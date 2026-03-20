Gaetano D'Agostino kepada CM: "VAR seperti ini tidak berguna: subjektif dan merusak keseruan pertandingan. Soal playoff, Italia merasa takut"

Arsenal vs Manchester City adalah salah satu pertandingan yang paling dinantikan akhir pekan ini. Di Wembley, Piala Liga akan diperebutkan, sebuah pertandingan yang dapat disaksikan secara gratis dan eksklusif di saluran YouTube Cronache di Spogliatoio. Mulai pukul 17.00, Marco Cattaneo dan Gaetano D'Agostino akan memberikan komentar, yang di Calciomercato.com menggambarkan pertandingan ini sebagai berikut: "Saya mengharapkan pertandingan yang menarik, awalnya sangat taktis. Kedua tim saling mengenal, saling menghormati, dan saling takut. Namun seperti yang sering terjadi dalam sepak bola Inggris, cukup satu insiden, satu percikan, untuk memanaskan pertandingan, membakar semangat penonton, dan mengubah segalanya. Saya berharap ini menjadi pertandingan terbuka dengan banyak peluang, dan Arsenal tentu saja datang dalam kondisi yang lebih baik."



