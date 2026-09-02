Chelsea sempat mengira mereka akhirnya telah mengamankan tanda tangan Camara setelah menyepakati biaya €55 juta (£47 juta). Chelsea mempercepat perburuan mereka setelah menyetujui kepergian Fernandez senilai £125 juta ke Manchester City. Monaco awalnya menolak dua tawaran untuk Camara, tetapi tekanan finansial yang mendadak memaksa mereka ke meja perundingan.

Klub Ligue 1 itu sangat perlu menggalang dana setelah usulan kepindahan Folarin Balogun senilai £40 juta ke Everton mengalami komplikasi medis. Celah ini sempat memberi Chelsea kesempatan untuk merampungkan kesepakatan cepat dengan harga miring untuk gelandang Senegal itu hanya beberapa jam sebelum bursa transfer Premier League ditutup.

Namun, Monaco tiba-tiba membatalkannya meski sudah ada kesepakatan tertulis antarklub. Everton pada akhirnya menegosiasikan ulang transfer Balogun dengan nilai yang lebih rendah, sehingga meringankan beban finansial Monaco. Dalam putaran kejadian yang ganjil, Balogun kemudian menolak sepenuhnya kepindahan ke Everton setelah tenggat waktu lewat, membuat pemain internasional Amerika Serikat itu tetap berada di Prancis dan Chelsea pulang dengan tangan hampa, menurut Ben Jacobs dari talkSPORT.



