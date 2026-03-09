AFP
Diterjemahkan oleh
Galatasaray khawatir dengan Virgil van Dijk dan para pemain Liverpool yang tinggi, namun pelatih Okan Buruk melihat keunggulan besar dari leg kandang yang 'paling penting'
Suasana di Rams Park merupakan faktor utama.
Buruk mengandalkan "dinding kebisingan" lainnya untuk mengganggu tim Arne Slot, mencatat bahwa leg pertama merupakan kesempatan terbaik mereka untuk mendapatkan keunggulan dalam pertandingan ini. "Leg pertama adalah yang paling penting," katanya. "Ada 16 tim besar yang berada di jalur yang sama dengan kami, dan kami semua memiliki kesempatan untuk lolos. Tujuan kami adalah mendapatkan keunggulan dalam pertandingan pertama melawan Liverpool."
- Getty Images Sport
Menghormati kualitas The Reds
Meskipun merasa percaya diri setelah pertemuan sebelumnya, Buruk tidak menaruh harapan yang berlebihan terhadap tugas yang ada di hadapannya. Ia menyoroti ketangguhan tim Liverpool yang sering menemukan cara untuk menang di menit-menit akhir pertandingan musim ini. Persiapan pelatih jelas berfokus pada aspek psikologis dan taktis tim tamu yang datang ke Turki untuk mencari pembalasan.
"Kami tidak akan punya alasan sama sekali. Kami bermain di kandang sendiri dan akan berusaha sebaik mungkin. Kami sudah pernah bermain melawan mereka sekali dan sedikit lebih mengenal mereka," jelas Buruk. "Lawanan kami sangat berkualitas. Di awal musim, mereka sering menang dengan gol-gol di menit-menit akhir."
Ancaman Van Dijk dan tendangan bebas
Salah satu area yang menjadi perhatian khusus bagi pelatih Galatasaray adalah keunggulan Liverpool dalam situasi udara dan efisiensi mereka dalam situasi bola mati. Ia secara khusus menyebut kapten klub Virgil van Dijk sebagai ancaman utama yang harus diwaspadai oleh pertahanannya sepanjang 90 menit jika ingin menjaga gawang tetap bersih.
"Mereka sangat baik dalam situasi bola mati dan memiliki Virgil van Dijk yang sangat efektif serta pemain-pemain tinggi lainnya dan penuntas yang baik," akui Buruk. "Kami harus berhati-hati, tapi hal yang sama berlaku melawan tim mana pun. Kami sudah mempersiapkan diri untuk ini. Mereka telah kebobolan banyak gol dan kami harus memanfaatkan itu juga. Kami memiliki dua pertandingan melawan mereka dan kedua hasilnya penting. Penting bagi kami untuk menyelesaikan pertandingan pertama dalam posisi terbaik yang mungkin."
- AFP
Mengharapkan pola pikir yang berbeda
Kenangan tentang penalti kemenangan Victor Osimhen pada September lalu masih membekas, namun Buruk memperkirakan Liverpool akan tampil jauh lebih fokus kali ini. Dengan taruhannya yang lebih tinggi di babak gugur, pelatih asal Turki itu yakin The Reds akan lebih klinis dan kurang rentan terhadap kesalahan yang merugikan mereka pada pertemuan fase liga.
Menanggapi pergeseran taktik yang dia harapkan dari Slot, Buruk menambahkan: "Kedua tim sudah saling mengenal. Saya pikir Liverpool akan datang ke pertandingan ini dengan mentalitas yang sangat berbeda dibandingkan saat kami bertemu di fase liga." Galatasaray akan membutuhkan setiap keunggulan kandang untuk meraih hasil sebelum bertandang ke leg kedua di Anfield.
Iklan