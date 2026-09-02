Jonathan Moscrop
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Gagal, lanjut, lalu gagal lagi! Chelsea murka setelah Monaco membatalkan transfer Lamine Camara senilai €55 juta menyusul panggilan Liverpool dalam tikungan mengejutkan pada hari terakhir bursa transfer
Transfer yang gagal pada hari terakhir jendela transfer
Chelsea sempat mengira mereka akhirnya telah mengamankan tanda tangan Camara setelah menyepakati biaya €55 juta (£47 juta). Chelsea mempercepat perburuan mereka setelah menyetujui kepergian Fernandez senilai £125 juta ke Manchester City. Monaco awalnya menolak dua tawaran untuk Camara, tetapi tekanan finansial yang mendadak memaksa mereka ke meja perundingan.
Klub Ligue 1 itu sangat perlu menggalang dana setelah usulan kepindahan Folarin Balogun senilai £40 juta ke Everton mengalami komplikasi medis. Celah ini sempat memberi Chelsea kesempatan untuk merampungkan kesepakatan cepat dengan harga miring untuk gelandang Senegal itu hanya beberapa jam sebelum bursa transfer Premier League ditutup.
Namun, Monaco tiba-tiba membatalkannya meski sudah ada kesepakatan tertulis antarklub. Everton pada akhirnya menegosiasikan ulang transfer Balogun dengan nilai yang lebih rendah, sehingga meringankan beban finansial Monaco. Dalam putaran kejadian yang ganjil, Balogun kemudian menolak sepenuhnya kepindahan ke Everton setelah tenggat waktu lewat, membuat pemain internasional Amerika Serikat itu tetap berada di Prancis dan Chelsea pulang dengan tangan hampa, menurut Ben Jacobs dari talkSPORT.
- Getty Images Sport
Chelsea geram setelah putar balik yang tidak profesional
Jacobs menyebut para petinggi Chelsea benar-benar geram dengan keputusan Monaco mundur pada saat-saat akhir, dan memandangnya sebagai tindakan yang sangat tidak profesional. Setelah Monaco membatalkan perjanjian tertulis antarklub tersebut, Chelsea sebenarnya punya kesempatan serupa untuk membatalkan penjualan Fernandez senilai £125 juta ke Manchester City. Namun, Chelsea memilih menghormati komitmen tertulis mereka sendiri dan mengizinkan rekrutan termahal mereka itu pergi.
Dipahami bahwa Monaco pada akhirnya mundur karena mereka yakin bisa mendapatkan biaya transfer €70 juta untuk gelandang tersebut di masa depan. Penilaian yang teguh itu diperkuat oleh adanya kontak dari Merseyside, meski Jacobs menegaskan bahwa Liverpool tidak secara langsung mengganggu negosiasi aktif Chelsea.
Alonso menghadapi krisis besar di lini tengah
Xabi Alonso kini menghadapi dilema pemilihan pemain yang serius di Stamford Bridge. Chelsea menyetujui penjualan Fernandez tanpa mengamankan pengganti, sehingga lini tengah mereka terkuras. Chelsea sempat menjajaki langkah untuk merekrut Manu Kone pada awal jendela transfer, tetapi pelatih Roma Gian Piero Gasperini memblokir kepindahan itu.
Kekurangan di lini tengah terlihat jelas dalam kemenangan kacau Chelsea 4-3 atas Brighton. Moises Caicedo mengalami cedera setelah tampil sebagai pemain pengganti, menyusul opsi senior Jordan Henderson yang juga masuk ruang perawatan.
Romeo Lavia baru saja kembali dari periode yang sangat terganggu, sementara rekrutan musim panas Valentin Barco masih minim pengalaman. Situasi genting ini memaksa Alonso memainkan bek kanan murni Reece James dan Malo Gusto di peran gelandang tengah hanya untuk menutup lubang besar yang ada.
- Crystal Pix
Menyiasati skuad yang menipis
Alonso kini harus melewati paruh pertama kampanye Premier League dengan skuad yang sangat timpang. Tanpa Fernandez dan Camara, Chelsea akan sangat bergantung pada solusi darurat sambil mendorong staf medis mereka untuk mempercepat pemulihan Caicedo dan Henderson.
Lini tengah yang tereduksi ini langsung menghadapi ujian berat pada hari Minggu saat Chelsea bertandang ke markas juara bertahan Premier League, Arsenal. Chelsea hanya harus bertahan sampai bursa transfer Januari, sementara Monaco mempertahankan aset berharganya dengan harapan mendapatkan pemasukan besar di masa depan.
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