Gaji Lionel Messi di Inter Miami terungkap - sang juara MLS Cup itu mendapat gaji lebih dari dua kali lipat gaji mantan bintang Tottenham yang kini membela LAFC, Son Heung-min
Messi, raja tak terbantahkan MLS
Data terbaru yang menyoroti besaran gaji yang dijamin bagi para pemain di Major League Soccer (MLS) telah menegaskan bahwa Messi tetap menjadi pemain dengan gaji tertinggi dalam sejarah liga tersebut.
Kapten Inter Miami, yang membawa timnya meraih gelar MLS Cup musim lalu sekaligus meraih penghargaan Sepatu Emas dan MVP, saat ini mengantongi gaji tahunan yang fantastis dan jauh melampaui pesaingnya.
Gaji pokok legenda Argentina ini ditambah dengan berbagai kesepakatan komersial, namun bahkan angka-angka yang dijamin oleh Asosiasi Pemain MLS menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara pemenang Piala Dunia ini dan para pemain unggulan lainnya di liga tersebut.
Selisih yang sangat besar antara Messi dan Son
Perbedaan gaji ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan pemain-pemain ternama lainnya yang baru bergabung di liga ini, seperti Son Heung-min. Mantan pemain sayap Tottenham itu, yang bergabung dengan LAFC dalam transfer bersejarah bagi tim dari Wilayah Barat tersebut, menerima gaji yang jauh lebih rendah daripada pemain yang berkarier di Florida Selatan itu—yang kini mengantongi $28,3 juta (£21 juta).
Catatan resmi menunjukkan bahwa Messi saat ini mendapatkan gaji lebih dari dua kali lipat jumlah yang diterima pemain internasional Korea Selatan tersebut.
Son tetap menjadi salah satu talenta terbaik di liga dan komponen penting dari ancaman serangan tim Los Angeles, namun gajinya menyoroti "Pengecualian Messi" yang ada dalam struktur batas gaji MLS.
Meskipun Son termasuk dalam lima besar pemain dengan gaji tertinggi di liga, ia masih tertinggal dari total gaji yang dijamin Messi dengan penghasilan $11,1 juta (£8 juta) dari kontraknya sendiri.
Hierarki keuangan di kasta tertinggi sepak bola Amerika
Di belakang Messi, daftar pemain dengan gaji tertinggi mencakup beberapa nama yang sudah tak asing lagi di dunia sepak bola Eropa yang telah pindah ke Amerika Serikat. Rekan setimnya di Inter Miami sekaligus sesama juara Piala Dunia, Rodrigo De Paul, menempati posisi ketiga dalam daftar gaji tersebut, sementara Miguel Almiron dan Hirving Lozano melengkapi lima besar.
Klub-klub seperti LAFC dan Galaxy secara tradisional menjadi pengeluaran terbesar di liga, namun kedatangan Messi telah memaksa penyesuaian ulang mengenai seperti apa kontrak "bintang top" di Amerika Serikat.
Dampak dari siklus Piala Dunia 2026
Seiring dengan persiapan Amerika Serikat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, angka-angka gaji ini menegaskan ambisi liga untuk menarik para bintang dunia baik yang sedang berada di puncak karier maupun yang sudah memasuki akhir karier.
Dengan semakin banyaknya bintang yang diperkirakan akan bergabung dengan liga ini setelah berakhirnya musim di Eropa, total gaji di Major League Soccer diproyeksikan akan meningkat lebih jauh lagi.
Namun, untuk masa mendatang, kontrak Messi akan tetap menjadi tolok ukur yang hanya bisa dipandang dari kejauhan oleh setiap pemain bintang lainnya—termasuk para pemenang Liga Champions dan ikon Liga Premier.