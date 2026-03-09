Galatasaray khawatir dengan Virgil van Dijk dan para pemain Liverpool yang tinggi, namun pelatih Okan Buruk melihat keunggulan besar dari leg kandang yang 'paling penting'

Meskipun merasa percaya diri setelah pertemuan sebelumnya, Buruk tidak menaruh harapan yang berlebihan terhadap tugas yang ada di hadapannya. Ia menyoroti ketangguhan tim Liverpool yang sering menemukan cara untuk menang di menit-menit akhir pertandingan musim ini. Persiapan pelatih jelas berfokus pada aspek psikologis dan taktis tim tamu yang datang ke Turki untuk mencari pembalasan.

"Kami tidak akan punya alasan sama sekali. Kami bermain di kandang sendiri dan akan berusaha sebaik mungkin. Kami sudah pernah bermain melawan mereka sekali dan sedikit lebih mengenal mereka," jelas Buruk. "Lawanan kami sangat berkualitas. Di awal musim, mereka sering menang dengan gol-gol di menit-menit akhir."