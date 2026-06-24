Seperti dilaporkan oleh media Italia La Gazzetta dello Sport, klub asal New York tersebut menawarkan pemain serang tersebut kontrak berdurasi lima tahun yang diperkirakan akan memberinya total 50 juta euro.
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Gaji fantastis menanti! Apakah mantan bintang BVB ini akan melarikan diri ke AS untuk menghindari kekacauan?
Mantan pemain sayap Borussia Dortmund dan FC Chelsea tersebut, menurut laporan tersebut, memang "tergoda" oleh tawaran dari luar negeri. New York City FC dilaporkan sedang mempersiapkan segalanya di belakang layar untuk membawa pemain berusia 27 tahun itu ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam karier profesionalnya di level klub.
Sementara itu, situasi di AC Milan sedang tidak harmonis. Tawaran dari AS ini datang di tengah krisis performa tim asal Milan tersebut, yang gagal lolos ke Liga Champions musim depan.
Kegagalan lolos ke kompetisi bergengsi tersebut telah mengguncang struktur di San Siro, dan seluruh jajaran manajemen olahraga telah diberhentikan. Sejak saat itu, masa depan beberapa pemain profesional dianggap tidak pasti. Nasib Pulisic pun menjadi sorotan dalam pergolakan ini.
- Getty Images Sport
Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Milan dan Pulisic
Padahal, pada berbagai tahap musim lalu, negosiasi mengenai perpanjangan kontrak jangka panjang bintang asal AS tersebut di Italia telah berlangsung. Dalam pembicaraan tersebut, petinggi klub Rossoneri sempat membahas tawaran gaji maksimal sekitar lima juta euro per musim. Namun, kesepakatan mengenai kontrak baru belum tercapai di Milan hingga saat ini.
Secara kontrak, Milan memang masih berada dalam posisi yang nyaman, namun tekanan untuk bertindak semakin meningkat. Pulisic kini memasuki tahun terakhir kontraknya, yang akan berakhir pada musim panas 2027. Namun, klub memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut secara sepihak selama dua belas bulan lagi hingga musim panas 2028.
Akankah Pulisic menjadi rekor transfer termahal dalam sejarah MLS?
Sementara itu, tawaran resmi dari New York belum sampai ke meja para petinggi Milan. Oleh karena itu, masih harus ditunggu berapa besar nilai finansial yang pada akhirnya diperlukan untuk meyakinkan pihak Milan agar melepas pemain bintang mereka pada jendela transfer kali ini.
Yang pasti: Transfer ini kemungkinan besar akan melampaui semua rekor yang pernah ada di Major League Soccer. Hingga saat ini, penyerang asal Korea Selatan Heung-min Son, dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 22 juta euro, merupakan pemain baru termahal dalam sejarah liga profesional tersebut.
Angka 20 juta euro baru dua kali terlampaui sepanjang sejarah MLS. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa New York harus menawarkan jumlah rekor bersejarah untuk membuat Milan bersedia melepaskannya.