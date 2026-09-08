Total gaji AC Milan untuk musim 2026-27 meningkat. Seperti dilaporkan Calcio e Finanza, klub tersebut menanggung gaji untuk 27 pemain yang ada dalam skuad dengan total 64,8 juta euro bersih, yang setara dengan sekitar 103,14 juta euro kotor. AC Milan berada di posisi keempat dalam klasemen gaji Serie A, di belakang Inter, Juventus, dan Napoli.
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Gaji AC Milan 2026-2027: Gonçalo Ramos yang tertinggi, Chukwueze setara Pulisic, Loftus-Cheek lebih tinggi dari Rabiot. 500 ribu untuk Cissé
Milan mendekati Napoli
Pada musim 2025/26, menurut estimasi yang dipublikasikan oleh Calcio e Finanza, AC Milan menanggung sekitar 55,7 juta euro bersih dan kurang dari 100 juta euro bruto untuk gaji para pemain dalam skuad.
Pada 2026/27, total gaji bersih naik menjadi 64,8 juta euro, dengan peningkatan sekitar 9,1 juta euro, setara 16,3%.
Dari sisi biaya bruto, totalnya mencapai 103,14 juta euro. AC Milan pun kembali melampaui ambang 100 juta dan mendekati Napoli, yang berada di posisi ketiga dalam klasemen Serie A dengan sekitar 109,2 juta.
RAMOS YANG BERGAJI TERTINGGI, CISSE DIGAJI 500 RIBU EURO
Di posisi teratas pemain dengan bayaran tertinggi di Milan ada Maignan, Gila, dan Gonçalo Ramos, yang menerima 5 juta euro bersih per musim. Disusul Chukwueze dan Pulisic dengan 4 juta. Di posisi terbawah ada Cissé (500 ribu), Comotto (300 ribu), dan Torriani (300 ribu).
SEMUA GAJI
Gonçalo Ramos: 5 juta euro;
Mike Maignan: 5 juta;
Mario Gila: 5 juta;
Samuel Chukwueze: 4 juta;
Christian Pulisic: 4 juta;
Ruben Loftus-Cheek: 4 juta;
Adrien Rabiot: 3,5 juta;
Luka Modrić: 3,5 juta;
Fikayo Tomori: 3,5 juta;
Alexis Saelemaekers: 3,5 juta;
Diego Moreira: 3 juta;
Ardon Jashari: 2,5 juta;
Pervis Estupiñán: 2,5 juta;
Matteo Gabbia: 2 juta;
Yunus Musah: 2 juta;
Omari Hutchinson: 1,8 juta;
Strahinja Pavlović: 1,7 juta;
Koni De Winter: 1,7 juta;
Warren Bondo: 1,5 juta;
Sankhoun Diawara: 1 juta;
Francesco Camarda: 800 ribu euro;
Pietro Terracciano: 800 ribu euro;
Filippo Terracciano: 800 ribu euro;
Davide Bartesaghi: 600 ribu euro;
Alphadjo Cissé: 500 ribu euro;
Christian Comotto: 300 ribu euro;
Lorenzo Torriani: 300 ribu euro.
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