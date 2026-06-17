Krösche telah memimpin tim Frankfurt selama lima tahun. Selama periode tersebut, berkat sejumlah keputusan transfer yang sangat tepat, ia berhasil membangun reputasi sebagai salah satu manajer paling menonjol dan sukses di kasta tertinggi sepak bola Jerman.

Rasa lega atas keputusannya untuk tetap bertahan pasti sangat besar di kalangan Eintracht, karena setelah musim yang rumit, banyak pekerjaan menanti direktur olahraga tersebut. Pada musim yang baru saja berakhir, Eintracht Frankfurt gagal lolos ke kompetisi internasional. Sebagian besar tanggung jawab atas kegagalan ini terletak pada kesalahpahaman terkait personel di pinggir lapangan: Albert Riera dari Spanyol, yang pada bulan Februari ditunjuk sebagai kandidat pilihan utama Krösche, ternyata merupakan kesalahan besar.