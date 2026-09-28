Kebangkitan Joao Felix. Ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Eropa, dan menyebut Barcelona sebagai mimpinya. Namun untuk sementara waktu, ia membuat para suporter Al Nassr bermimpi: talenta Portugal eks AC Milan itu, setelah pengalaman mengecewakan bersama AC Milan, pindah ke Arab Saudi untuk bermain dengan Cristiano Ronaldo. Namun saat ini, dialah CR7 tim nasional Portugal. Liga Arab Saudi telah mengembalikan kontinuitas dan kepercayaan dirinya, tetapi pemain kelahiran 1999 yang pernah membela Benfica, Atletico Madrid, dan Chelsea itu sama sekali tidak menganggap pengalamannya di sepak bola Eropa sudah berakhir, di usia baru 26 tahun: tujuannya adalah kembali mengenakan jersey Blaugrana, yang pada musim 2023/2024 memberinya 7 gol.