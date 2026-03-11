Gaji satu juta euro lebih tinggi dari saat ini: Edin Dzeko tampaknya menolak tawaran menggiurkan dari Prancis untuk pindah ke FC Schalke 04

Sementara Dzeko menerima gaji tahunan sebesar 300.000 euro di Königsblauen, menurut laporan tersebut, ia bahkan bisa mendapatkan 1,3 juta euro - atau satu juta lebih banyak - di klub liga utama Prancis. Pada bulan Februari, pemain berusia 39 tahun itu mengonfirmasi hal serupa dalam sebuah wawancara dengan Sport Bild, tanpa menyebut nama klubnya: "Sejak awal, saya sudah mengatakan: uang tidak penting bagi saya. Saya mendapat tawaran lain yang jauh lebih menguntungkan. Tapi itu bukanlah tujuan saya. Saya rela mengorbankan uang demi klub ini."

Dzeko menjelaskan: "Saya bertanya pada diri sendiri: Apa yang saya inginkan? Apa yang saya butuhkan? Saya sampai pada kesimpulan: stadion yang penuh emosi dengan suporter yang bersemangat. Klub yang dapat menginspirasi saya sekali lagi. Tiba-tiba Schalke terlintas di benak saya."