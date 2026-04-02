Getty
Diterjemahkan oleh
Gaji Paul Pogba di Monaco yang sangat rendah terungkap; mantan bintang Manchester United dan Juventus itu tidak masuk dalam daftar 10 pemain dengan gaji tertinggi di klub Ligue 1 tersebut
Pemotongan gaji besar-besaran bagi juara Piala Dunia
Ketika pemain asal Prancis itu tiba di Monaco pada musim panas lalu, muncul banyak pertanyaan mengenai gaji yang akan ia terima setelah lama absen dari dunia sepak bola. Setelah masa skorsing akibat kasus dopingnya berakhir, pemain berusia 33 tahun itu mengambil waktu untuk mempertimbangkan beberapa opsi sebelum akhirnya memutuskan untuk pertama kalinya bermain di Ligue 1. Namun, tampaknya ia lebih memprioritaskan kebangkitan kariernya daripada gaji besar terakhir.
- AFP
Pogba tidak masuk dalam daftar 10 besar Monaco
Menurut laporan dari L’Equipe, pemain asal Prancis itu menolak tawaran yang lebih menggiurkan dari klub lain untuk bergabung dengan Monaco, di mana gaji mingguan yang diterimanya saat ini berada di bawah £44.000. Sebagai perbandingan, ini merupakan penurunan yang sangat drastis dari £290.000 per minggu yang dilaporkan ia kantongi selama masa tugas keduanya di Old Trafford. Meskipun kontraknya saat ini mencakup bonus yang signifikan terkait performa, kurangnya waktu bermain membuatnya tidak mungkin mencapai target tersebut dalam waktu dekat. Faktanya, ia hanya bermain selama 30 menit dalam tiga penampilan sebagai pemain pengganti di Ligue 1 musim ini karena masalah cedera yang terus-menerus.
Gaji Pogba saat ini begitu rendah menurut standar bintang top modern sehingga ia bahkan tidak masuk dalam 10 besar pemain dengan gaji tertinggi di Stade Louis II. Daftar tersebut saat ini dipimpin oleh Denis Zakaria dan mantan bek Tottenham Eric Dier, yang keduanya memimpin dengan penghasilan mingguan sekitar £72.000. Bahkan pemain pinjaman dari Barcelona, Ansu Fati, berada jauh di atas Pogba, dengan penghasilan £55.000 per bulan meskipun klub raksasa Catalan itu menanggung setengah dari gajinya.
Sekilas kualitas di tengah perjuangan dalam berolahraga
Meskipun menit bermainnya di laga resmi masih terbatas, ada kilasan Pogba yang dulu selama jeda paruh musim baru-baru ini. Dalam laga persahabatan, Pogba akhirnya mencetak gol pertamanya bersama Monaco lewat tendangan jarak jauh khasnya. Maju dari tengah lapangan, ia melepaskan tendangan kaki kanan yang keras, yang menjadi pengingat tepat waktu akan bakat yang masih tersimpan dalam kakinya. Gol tersebut melawan Brentford memberikan dorongan psikologis, namun tujuan utamanya tetap membangun kebugaran yang dibutuhkan untuk menghadapi ketatnya kompetisi Ligue 1.
- AFP
Bagaimana masa depan Pogba
Meskipun kontraknya masih tersisa 18 bulan, sudah beredar rumor bahwa Monaco mungkin akan memutuskan untuk mengakhiri kontraknya jika kondisi fisiknya tidak membaik. CEO Thiago Scuro bersikap transparan mengenai situasi ini, dengan menyatakan: “Paul, pertama-tama, adalah soal performa. Ini soal performa, langkah pertama. Paul adalah pemain yang sangat berbakat dengan level yang berbeda dari yang biasa kami temui di Ligue 1. Dia kembali setelah dua tahun tidak bermain - Kami tahu bahwa tantangan untuk membawanya kembali akan sangat besar.”
Scuro menambahkan: “Mengingat apa yang sedang terjadi, ini adalah pembicaraan dua arah di musim panas nanti — jika Paul masih bersedia terus menghadapi proses ini, dan juga dari pihak kami, pada saat yang tepat, kami akan melakukan pembicaraan ini. Saya akan mengatakan hari ini bahwa kedua arah bisa terjadi, baik dari posisi Paul maupun klub. Sekarang kami fokus memberinya kesempatan untuk lebih banyak bermain di lapangan dan menunjukkan bahwa dia masih mampu bermain selama beberapa musim lagi.”