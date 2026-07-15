Dursun Ozbek, pemilik klub, dikabarkan sangat berkomitmen untuk melakukan perekrutan yang menggebrak pada musim panas ini, dan telah memberikan wewenang penuh kepada agen ternama George Gardi, yang berperan penting dalam mendatangkan beberapa bintang papan atas ke Nef Stadium dalam beberapa tahun terakhir. Gardi dilaporkan adalah orang yang pertama kali mengusulkan nama Foden kepada dewan direksi sebagai target yang potensial.

Biaya yang diperlukan untuk mendatangkan Foden cukup besar, mengingat rekam jejak dan nilai pasarnya. Namun, dewan direksi Galatasaray siap melakukan segala cara untuk mewujudkan kesepakatan ini. Mereka menghadapi persaingan yang ketat, karena beberapa klub top Eropa lainnya juga terus memantau situasi gelandang tersebut di Manchester.