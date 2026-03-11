Pada bulan Januari, Edin Dzeko bergabung dengan FC Schalke 04 tanpa biaya transfer - bukan karena alasan finansial. Menurut laporan Sport Bild, ada tawaran yang lebih baik terkait hal ini.
Gaji satu juta euro lebih tinggi dari saat ini: Edin Dzeko tampaknya menolak tawaran menggiurkan dari Prancis untuk pindah ke FC Schalke 04
Sementara Dzeko menerima gaji tahunan sebesar 300.000 euro di Königsblauen, menurut laporan tersebut, ia bahkan bisa mendapatkan 1,3 juta euro - atau satu juta lebih banyak - di klub liga utama Prancis. Pada bulan Februari, pemain berusia 39 tahun itu mengonfirmasi hal serupa dalam sebuah wawancara dengan Sport Bild, tanpa menyebut nama klubnya: "Sejak awal, saya sudah mengatakan: uang tidak penting bagi saya. Saya mendapat tawaran lain yang jauh lebih menguntungkan. Tapi itu bukanlah tujuan saya. Saya rela mengorbankan uang demi klub ini."
Dzeko menjelaskan: "Saya bertanya pada diri sendiri: Apa yang saya inginkan? Apa yang saya butuhkan? Saya sampai pada kesimpulan: stadion yang penuh emosi dengan suporter yang bersemangat. Klub yang dapat menginspirasi saya sekali lagi. Tiba-tiba Schalke terlintas di benak saya."
Edin Dzeko mencetak gol secara beruntun untuk FC Schalke 04.
Sebelum pindah pada musim dingin, Dzeko masih bermain untuk klub Serie A AC Florence. Bersama Schalke, ia kini berada di jalur yang tepat untuk kembali ke Bundesliga: Tim asuhan pelatih Miron Muslic saat ini memimpin klasemen Liga 2. Namun, persaingan di puncak klasemen sangat ketat - selisih poin dengan tim di posisi kelima hanya lima poin, dan masih ada sembilan pertandingan tersisa.
Dzeko sendiri memiliki andil besar dalam kesuksesan terbaru ini. Penyerang tengah ini tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi di Gelsenkirchen dan mencetak gol dengan mudah: setelah hanya tujuh pertandingan untuk klub barunya, ia telah mencetak lima gol dan tiga assist.
Edin Dzeko: Statistik di FC Schalke 04
Permainan 7 Gol 5 Assist 3