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Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Gaji Juventus 2026-27: Yildiz teratas, total beban gaji naik, Alajbegovic menerima lebih sedikit daripada Gatti, daftar lengkapnya

Juventus
Serie A

Semua gaji skuad Juventus, dari yang tertinggi hingga yang terendah

Juventus terus meningkatkan total beban gajinya. Pada musim 2026/27, menurut estimasi Calcio e Finanza, Juventus akan mengeluarkan 84,95 juta euro bersih, setara sekitar 145,52 juta euro bruto, dengan kenaikan lebih dari 18% dibandingkan musim sebelumnya.


Angka ini menempatkan Juventus di posisi kedua di Serie A dalam hal gaji, tepat di belakang Inter, yang memiliki total beban gaji bruto sebesar 145,82 juta: hanya 300 ribu euro lebih banyak.


Kini, Kenan Yildiz memimpin daftar gaji internal klub, dengan menerima sekitar 6 juta euro bersih per musim. Pemain Turki itu mengalami kenaikan gaji yang signifikan dibandingkan 1,5 juta pada musim sebelumnya, juga setelah kepergian Dusan Vlahovic, yang pada 2025/26 justru menjadi pemain dengan bayaran tertinggi dalam skuad dengan 12 juta euro bersih. Di belakang Yildiz ada Kolo Muani dengan 5,5 juta, Bremer dan Douglas Luiz dengan 5 juta, serta Koopmeiners dengan 4,5 juta.


Secara keseluruhan, lima pemain dengan bayaran tertinggi menyerap sekitar 31% dari seluruh total beban gaji bersih Juventus. Sementara itu, ada delapan pemain yang memperoleh setidaknya 4 juta euro bersih per musim, menegaskan bahwa skuad mereka memiliki biaya gaji yang kian tinggi.

  • GAJI JUVENTUS 2026-27: DAFTARNYA

    Berikut estimasi gaji bersih para pemain Juventus untuk musim 2026/27, belum termasuk bonus, menurut laporan Calcio e Finanza:


    Kenan Yildiz: 6 juta euro;

    Randal Kolo Muani: 5,5 juta;

    Bremer: 5 juta;

    Douglas Luiz: 5 juta;

    Teun Koopmeiners: 4,5 juta;

    Nick Woltemade: 4,4 juta;

    Weston McKennie: 4 juta;

    Manuel Locatelli: 4 juta;

    Francisco Conceição: 3,8 juta;

    Nicolás González: 3,6 juta;

    Federico Gatti: 3,1 juta;

    Kerim Alajbegović: 3 juta;

    Pape Sarr: 3 juta;

    Zeki Çelik: 2,8 juta;

    Jhon Lucumí: 2,5 juta;

    Jérémie Boga: 2,5 juta;

    Edon Zhegrova: 2,5 juta;

    Guglielmo Vicario: 2,5 juta;

    Andrea Cambiaso: 2,4 juta;

    Pierre Kalulu: 2,4 juta;

    Lloyd Kelly: 2,4 juta;

    Khéphren Thuram: 2 juta;

    Daniele Rugani: 1,8 juta;

    Arkadiusz Milik: 1,75 juta;

    Kamil Grabara: 1,7 juta;

    Jeff Ekhator: 1,3 juta;

    Juan Cabal: 1,2 juta;

    Carlo Pinsoglio: 300 ribu euro.



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