Pada musim 2025/26, menurut estimasi yang dipublikasikan oleh Calcio e Finanza, AC Milan menanggung sekitar 55,7 juta euro bersih dan kurang dari 100 juta euro bruto untuk gaji para pemain dalam skuad.

Pada 2026/27, total gaji bersih naik menjadi 64,8 juta euro, dengan peningkatan sekitar 9,1 juta euro, setara 16,3%.





Dari sisi biaya bruto, totalnya mencapai 103,14 juta euro. AC Milan pun kembali melampaui ambang 100 juta dan mendekati Napoli, yang berada di posisi ketiga dalam klasemen Serie A dengan sekitar 109,2 juta.



