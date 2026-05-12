Gaji rekor Lionel Messi di MLS terungkap, sementara Son Heung-Min berada jauh di posisi kedua di belakang bintang Inter Miami

Son, penyerang andalan LAFC, merupakan pemain dengan gaji tertinggi kedua di liga, menurut MLSPA. Ia akan mengantongi lebih dari $11 juta tahun ini. De Paul dan Lozano tidak jauh di belakangnya, dengan pemain asal Argentina itu meraih $9,7 juta dan pemain asal Meksiko itu mendapatkan sedikit di atas $9 juta.

Pemain lain dengan gaji tertinggi termasuk Miguel Almiron dari Atlanta ($7,8 juta), Emil Forsberg dari New York Red Bulls ($6,0 juta), dan Sam Surridge dari Nashville ($5,9 juta). Riqui Puig dari LA Galaxy akan mendapatkan $5,8 juta, meskipun ia absen sepanjang musim setelah menjalani operasi ACL kedua dalam dua tahun berturut-turut.