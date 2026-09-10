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Gagal mendapatkan Vinicius Junior & Bradley Barcola! Prediksi transfer ‘superstar’ Arsenal saat mantan winger The Gunners mengakui juara Premier League ‘lebih lemah’
Trossard dan Martinelli meninggalkan Stadion Emirates
Viktor Gyokeres didatangkan sebagai striker mahal 12 bulan lalu, dengan penyerang internasional Swedia itu dibebani tugas memecahkan teka-teki lama soal nomor 9 di London utara. Ia mencatatkan 21 gol sepanjang musim debutnya, tetapi bukan starter yang terjamin.
Leandro Trossard menyumbang sejumlah gol penting musim lalu, tetapi sejak itu telah pindah ke Besiktas. Sementara itu, Gabriel Martinelli bergabung dengan Al-Hilal di Liga Pro Saudi setelah menutup kebersamaannya selama tujuh tahun di Arsenal.
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Arsenal dikaitkan dengan Vini Jr dan Barcola
Sempat ada pembicaraan soal Arsenal yang mengincar Vini Jr ketika ia menunda penandatanganan kontrak baru di Real Madrid, tetapi penyerang asal Brasil itu tetap menjadi 'Galactico' di Santiago Bernabeu.
Pemenang Liga Champions Barcola memang masuk ke pasar saat pintu keluar terbuka di Paris Saint-Germain, dengan Arsenal mencari tahu apa yang dibutuhkan untuk merampungkan kesepakatan. Setelah diberi tahu bahwa banderolnya adalah £123 juta ($166 juta), Arteta dan kolega mundur saat Liverpool datang.
Arsenal memiliki banyak talenta yang bisa dimaksimalkan, tetapi sisi kiri serangan mereka - tempat Christos Tzolis kini beroperasi - tetap menjadi area jelas yang bisa ditingkatkan. Belakangan ini dana sudah lebih dilonggarkan, jadi Arteta seharusnya memiliki anggaran transfer yang sehat untuk digunakan.
Akankah Arsenal merekrut seorang superstar sayap kiri?
Saat ditanya apakah ia mengharapkan Arsenal merekrut winger kiri “superstar”, Pennant, yang berbicara bekerja sama dengan NetBet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Mereka pada akhirnya harus melakukannya karena tim-tim lain tidak akan diam saja.
“Tim-tim di sekitar mereka tidak akan tidak memperkuat diri di area-area itu. Saat Januari tiba, saya yakin tim seperti Chelsea, Manchester United, Liverpool, dan Manchester City akan kembali ke pasar dan kembali memperkuat skuad. Jadi mereka harus melakukannya.
“Dan ini aneh untuk dikatakan, tetapi saya pikir mereka justru menjadi lebih lemah. Saya pikir Arsenal lebih lemah, terutama dalam menyerang, dibandingkan musim lalu. Karena mereka telah kehilangan beberapa individu yang benar-benar krusial.
“Saya pikir tanpa Trossard mereka mungkin tidak akan memenangkan liga. Gol ke gawang West Ham, lalu Anda juga bisa menyebut gol-gol penting yang dia cetak, Aston Villa. Lalu mereka kehilangan Martinelli, ya, angkanya memang menurun, tetapi sekali lagi dia tetap pemain dengan dampak bagus yang bisa Anda masukkan dari bangku cadangan. Mereka kehilangannya.
“Dan mereka sebenarnya belum benar-benar menggantikan itu selain Tzolis. Jadi jika dia cedera atau semacamnya, sisi kiri mereka seperti bakal tamat. Anda harus menempatkan [Eberechi] Eze di sana, padahal dia bukan winger, dia gelandang.
“Ya, mereka telah memperkuat lini belakang. Jadi saya pikir untuk urusan menyerang mereka jelas perlu memperkuat diri. Karena mereka mungkin sudah tidak lagi memfavoritkan Gyokeres dan kembali ke [Kai] Havertz, yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi sosok 15 atau 20 gol per musim bagi mereka.”
- Getty
Arteta merangkai lebih banyak upaya perburuan trofi
Havertz telah memimpin lini depan Arsenal pada awal musim 2026-27, dengan Gyokeres harus menerima peran sebagai pemain pengganti yang memberi dampak dari bangku cadangan. Kapten klub Martin Odegaard telah menemukan kembali sentuhannya dalam peran sebagai kreator permainan, sementara Bukayo Saka telah mencetak dua gol.
Setelah tampil tanpa cela dalam tiga laga Premier League dan partai pembuka Liga Champions melawan Napoli, Arteta akan berpendapat bahwa ia memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk membangun tantangan demi lebih banyak trofi. Namun, sisi kiri itu bisa saja kembali dibenahi pada suatu saat nanti.
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