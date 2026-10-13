Duel Liga Champions ini menghadirkan dua babak dengan corak taktik berbeda, ditentukan oleh disiplin blok pertahanan rendah Okan Buruk dan keberhasilan Hansi Flick memanfaatkan ruang pada akhirnya. Galatasaray memasuki laga dengan tujuan jelas: meredam lini tengah Barcelona yang mendominasi penguasaan bola dan menyerang lewat transisi vertikal yang cepat.

Selama 40 menit pertama, rencana itu berjalan sempurna. Juara Turki tersebut membatasi tim tamu pada penguasaan bola tanpa ancaman berarti, sementara kecepatan eksplosif Rafael Leao dan penyelesaian akhir Aleksei Batrakov membuahkan hasil.

Sebaliknya, Barcelona berupaya menguasai pertandingan sepenuhnya melalui garis pertahanan tinggi dan sirkulasi bola yang sabar. Flick ingin menempatkan Lamine Yamal dalam situasi satu lawan satu di sisi kanan, dengan Pedri dan Rodri mengatur tempo untuk merenggangkan barisan pertahanan Galatasaray. Meski mendominasi bola dengan penguasaan 71 persen, Barcelona kurang mampu mengalirkan serangan secara vertikal di sepertiga akhir lapangan pada babak pertama dan kerap terjebak offside oleh Davinson Sanchez serta rekan-rekannya di lini pertahanan.