Galliani: "Berlusconi berpikir besar, saya akan ceritakan bagaimana kami merekrut Sacchi, Ancelotti, Nesta, dan Ibrahimovic. Inilah asal mula masa kejayaan Condor."

Beberapa pernyataan juga tentang transfer pemain yang paling membanggakan dalam kariernya: "Mari kita mulai dari transfer pertama dari Condor, yaitu Carlo Ancelotti. Saat itu tahun 1987, Sacchi sangat menginginkannya, dan dia berusaha keras untuk mendapatkannya meskipun Ancelotti memiliki masalah pada lututnya. Sacchi mengatakan bahwa lutut bisa disembuhkan, tetapi pikiran tidak. Itu adalah hari terakhir kedua bursa transfer dan presiden Roma terus-menerus mengatakan tidak. Saya sudah sedikit menyerah, tetapi Braida dengan cerdik mengatur makan malam dengan Roma. Malam itu kami memahami bahwa presiden terus mengatakan tidak, sementara putranya dan direktur olahraga Perinetti mengatakan ya. Putranya mengundang saya ke Roma untuk hari berikutnya dan mengatur pertemuan dengan ayahnya. Keesokan paginya, saya naik pesawat dan pergi ke Roma. Hal yang tampaknya mustahil terjadi. Ancelotti sangat membantu kami pada musim-musim itu, tetapi saya juga berpikir hal lain: jika hubungan itu tidak terjalin, pada tahun 2022 Carlo akan pindah ke Parma karena dia hampir menandatangani kontrak dengan mereka. Kesuksesan lain dari Condor terjadi di Paris pada tahun 1997 ketika kami merekrut Leonardo dari PSG. Capello, yang telah kembali ke Milan, sangat menginginkannya, tetapi saya dan Berlusconi tidak ingin mengeluarkan uang lagi dan memberitahunya tentang kami. Namun, kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa: saya sedang berada di Florida dan harus kembali ke Milan keesokan harinya. Saat akan berangkat ke bandara, saya melihat tulisan besar: 'Leonardo'. Saya langsung menelepon Presiden Berlusconi dan memberitahunya bahwa saya mendapat penglihatan, lalu terbang ke Paris untuk mengambil Leonardo dari PSG. Saya beruntung mengenal baik pemilik PSG yang langsung menerima saya dan kami pun mendapatkan Leonardo. Kemudian, jika saya harus menyebutkan satu lagi perekrutan hebat dari Condor, saya pasti akan menyebut Alessandro Nesta. Saya sedang berada di Sardinia dan minum kopi setiap pagi bersama presiden Lazio, Cragnotti. Saya telah mencapai kesepakatan dengannya untuk jumlah yang sangat besar, 60 miliar lira lama, tetapi Berlusconi mengatakan tidak. Kami telah memenangkan babak penyisihan dan akan berpartisipasi di Liga Champions. Malam itu, Berlusconi berada di Kopenhagen bersama para perdana menteri lainnya. Saya melihat wawancara dengan presiden di berita televisi, di mana dia ditanya apakah para menterinya bebas bergerak dan dia menjawab bahwa para menteri, dengan tetap menghormati anggaran, dapat mengalokasikan anggaran sesuai keinginan mereka. Pada saat itu, saya mengambil kesempatan itu, dan melalui salah satu pengawalnya, saya berhasil berbicara dengan Berlusconi dan bertanya kepadanya: 'Tapi apakah saya sebagai direktur Milan setara dengan seorang menteri?'. Dia menjawab ya. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa jika kami merekrut Nesta, kami akan memenangkan Liga Champions, dan jika kami memenangkan Liga Champions, kami akan mendapatkan banyak pendapatan. Berlusconi, mungkin karena kelelahan karena saat itu sudah jam 4 pagi, memberi tahu saya bahwa saya bisa merekrutnya. Teman saya, Fedele Confalonieri, mengatakan bahwa saya beruntung karena bisa langsung memahami ketika Berlusconi mengatakan ya dan berpikir ya, mengatakan ya dan berpikir tidak, mengatakan tidak dan berpikir tidak, mengatakan tidak dan berpikir ya. Nesta datang dan kita memenangkan Liga Champions yang akan selalu ada di hati saya. Kesenangan mengalahkan Inter di semifinal dan kemudian Juventus di final adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Dan Nesta telah membantu kita dengan sangat baik".