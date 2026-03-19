Gaji berkurang sepuluh juta euro? Terungkap detail menarik seputar kemungkinan kembalinya Jadon Sancho ke BVB

Kesepakatan ini juga tidak akan terhambat oleh pelatih Niko Kovac, namun Sancho harus menyesuaikan diri secara signifikan dalam hal disiplin. Selain itu, pelatih BVB tidak perlu mengubah sistemnya yang menggunakan tiga bek tengah dan tanpa pemain sayap yang jelas, karena pemain asal Inggris itu sudah terbukti mampu tampil meyakinkan dalam peran sebagai gelandang serang di Dortmund.

Sancho saat ini dipinjamkan oleh Red Devils ke Aston Villa, namun kedua kontrak peminjaman tersebut akan berakhir pada musim panas. Dengan demikian, pemain berusia 25 tahun itu bisa didapatkan tanpa biaya transfer. Namun, ia hampir tidak mampu menorehkan prestasi di Inggris. Pada musim ini, dari 29 penampilan, ia hanya mencatatkan dua kontribusi gol (masing-masing satu gol dan satu assist).