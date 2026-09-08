Juventus terus meningkatkan total beban gajinya. Pada musim 2026/27, menurut estimasi Calcio e Finanza, Juventus akan mengeluarkan 84,95 juta euro bersih, setara sekitar 145,52 juta euro bruto, dengan kenaikan lebih dari 18% dibandingkan musim sebelumnya.





Angka ini menempatkan Juventus di posisi kedua di Serie A dalam hal gaji, tepat di belakang Inter, yang memiliki total beban gaji bruto sebesar 145,82 juta: hanya 300 ribu euro lebih banyak.





Kini, Kenan Yildiz memimpin daftar gaji internal klub, dengan menerima sekitar 6 juta euro bersih per musim. Pemain Turki itu mengalami kenaikan gaji yang signifikan dibandingkan 1,5 juta pada musim sebelumnya, juga setelah kepergian Dusan Vlahovic, yang pada 2025/26 justru menjadi pemain dengan bayaran tertinggi dalam skuad dengan 12 juta euro bersih. Di belakang Yildiz ada Kolo Muani dengan 5,5 juta, Bremer dan Douglas Luiz dengan 5 juta, serta Koopmeiners dengan 4,5 juta.





Secara keseluruhan, lima pemain dengan bayaran tertinggi menyerap sekitar 31% dari seluruh total beban gaji bersih Juventus. Sementara itu, ada delapan pemain yang memperoleh setidaknya 4 juta euro bersih per musim, menegaskan bahwa skuad mereka memiliki biaya gaji yang kian tinggi.