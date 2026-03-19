Galatasaray dilanda cedera: "Osimhen mengalami patah tulang, tindakan medis masih harus dievaluasi. Lang akan menjalani operasi"

"Pemain kami, Victor Osimhen, yang mengalami benturan di lengan pada babak pertama pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool di kandang lawan, tidak dapat bermain pada babak kedua karena risiko patah tulang, sebagaimana terungkap dari pemeriksaan yang dilakukan saat jeda pertandingan. Setelah pertandingan, pemeriksaan di rumah sakit di bawah pengawasan tim medis kami mengonfirmasi adanya patah tulang pada lengan kanan, yang telah dipasangi gips. Keputusan mengenai kemungkinan operasi akan diambil dalam beberapa hari ke depan, setelah evaluasi lebih lanjut."