Gaji fantastis menanti! Apakah mantan bintang BVB ini akan melarikan diri ke AS untuk menghindari kekacauan?

Mantan pemain sayap Borussia Dortmund dan FC Chelsea tersebut, menurut laporan tersebut, memang "tergoda" oleh tawaran dari luar negeri. New York City FC dilaporkan sedang mempersiapkan segalanya di belakang layar untuk membawa pemain berusia 27 tahun itu ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam karier profesionalnya di level klub.

Sementara itu, situasi di AC Milan sedang tidak harmonis. Tawaran dari AS ini datang di tengah krisis performa tim asal Milan tersebut, yang gagal lolos ke Liga Champions musim depan.

Kegagalan lolos ke kompetisi bergengsi tersebut telah mengguncang struktur di San Siro, dan seluruh jajaran manajemen olahraga telah diberhentikan. Sejak saat itu, masa depan beberapa pemain profesional dianggap tidak pasti. Nasib Pulisic pun menjadi sorotan dalam pergolakan ini.