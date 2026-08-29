Menurut The Athletic, Manchester City kini muncul sebagai tujuan utama bagi Gakpo, dengan penyerang Liverpool itu menyatakan keinginan yang jelas untuk bergabung dengan tim asuhan Enzo Maresca. Pemain berusia 27 tahun itu dilaporkan telah memutuskan untuk tidak pindah ke Tottenham Hotspur dan lebih memilih hijrah ke Etihad, saat klub berupaya membentuk ulang lini depannya.

Pembicaraan saat ini sedang berlangsung antara semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang akan membuat pemain internasional Belanda itu meninggalkan Anfield menuju Manchester. Langkah ini datang di tengah masa transisi bagi City, yang sudah mengamankan talenta Brasil Allan Elias dari Palmeiras seharga €40 juta, sembari melepas penyerang Savinho dan Omar Marmoush ke Tottenham pada musim panas ini.