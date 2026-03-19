Malam yang tak terlupakan di Anfield bagi Galatasaray, yang dalam satu pertandingan sekaligus kalah 4-0 pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, tersingkir oleh Liverpool, dan kehilangan Victor Osimhen serta Noa Lang akibat cedera—dua pemain terbaik yang dimiliki pelatih Okan Buruk. Berikut kondisi kedua pemain tersebut, yang harus absen dari lapangan untuk jangka waktu yang cukup lama.
Diterjemahkan oleh
Galatasaray dilanda cedera: "Osimhen mengalami patah tulang, tindakan medis masih harus dievaluasi. Lang akan menjalani operasi"
OSIMHEN DENGAN GIPs
"Pemain kami, Victor Osimhen, yang mengalami benturan di lengan pada babak pertama pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool di kandang lawan, tidak dapat bermain pada babak kedua karena risiko patah tulang, sebagaimana terungkap dari pemeriksaan yang dilakukan saat jeda pertandingan. Setelah pertandingan, pemeriksaan di rumah sakit di bawah pengawasan tim medis kami mengonfirmasi adanya patah tulang pada lengan kanan, yang telah dipasangi gips. Keputusan mengenai kemungkinan operasi akan diambil dalam beberapa hari ke depan, setelah evaluasi lebih lanjut."
OPERA YANG PANJANG
"Pemain kami, Noa Lang, yang mengalami cedera pada babak kedua pertandingan yang sama, menderita luka robek yang parah pada jari telunjuk kanannya dan akan menjalani operasi di Liverpool dalam beberapa jam ke depan, dengan didampingi oleh tim medis kami."
MASA-MASA DUA MANTAN PEMAIN NAPOLI
Osimhen tampil sangat impresif: 10 penampilan, 7 gol, dan 3 assist menjadi catatan akhirnya di Liga Champions, sementara di liga domestik sejauh ini ia telah mencetak 12 gol dan 4 assist dalam 19 penampilan. Sedangkan untuk Lang, yang bergabung pada bursa transfer musim dingin, ia mencatatkan 6 penampilan dan dua assist tanpa gol di Super Lig, 4 penampilan dan 2 gol - termasuk dua gol saat melawan Juventus dalam kemenangan 5-2 pada leg pertama playoff - di Liga Champions, serta satu penampilan di Piala Nasional.