dalam dua tahun sebelum Milan, dia berada di Juve dan dua kali menjadi runner-up. Tidak hanya transfer pemain yang harus diingat, tetapi juga transfer pelatih. Setelah Milan, saya kembali ke Monza dan saya percaya bahwa transfer yang brilian adalah membawa pelatih Primavera Palladino ke tim utama. Pelatih memiliki pengaruh besar terhadap hasil tim." 

  • PELATIH

    "Ada beberapa periode yang berbeda. Saya akan mulai dari Sacchi: bagi Berlusconi, hal yang paling penting adalah bermain dengan baik. Tahun sebelumnya, kami bermain dalam pertandingan persahabatan melawan Parma dan melihat tim Emilia bermain dengan baik. Di Coppa Italia, kami bertemu Parma, yang datang ke Milan dan bermain dengan sangat baik. Berlusconi bertanya kepada saya apakah Parma memiliki pemain yang lebih baik daripada Milan, dan saya tentu saja menjawab tidak. Lalu dia bertanya mengapa mereka bermain lebih baik daripada kami. Saya menjawab: 'Entah, mungkin mereka punya pelatih yang bagus'. Milan lolos sebagai runner-up di grup Coppa Italia yang dimenangkan oleh Parma. Di babak 16 besar, siapa yang kami temui lagi? Parma kembali ke Milan dan mengalahkan kami untuk kedua kalinya. Pada saat itu, kami berpikir bahwa ini bukanlah kebetulan. Pada pertandingan kembali, kami meminta presiden Parma untuk makan malam bersama setelah pertandingan dan dalam makan malam itu, kami bertemu Sacchi. Kami berbicara, tetapi tidak mencapai kesepakatan. Beberapa bulan kemudian, kami memutuskan bahwa Sacchi memiliki karakteristik yang tepat untuk melatih Milan. Setelah bergabung dengan kami, ia memenangkan Scudetto pada tahun pertama, Piala Champions pada tahun kedua, dan kembali memenangkan Piala Champions pada tahun ketiga. Ketika bergabung dengan kami, Sacchi tidak meminta uang, ia meminta saya untuk menentukan jumlahnya. Dia bilang oke, tapi menambahkan bahwa jika dia menang, jumlahnya akan digandakan selama setahun, musim berikutnya dimulai dari dua kali lipat, dan jika dia menang lagi di liga atau Piala Champions, jumlahnya akan digandakan lagi, dan begitu juga di tahun ketiga. Dan akhirnya dia membeli beberapa hotel di Milano Marittima (tertawa, red).

  • HARI-HARI DARI CONDOR

    Kemudian, ia menjelaskan asal-usul julukan Condor dan apa yang terjadi pada hari-hari terakhir bursa transfer: "Julukan itu berasal dari sebuah film berjudul 'I tre giorni del Condor'. Saya berpikir bahwa 'tiga hari Condor' merujuk pada hari-hari terakhir bursa transfer. Saya telah mengikuti seratus bursa transfer. Saya memulai karier saya pada tahun 1975 di Monza dan mengakhiri karier saya di bursa transfer Monza pada tahun 2025. Transaksi pertama adalah pertukaran: Monza mendapatkan Braida dan memberikan Peressin kepada Palermo. Saya ingat semua transaksi tersebut. Sejak tahun 1975, saya selalu melihat satu hal: nilai para pemain menurun seiring berjalannya bursa transfer. Jika Anda ingin menjual seorang pemain, Anda harus menjualnya di awal bursa transfer. Jika Anda ingin membeli, Anda harus melakukannya di akhir bursa transfer. Saya pikir semua tim memiliki lebih banyak pemain daripada yang mereka butuhkan. Jadi, hari-hari Condor haruslah hari-hari terakhir. Tidak selalu, tetapi seringkali di hari-hari terakhir, transaksi yang awalnya ditolak menjadi disetujui, atau bahkan transaksi yang tampaknya mustahil menjadi mungkin. Begitulah hari-hari Condor lahir.

