Gaji rekor Lionel Messi di MLS terungkap, sementara Son Heung-Min berada jauh di posisi kedua di belakang bintang Inter Miami
Miami mendominasi daftar gaji
Seperti yang diperkirakan, pengeluaran Miami jauh melampaui klub-klub MLS lainnya. Tiga pemain mereka masuk dalam daftar pemain dengan gaji tertinggi di liga, dengan pemain baru berstatus "designated player", German Berterame, mengantongi $3,8 juta setelah pindah dengan nilai transfer besar dari Liga MX. Total gaji skuad The Herons mencapai $54,6 juta, sekitar $20 juta lebih tinggi daripada LAFC, klub dengan pengeluaran terbesar kedua.
Nama-nama besar lainnya juga turut hadir
Son, penyerang andalan LAFC, merupakan pemain dengan gaji tertinggi kedua di liga, menurut MLSPA. Ia akan mengantongi lebih dari $11 juta tahun ini. De Paul dan Lozano tidak jauh di belakangnya, dengan pemain asal Argentina itu meraih $9,7 juta dan pemain asal Meksiko itu mendapatkan sedikit di atas $9 juta.
Pemain lain dengan gaji tertinggi termasuk Miguel Almiron dari Atlanta ($7,8 juta), Emil Forsberg dari New York Red Bulls ($6,0 juta), dan Sam Surridge dari Nashville ($5,9 juta). Riqui Puig dari LA Galaxy akan mendapatkan $5,8 juta, meskipun ia absen sepanjang musim setelah menjalani operasi ACL kedua dalam dua tahun berturut-turut.
Philadelphia berada di urutan terbawah dalam daftar pengeluaran
Namun, beberapa klub justru jauh lebih hemat dalam pengeluaran mereka. Philadelphia Union yang biasanya hemat menempati posisi terbawah dalam hal pengeluaran liga, dengan total gaji hanya $11,7 juta. Sporting Kansas City ($12,4 juta) dan CF Montreal ($13,4 juta) berada di kisaran yang sama. Orlando City hanya menghabiskan $13,7 juta, meskipun hal itu diperkirakan akan berubah dengan kedatangan Antoine Griezmann melalui kontrak Pemain Khusus pada musim panas ini.
Ambisi yang tak terbantahkan
Namun, beberapa klub justru jauh lebih ambisius dalam pengeluaran mereka. Vancouver Whitecaps, yang biasanya dikenal hemat dalam pengeluaran, berhasil melesat ke lima besar—tak terkecuali berkat gaji besar yang diberikan kepada legenda Jerman Thomas Müller. Atlanta United pun tak ketinggalan dalam membelanjakan dana, dengan total gaji sebesar $27,9 juta, di mana sekitar seperempatnya diperuntukkan bagi Almiron.