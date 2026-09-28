Kebangkitan Joao Felix. Ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Eropa, dan menyebut Barcelona sebagai mimpinya. Namun untuk sementara waktu, ia membuat para suporter Al Nassr bermimpi: talenta Portugal eks AC Milan itu, setelah pengalaman mengecewakan bersama AC Milan, pindah ke Arab Saudi untuk bermain dengan Cristiano Ronaldo. Namun saat ini, dialah CR7 tim nasional Portugal. Liga Arab Saudi telah mengembalikan kontinuitas dan kepercayaan dirinya, tetapi pemain kelahiran 1999 yang pernah membela Benfica, Atletico Madrid, dan Chelsea itu sama sekali tidak menganggap pengalamannya di sepak bola Eropa sudah berakhir, di usia baru 26 tahun: tujuannya adalah kembali mengenakan jersey Blaugrana, yang pada musim 2023/2024 memberinya 7 gol.
Gagal di Milan, bangkit lagi di Al Nassr: Joao Felix adalah CR7-nya Portugal. Dan dia menginginkan Barcelona
Kegagalan di AC Milan, kebangkitan kembali bersama Al Nassr
Pindah ke Riyadh dari Chelsea dengan nilai 50 juta euro pada musim panas 2025, setelah kegagalan enam bulan di Serie A dengan seragam AC Milan, hanya 2 gol dalam 15 penampilan di bawah asuhan kompatriotnya Sergio Conceicao, ia menjadi penggerak utama, bersama Ronaldo, di balik keberhasilan Al Nassr menjuarai Saudi Pro League, dengan 20 gol termasuk tiga hat-trick dan dua brace dalam 33 pertandingan liga. Tahun ini ia memulai dengan sangat baik, seperti musim lalu: 4 gol di liga, 2 bersama tim nasional Portugal dalam dua pertandingan, melawan Wales dan Norwegia, keduanya menentukan untuk dua kemenangan Portugal.
Lebih baik daripada CR7
Kini ada pernyataan niat: kembali bermain di Eropa, kembali bermain di Liga Champions, mungkin sudah mulai musim depan: mengukur diri melawan klub-klub terbaik di dunia, setelah jauh lebih matang, di dalam dan luar lapangan, dibandingkan bocah yang mengejutkan dunia pada 2019 dengan kepindahannya ke Atlético Madrid, setelah pembayaran klausul pelepasan senilai 120 juta euro ditambah 6 juta euro lainnya untuk biaya finansial terkait operasi tersebut, pembelian termahal dalam sejarah Atlético Madrid sekaligus salah satu pembelian termahal dalam sejarah sepak bola. Transfer yang menjadikannya pemain Portugal termahal sepanjang masa, di depan Cristiano Ronaldo.
Mimpi Barcelona
Yang juga sangat penting adalah kesempatan untuk berbagi klub dan tim nasional dengan Cristiano Ronaldo, idolanya dan panutannya, dengan tujuan memberinya assist untuk golnya yang ke-1000. Klub mana yang belum ia bela? Barcelona: "Fakta bahwa saya bermain untuk mereka saja sudah membuat saya sangat bahagia. Itu adalah mimpi masa kecil saya, ayah saya, dan saudara laki-laki saya". Lalu Milan? Kesulitan beradaptasi, juga karena berstatus pinjaman dan datang pada musim yang rumit bagi AC Milan.
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