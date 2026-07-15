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Galatasaray merencanakan langkah ambisius untuk mendatangkan Phil Foden, sementara bintang Man City itu 'terbuka' untuk hengkang pada musim panas
Galatasaray mengincar transfer mengejutkan Foden
Menurut Fanatik, klub raksasa asal Istanbul tersebut sangat ingin memperkuat skuad mereka menjelang musim mendatang dalam upaya meraih kesuksesan di kancah domestik maupun Eropa, dan telah menargetkan Foden—yang saat ini diperkirakan bernilai sekitar €70 juta—sebagai incaran utama mereka. Pemain pengatur serangan berusia 26 tahun itu dilaporkan telah menyetujui perpanjangan kontrak di City pada bulan Mei, namun hal tersebut belum diumumkan secara resmi, dan untuk saat ini, kontraknya yang sekarang akan berakhir musim panas mendatang.
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George Gardi diberi 'wewenang penuh' untuk menangani kesepakatan tersebut
Dursun Ozbek, pemilik klub, dikabarkan sangat berkomitmen untuk melakukan perekrutan yang menggebrak pada musim panas ini, dan telah memberikan wewenang penuh kepada agen ternama George Gardi, yang berperan penting dalam mendatangkan beberapa bintang papan atas ke Nef Stadium dalam beberapa tahun terakhir. Gardi dilaporkan adalah orang yang pertama kali mengusulkan nama Foden kepada dewan direksi sebagai target yang potensial.
Biaya yang diperlukan untuk mendatangkan Foden cukup besar, mengingat rekam jejak dan nilai pasarnya. Namun, dewan direksi Galatasaray siap melakukan segala cara untuk mewujudkan kesepakatan ini. Mereka menghadapi persaingan yang ketat, karena beberapa klub top Eropa lainnya juga terus memantau situasi gelandang tersebut di Manchester.
Persaingan untuk posisi nomor 10
Meskipun Foden adalah target impian, Galatasaray tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Fanatik mencatat bahwa bintang Manchester United, Bruno Fernandes, adalah nama lain yang juga berada di urutan teratas daftar incaran mereka.
Selain Foden dan Fernandes, klub ini juga menjajaki alternatif pemain muda yang berpotensi tinggi. Dilaporkan bahwa kontak terus dijaga dengan bintang muda Eintracht Frankfurt, Can Uzun, serta pemain internasional Paraguay dari Brighton, Julio Enciso. Kedua pemain tersebut sesuai dengan profil pemain kreatif yang dinamis, meskipun Foden tetap menjadi incaran utama bagi para penggemar yang sangat menantikan kedatangan pemain kelas dunia.
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pada musim yang baru saja berakhir, Foden tampil dalam 50 pertandingan bersama City di semua kompetisi. Selama periode tersebut, ia mencetak total 10 gol dan memberikan tujuh assist, yang ternyata tidak cukup untuk masuk ke dalam skuad akhir Inggris untuk Piala Dunia. Fanatik melaporkan bahwa Foden terbuka terhadap kemungkinan pindah pada musim panas ini, meskipun masih harus dilihat apakah Fenerbahçe akan menjadi tujuan potensial berikutnya baginya.
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