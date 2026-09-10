Saat ditanya apakah ia mengharapkan Arsenal merekrut winger kiri “superstar”, Pennant, yang berbicara bekerja sama dengan NetBet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Mereka pada akhirnya harus melakukannya karena tim-tim lain tidak akan diam saja.

“Tim-tim di sekitar mereka tidak akan tidak memperkuat diri di area-area itu. Saat Januari tiba, saya yakin tim seperti Chelsea, Manchester United, Liverpool, dan Manchester City akan kembali ke pasar dan kembali memperkuat skuad. Jadi mereka harus melakukannya.

“Dan ini aneh untuk dikatakan, tetapi saya pikir mereka justru menjadi lebih lemah. Saya pikir Arsenal lebih lemah, terutama dalam menyerang, dibandingkan musim lalu. Karena mereka telah kehilangan beberapa individu yang benar-benar krusial.

“Saya pikir tanpa Trossard mereka mungkin tidak akan memenangkan liga. Gol ke gawang West Ham, lalu Anda juga bisa menyebut gol-gol penting yang dia cetak, Aston Villa. Lalu mereka kehilangan Martinelli, ya, angkanya memang menurun, tetapi sekali lagi dia tetap pemain dengan dampak bagus yang bisa Anda masukkan dari bangku cadangan. Mereka kehilangannya.

“Dan mereka sebenarnya belum benar-benar menggantikan itu selain Tzolis. Jadi jika dia cedera atau semacamnya, sisi kiri mereka seperti bakal tamat. Anda harus menempatkan [Eberechi] Eze di sana, padahal dia bukan winger, dia gelandang.

“Ya, mereka telah memperkuat lini belakang. Jadi saya pikir untuk urusan menyerang mereka jelas perlu memperkuat diri. Karena mereka mungkin sudah tidak lagi memfavoritkan Gyokeres dan kembali ke [Kai] Havertz, yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi sosok 15 atau 20 gol per musim bagi mereka.”