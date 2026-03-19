Menurut informasi dari surat kabar Bild, upaya Borussia Dortmund untuk memanggil kembali pemain sayap asal Inggris tersebut akan disertai dengan pengurangan gaji yang sangat besar.
Gaji berkurang sepuluh juta euro? Terungkap detail menarik seputar kemungkinan kembalinya Jadon Sancho ke BVB
Dengan demikian, Sancho harus melepaskan gaji saat ini di Manchester United yang dilaporkan sebesar 16 juta euro. Pihak manajemen BVB justru akan menawarinya gaji pokok antara lima hingga enam juta euro, yang masih bisa bertambah melalui bonus yang sangat bergantung pada performa.
Sport Bild telah melaporkan pada hari Rabu bahwa dukungan internal di BVB untuk kembalinya Sancho semakin meningkat. Direktur olahraga Sebastian Kehl dianggap sebagai pendukung yang jelas, dan manajer olahraga Lars Ricken juga semakin terbuka. Dalam diskusi yang sedang berlangsung, argumen-argumen yang mendukung dilaporkan lebih dominan.
Jadon Sancho tampil mengecewakan di Liga Premier
Kesepakatan ini juga tidak akan terhambat oleh pelatih Niko Kovac, namun Sancho harus menyesuaikan diri secara signifikan dalam hal disiplin. Selain itu, pelatih BVB tidak perlu mengubah sistemnya yang menggunakan tiga bek tengah dan tanpa pemain sayap yang jelas, karena pemain asal Inggris itu sudah terbukti mampu tampil meyakinkan dalam peran sebagai gelandang serang di Dortmund.
Sancho saat ini dipinjamkan oleh Red Devils ke Aston Villa, namun kedua kontrak peminjaman tersebut akan berakhir pada musim panas. Dengan demikian, pemain berusia 25 tahun itu bisa didapatkan tanpa biaya transfer. Namun, ia hampir tidak mampu menorehkan prestasi di Inggris. Pada musim ini, dari 29 penampilan, ia hanya mencatatkan dua kontribusi gol (masing-masing satu gol dan satu assist).
Kembalinya Sancho ke BVB yang pertama kali berjalan sukses
Di Dortmund, Sancho jelas-jelas mengalami masa terbaiknya. Antara tahun 2017 dan 2021, ia berkembang menjadi pemain top di sana; kemudian ia kembali sebentar melalui status pinjaman dan berhasil mencapai final Liga Champions bersama tim tersebut.
Meskipun kontak langsung dengan pihak Sancho belum terjalin, namun dari lingkaran terdekatnya terdengar bahwa ia dapat membayangkan kembalinya ke sana. Sancho juga siap menghadapi pengurangan gaji yang mungkin terjadi.
Jadon Sancho: Statistik dan Data Kinerja di BVB
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning 158 53 67 7
