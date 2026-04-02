Gaji Paul Pogba di Monaco yang sangat rendah terungkap; mantan bintang Manchester United dan Juventus itu tidak masuk dalam daftar 10 pemain dengan gaji tertinggi di klub Ligue 1 tersebut

Menurut laporan dari L’Equipe, pemain asal Prancis itu menolak tawaran yang lebih menggiurkan dari klub lain untuk bergabung dengan Monaco, di mana gaji mingguan yang diterimanya saat ini berada di bawah £44.000. Sebagai perbandingan, ini merupakan penurunan yang sangat drastis dari £290.000 per minggu yang dilaporkan ia kantongi selama masa tugas keduanya di Old Trafford. Meskipun kontraknya saat ini mencakup bonus yang signifikan terkait performa, kurangnya waktu bermain membuatnya tidak mungkin mencapai target tersebut dalam waktu dekat. Faktanya, ia hanya bermain selama 30 menit dalam tiga penampilan sebagai pemain pengganti di Ligue 1 musim ini karena masalah cedera yang terus-menerus.

Gaji Pogba saat ini begitu rendah menurut standar bintang top modern sehingga ia bahkan tidak masuk dalam 10 besar pemain dengan gaji tertinggi di Stade Louis II. Daftar tersebut saat ini dipimpin oleh Denis Zakaria dan mantan bek Tottenham Eric Dier, yang keduanya memimpin dengan penghasilan mingguan sekitar £72.000. Bahkan pemain pinjaman dari Barcelona, Ansu Fati, berada jauh di atas Pogba, dengan penghasilan £55.000 per bulan meskipun klub raksasa Catalan itu menanggung setengah dari gajinya.