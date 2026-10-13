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FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Galatasaray vs Barcelona: Papan taktik, penyesuaian Hansi Flick saat jeda membongkar pertahanan tim Turki

Barcelona
The tactics board
H. Flick
O. Buruk
Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Champions League
L. Yamal

Barcelona mengatasi perlawanan gigih Galatasaray di Istanbul, mengubah kebuntuan ketat saat turun minum menjadi kemenangan 4-1. Penyesuaian taktik Hansi Flick pada babak kedua memanfaatkan ruang antarlini untuk membungkam Rams Global Stadyumu.

Duel Liga Champions ini menghadirkan dua babak dengan corak taktik berbeda, ditentukan oleh disiplin blok pertahanan rendah Okan Buruk dan keberhasilan Hansi Flick memanfaatkan ruang pada akhirnya. Galatasaray memasuki laga dengan tujuan jelas: meredam lini tengah Barcelona yang mendominasi penguasaan bola dan menyerang lewat transisi vertikal yang cepat.

Selama 40 menit pertama, rencana itu berjalan sempurna. Juara Turki tersebut membatasi tim tamu pada penguasaan bola tanpa ancaman berarti, sementara kecepatan eksplosif Rafael Leao dan penyelesaian akhir Aleksei Batrakov membuahkan hasil.

Sebaliknya, Barcelona berupaya menguasai pertandingan sepenuhnya melalui garis pertahanan tinggi dan sirkulasi bola yang sabar. Flick ingin menempatkan Lamine Yamal dalam situasi satu lawan satu di sisi kanan, dengan Pedri dan Rodri mengatur tempo untuk merenggangkan barisan pertahanan Galatasaray. Meski mendominasi bola dengan penguasaan 71 persen, Barcelona kurang mampu mengalirkan serangan secara vertikal di sepertiga akhir lapangan pada babak pertama dan kerap terjebak offside oleh Davinson Sanchez serta rekan-rekannya di lini pertahanan.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Skema taktik Galatasaray

    Buruk menerapkan formasi 4-2-3-1 yang terutama berubah menjadi 4-4-2 saat bertahan. Tujuan utamanya adalah menutup akses Barcelona ke area “Zona 14”. Lucas Torreira dan Mario Lemina menjadi duet gelandang bertahan yang tangguh, menghalangi umpan menuju Dani Olmo dan Fermin Lopez. Mereka memiliki pemicu tekanan yang sangat spesifik: Pau Cubarsi dan Eric Garcia dibiarkan menguasai bola di lini belakang Barcelona, tetapi langsung ditekan secara agresif begitu bola memasuki sepertiga tengah lapangan atau dialirkan melebar ke Joao Cancelo.

    Saat membangun serangan, Galatasaray menghindari tekanan dengan mengirim bola panjang kepada Victor Osimhen, yang menjadi titik tumpu taktik mereka. Kemampuannya memenangkan duel udara memungkinkan Batrakov dan Leao memanfaatkan bola-bola kedua. Pendekatan langsung ini menghasilkan gol pembuka pada menit ke-28, ketika umpan Leao diselesaikan Batrakov untuk mengejutkan tim tamu.

    Saat bertahan, lini belakang tetap sangat rapat dan berhasil membuat Barcelona terjebak offside delapan kali sepanjang pertandingan. Namun, intensitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan susunan tersebut mulai menurun seiring berjalannya laga. Celah pun muncul, dan tim sekaliber Barcelona memang berpeluang besar memanfaatkannya begitu semangat awal penonton tuan rumah mereda.

  • Susunan taktik Barcelona

    Flick menerapkan formasi 4-2-3-1 yang sama, tetapi dengan pembagian peran yang sangat berbeda. Rodri menempati posisi terdalam di lini tengah dan kerap turun ke antara dua bek tengah untuk membentuk tiga pemain di lini belakang saat membangun serangan. Hal itu memungkinkan Joao Cancelo dan Gerard Martin bergerak maju dan melebar. Pilihan taktik ini dirancang untuk merenggangkan lini tengah Galatasaray yang rapat. Kunci permainan Barcelona adalah Lamine Yamal, yang posisinya di dekat garis tepi lapangan memaksa bek kiri Galatasaray, Eren Elmali, menghadapinya tanpa bantuan.

