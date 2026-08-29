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Gakpo pilih Man City! Bintang Liverpool itu tolak Tottenham saat kepindahan ke Etihad mulai terbentuk
Maresca membidik Gakpo saat City merombak lini serang
Menurut The Athletic, Manchester City kini muncul sebagai tujuan utama bagi Gakpo, dengan penyerang Liverpool itu menyatakan keinginan yang jelas untuk bergabung dengan tim asuhan Enzo Maresca. Pemain berusia 27 tahun itu dilaporkan telah memutuskan untuk tidak pindah ke Tottenham Hotspur dan lebih memilih hijrah ke Etihad, saat klub berupaya membentuk ulang lini depannya.
Pembicaraan saat ini sedang berlangsung antara semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang akan membuat pemain internasional Belanda itu meninggalkan Anfield menuju Manchester. Langkah ini datang di tengah masa transisi bagi City, yang sudah mengamankan talenta Brasil Allan Elias dari Palmeiras seharga €40 juta, sembari melepas penyerang Savinho dan Omar Marmoush ke Tottenham pada musim panas ini.
- AFP
Liverpool bersiap untuk hidup tanpa bintang Belanda
Liverpool tampaknya mulai bersiap menghadapi kepergian Gakpo, setelah lebih dulu merampungkan kesepakatan untuk merekrut Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Terlepas dari spekulasi transfer yang terus berlanjut, Gakpo tetap menunjukkan profesionalismenya saat Liverpool bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest baru-baru ini, ketika ia tampil sebagai starter dan menyumbang satu assist. Namun, tanda-tanda kepergian semakin menguat, terutama setelah manajer Andoni Iraola mengakui bahwa ia 'tidak bisa menjamin apa pun' terkait masa depan sang penyerang pada awal pekan ini.
Masa Gakpo di Anfield ditandai kontribusi signifikan, termasuk 50 gol dan 23 assist dalam 180 penampilan sejak kedatangannya dari PSV Eindhoven pada 2022. Meski baru menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun pada Agustus 2025, performanya belakangan naik turun, dengan hanya mencetak tiga gol di liga sejak pergantian tahun.
Warisan impresif Gakpo di Anfield dan kembalinya di Piala Dunia
Langkah ini menjadi bisnis yang signifikan bagi Liverpool, yang awalnya merekrut Gakpo dengan biaya awal £37 juta, angka yang berpotensi naik menjadi £44 juta dengan berbagai add-on. Setelah memainkan peran penting dalam kampanye juara Premier League 2024-25 klub, musim di mana ia mencatatkan 18 gol dan tujuh assist, nilai Gakpo tetap sangat besar.
Ia mencetak tiga gol dalam empat penampilan pada Piala Dunia musim panas ini sebelum timnya tersingkir di babak 32 besar usai kalah adu penalti dari Maroko. Hebatnya, ia kembali beraksi hanya beberapa hari setelah pasangannya, Noa, membagikan kabar memilukan tentang kehilangan anak mereka yang belum lahir.
- Getty Images Sport
Kepergian besar terbaru dari Liverpool
Jika Gakpo hengkang, ia akan menjadi pemain terakhir dengan nama besar yang meninggalkan Anfield dalam musim panas yang penuh perubahan. Penyerang internasional Belanda itu akan mengikuti jejak bintang talismanik Mohamed Salah, bersama sosok penting Andy Robertson, Ibrahima Konate, dan Curtis Jones, yang menandai perombakan besar skuad Liverpool pada awal kampanye baru.
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