  • PUKULAN YANG PALING DIBANGGAKAN

    Beberapa pernyataan juga tentang transfer pemain yang paling membanggakan dalam kariernya: "Mari kita mulai dari transfer pertama dari Condor, yaitu Carlo Ancelotti. Saat itu tahun 1987, Sacchi sangat menginginkannya, dan dia berusaha keras untuk mendapatkannya meskipun Ancelotti memiliki masalah pada lututnya. Sacchi mengatakan bahwa lutut bisa disembuhkan, tetapi pikiran tidak. Itu adalah hari terakhir kedua bursa transfer dan presiden Roma terus-menerus mengatakan tidak. Saya sudah sedikit menyerah, tetapi Braida dengan cerdik mengatur makan malam dengan Roma. Malam itu kami memahami bahwa presiden terus mengatakan tidak, sementara putranya dan direktur olahraga Perinetti mengatakan ya. Putranya mengundang saya ke Roma untuk hari berikutnya dan mengatur pertemuan dengan ayahnya. Keesokan paginya, saya naik pesawat dan pergi ke Roma. Hal yang tampaknya mustahil terjadi. Ancelotti sangat membantu kami pada musim-musim itu, tetapi saya juga berpikir hal lain: jika hubungan itu tidak terjalin, pada tahun 2022 Carlo akan pindah ke Parma karena dia hampir menandatangani kontrak dengan mereka. Kesuksesan lain dari Condor terjadi di Paris pada tahun 1997 ketika kami merekrut Leonardo dari PSG. Capello, yang telah kembali ke Milan, sangat menginginkannya, tetapi saya dan Berlusconi tidak ingin mengeluarkan uang lagi dan memberitahunya tentang kami. Namun, kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa: saya sedang berada di Florida dan harus kembali ke Milan keesokan harinya. Saat akan berangkat ke bandara, saya melihat tulisan besar: 'Leonardo'. Saya langsung menelepon Presiden Berlusconi dan memberitahunya bahwa saya mendapat penglihatan, lalu terbang ke Paris untuk mengambil Leonardo dari PSG. Saya beruntung mengenal baik pemilik PSG yang langsung menerima saya dan kami pun mendapatkan Leonardo. Kemudian, jika saya harus menyebutkan satu lagi perekrutan hebat dari Condor, saya pasti akan menyebut Alessandro Nesta. Saya sedang berada di Sardinia dan minum kopi setiap pagi bersama presiden Lazio, Cragnotti. Saya telah mencapai kesepakatan dengannya untuk jumlah yang sangat besar, 60 miliar lira lama, tetapi Berlusconi mengatakan tidak. Kami telah memenangkan babak penyisihan dan akan berpartisipasi di Liga Champions. Malam itu, Berlusconi berada di Kopenhagen bersama para perdana menteri lainnya. Saya melihat wawancara dengan presiden di berita televisi, di mana dia ditanya apakah para menterinya bebas bergerak dan dia menjawab bahwa para menteri, dengan tetap menghormati anggaran, dapat mengalokasikan anggaran sesuai keinginan mereka. Pada saat itu, saya mengambil kesempatan itu, dan melalui salah satu pengawalnya, saya berhasil berbicara dengan Berlusconi dan bertanya kepadanya: 'Tapi apakah saya sebagai direktur Milan setara dengan seorang menteri?'. Dia menjawab ya. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa jika kami merekrut Nesta, kami akan memenangkan Liga Champions, dan jika kami memenangkan Liga Champions, kami akan mendapatkan banyak pendapatan. Berlusconi, mungkin karena kelelahan karena saat itu sudah jam 4 pagi, memberi tahu saya bahwa saya bisa merekrutnya. Teman saya, Fedele Confalonieri, mengatakan bahwa saya beruntung karena bisa langsung memahami ketika Berlusconi mengatakan ya dan berpikir ya, mengatakan ya dan berpikir tidak, mengatakan tidak dan berpikir tidak, mengatakan tidak dan berpikir ya. Nesta datang dan kita memenangkan Liga Champions yang akan selalu ada di hati saya. Kesenangan mengalahkan Inter di semifinal dan kemudian Juventus di final adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Dan Nesta telah membantu kita dengan sangat baik".

  • MALAM IBRAHIMOVIC DAN GOL MAESTRO

    Akhirnya, sebuah cerita panjang tentang negosiasi yang membawa Zlatan Ibrahimovic kembali ke Italia: "Saya akan menceritakan tentang Ibrahimovic. Saya berada di Barcelona bersama presiden Barça dan Mino Raiola. Tahun sebelumnya, Ibra dibeli oleh klub Spanyol dari Inter dengan harga yang sangat tinggi. Saya pikir tidak mungkin membelinya kembali setelah hanya satu tahun. Beberapa hari sebelum bursa transfer ditutup, Raiola, yang merupakan ahli bursa transfer, menelepon saya dan menyuruh saya pergi ke Barcelona karena hal itu bisa dilakukan. Saya pergi ke Barcelona dan memulai perjuangan besar untuk mendapatkan Ibra dan pada akhirnya saya berhasil meminjamnya dengan hak penebusan. Saya harus meyakinkan Ibra dan pergi ke rumahnya, di mana istri dan anak-anaknya juga ada. Istrinya keluar pada pagi hari, kembali pada sore hari, dan menemukan saya di sana. Dia tidak bertanya siapa saya sebelumnya. Ibra memberitahunya dan menambahkan bahwa saya tidak akan pergi dari rumah mereka sampai saya menandatangani kontrak dengan Milan. Zlatan kemudian menandatangani kontrak dan tahun itu kami memenangkan scudetto.

    GOL MASTER - "Gol master yang saya bagikan dengan Braida adalah Marco van Basten. Mungkin bukan gol yang paling sulit, tapi saya percaya Marco adalah yang terbaik dari semuanya."