    Barcelona terus menekan tanpa henti. Meski skor imbang 1-1 saat jeda setelah gol penyama kedudukan Cancelo pada menit ke-43, statistik menunjukkan gol berikutnya tinggal menunggu waktu. Barcelona mencatatkan total 22 tembakan, 11 di antaranya tepat sasaran. Peluang-peluang itu tercipta berkat upaya merebut kembali bola di area tinggi, yang memaksa Galatasaray melakukan 25 sapuan.

    Dengan memanfaatkan Pedri sebagai penghubung kreatif di antara lini, Barcelona akhirnya mematahkan perlawanan tim Turki itu. Kejelian taktik mereka terlihat dari kesabaran yang ditunjukkan. Barcelona tidak panik saat tertinggal, melainkan meningkatkan tempo operan untuk menguras tenaga lawan yang bertahan dengan blok menengah, sebelum melancarkan serangan-serangan mematikan pada awal babak kedua.


  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Adu taktik

    Pertandingan ditentukan oleh ketimpangan antara rotasi kreatif Barcelona dan penjagaan Galatasaray di sisi lapangan yang kian melemah. Pada babak pertama, Buruk unggul dalam pertarungan taktik dengan memadati area tengah dan memaksa Barcelona bermain melebar serta mengirim umpan silang yang dengan mudah dihalau Sanchez. Namun, keputusan Flick memberi Dani Olmo dan Lamine Yamal lebih banyak kebebasan untuk bergerak ke dalam menciptakan keunggulan jumlah pemain yang tak lagi mampu diantisipasi gelandang jangkar Galatasaray.

    Titik balik krusial terjadi antara menit ke-50 dan ke-53. Barcelona mengalirkan bola jauh lebih cepat ke depan, hingga Fermin Lopez membawa mereka unggul sebelum Anthony Gordon mengubah skor menjadi 3-1. Gol-gol tersebut merupakan dampak langsung dari keberhasilan Barcelona memenangi perebutan bola kedua di tengah lapangan, area tempat mereka akhirnya mengungguli Lemina dan Torreira. Keputusan Flick mempertahankan garis pertahanan yang berisiko tinggi tetapi berpotensi memberi hasil besar akhirnya membuahkan hasil, karena Galatasaray tak memiliki stamina untuk memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Barcelona pada fase akhir pertandingan.

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  • Penyesuaian selama pertandingan

    Penyesuaian Flick yang paling berdampak terjadi pada menit ke-59 ketika ia memasukkan Karim Adeyemi dan Gabriel Jesus untuk menggantikan Olmo dan Gordon. Meski skor sudah 3-1, pergantian ini didasari pertimbangan taktis, bukan sekadar pergantian pemain. Masuknya Adeyemi menghadirkan kecepatan yang benar-benar membuat lini belakang Galatasaray, yang mulai kelelahan, kewalahan. Sementara itu, Jesus tampil lebih aktif bergerak ketimbang penyerang tengah tradisional dan menarik para bek keluar dari posisi mereka.

    Hal itu terlihat pada menit ke-65 ketika Gabriel Jesus memberi umpan kepada Adeyemi untuk mencetak gol keempat, yang praktis memastikan hasil pertandingan. Buruk mencoba merespons dengan memasukkan Gabriel Sara dan Luc Ugochukwu untuk merebut kembali kendali lini tengah, tetapi momentum taktis sudah bergeser terlalu jauh. Perubahan dari permainan terkontrol yang mencari celah menjadi serangan yang lebih mengandalkan transisi dan kecepatan pada setengah jam terakhir membuat Barcelona mencatatkan nilai gol harapan (xG) sebesar 2,83. Ini menunjukkan bahwa Flick lebih baik daripada Buruk dalam membaca perkembangan kondisi fisik sepanjang pertandingan.

  • Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Kesimpulan

    Pada akhirnya, keunggulan taktik Barcelona bertumpu pada kemampuan mereka beradaptasi. Meski skema langsung 4-2-3-1 Galatasaray sempat menimbulkan masalah, mereka tidak memiliki “Rencana B” setelah Barcelona menyamakan kedudukan dan meningkatkan intensitas fisik. Keputusan Flick menjadikan Lamine Yamal pusat perhatian pertahanan lawan, sehingga para bek tertarik mendekatinya dan ruang terbuka bagi Fermin Lopez serta pemain lain, menjadi langkah taktik paling menentukan. Efektivitas pergantian pemain pada babak kedua memastikan Barcelona bukan sekadar memenangi pertandingan, melainkan juga sepenuhnya meruntuhkan struktur taktik yang telah dibangun Buruk dengan cermat pada babak pertama.

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