Gaetano D'Agostino kepada CM: "VAR seperti ini tidak berguna: subjektif dan merusak keseruan pertandingan. Soal playoff, Italia merasa takut"

Arsenal vs Manchester City adalah salah satu pertandingan yang paling dinantikan akhir pekan ini. Di Wembley, Piala Liga akan diperebutkan, sebuah pertandingan yang dapat disaksikan secara gratis dan eksklusif di saluran YouTube Cronache di Spogliatoio. Mulai pukul 17.00, Marco Cattaneo dan Gaetano D'Agostino akan memberikan komentar, yang di Calciomercato.com menggambarkan pertandingan ini sebagai berikut: "Saya mengharapkan pertandingan yang menarik, awalnya sangat taktis. Kedua tim saling mengenal, saling menghormati, dan saling takut. Namun seperti yang sering terjadi dalam sepak bola Inggris, cukup satu insiden, satu percikan, untuk memanaskan pertandingan, membakar semangat penonton, dan mengubah segalanya. Saya berharap ini menjadi pertandingan terbuka dengan banyak peluang, dan Arsenal tentu saja datang dalam kondisi yang lebih baik."
KEUNGGULAN ARSENAL
"Kita harus memberikan pujian kepada Arsenal, atas cara mereka merencanakan strategi, serta kesabaran yang mereka tunjukkan. Mereka telah mendukung Arteta selama bertahun-tahun, bahkan ketika hasil yang diharapkan belum tercapai, melakukan investasi yang tepat, dan kini berada dalam situasi ini, berjuang untuk meraih semua target. Ini adalah prestasi klub dan prestasi sang pelatih, yang saya anggap sebagai versi baru Guardiola. Dia telah menjadi pelatih yang pragmatis, tidak terlalu spektakuler. Dia memahami bahwa untuk menang, Anda harus mengorbankan sesuatu. Sekarang dia adalah Arteta, tidak bisa dibandingkan dengan siapa pun, dia telah menemukan jati dirinya. Dia memahami bahwa memang benar untuk menampilkan sepak bola yang indah, tetapi kadang-kadang memang perlu turun tangan secara langsung."
ERA GUARDIOLA TELAH BERAKHIR
"Saya rasa era Guardiola di Manchester City sudah berakhir. Hal itu juga terlihat dalam dua leg pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid, yang tentu saja bukanlah tim terkuat sepanjang masa. Gaya permainannya tidak lagi efektif dan spektakuler, meskipun skuadnya telah diperbarui."
Berorientasi pada Proses atau Berorientasi pada Hasil
"Saya tidak yakin ada pihak yang menang dalam pertentangan antara pendekatan permainan dan orientasi hasil. Yang menang selalu benar. Saya hanya bisa mengatakan bahwa sepak bola Italia membosankan bagi saya; terlalu banyak taktik, terlalu banyak tekanan. Emosinya hilang. Para pelatih tahu bahwa mereka tidak boleh melakukan kesalahan, bahwa nasib mereka bergantung pada hasil. Dan hal ini membuat mereka mengambil keputusan yang konservatif."
CARA MENGOMENTARI PERTANDINGAN SEPAK BOLA
"Sepak bola telah berubah, begitu pula cara meliputnya. Kini semuanya disiarkan langsung; rasa penantian sudah tidak ada lagi, telah lenyap. Mereka yang meliput sepak bola memiliki tanggung jawab; mereka harus melakukannya dengan seimbang, penuh hormat, dan kompeten. Penting untuk bersikap profesional dan bertindak secara profesional, dengan kesadaran bahwa waktu untuk merenung sangatlah singkat. Apa yang Anda katakan bisa menjadi viral."
PERAN VAR
"VAR diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas sepak bola, tetapi justru membuatnya menjadi lebih lambat.Sistem ini mengurangi keseruan, mengganggu alur pertandingan, dan membuatnya kurang menarik untuk ditonton. Saya bertanya-tanya mengapa sistem ini diterapkan jika, untuk setiap insiden, permainan harus terhenti selama 2-3 menit. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa penilaiannya sering kali bersifat subjektif, bukan objektif. Hal ini bergantung pada interpretasi wasit. Diperlukan aturan yang jelas; pelanggaran tangan yang sama tidak boleh dinilai secara berbeda dalam selang waktu seminggu."
DANIELE DE ROSSI
"Saya menganggapnya sebagai sosok yang ditakdirkan. Seorang pribadi yang luar biasa, seorang tokoh sepak bola yang memiliki kesabaran untuk menunggu dan tidak terburu-buru. Ia mampu mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap peluang."
Cesc Fàbregas
"Dia adalah pelatih yang tangguh, berpengalaman, dan modern. Dengan visi yang jelas. Saya ulangi, dia adalah pelatih yang tangguh."
PIO ESPOSITO
"Saya menganggapnya sebagai Luca Toni versi modern. Saya menyukainya karena dia selalu turun ke lapangan dengan semangat yang membara dan tatapan yang penuh determinasi. Itulah kekuatannya. Dia adalah seorang pemuda dengan sikap seorang pria sejati."
MARCO PALESTRA
"Dia adalah pemain yang tangguh, seorang small forward atau shooting guard modern, yang cocok untuk tim besar. Dia sudah siap untuk melangkah ke level yang lebih tinggi, tapi saya belum yakin dia sudah cukup matang untuk menjadi andalan di tim papan atas."
PLAYOFF PIALA DUNIA UNTUK ITALIA
"Saya memiliki perasaan yang campur aduk menjelang babak playoff. Saya sangat berharap Italia lolos ke Piala Dunia, demi semua penggemar cilik yang belum pernah mendengar lagu kebangsaan di ajang Piala Dunia. Lolos ke sana akan memperkuat rasa kebersamaan. Saya yakin lawan terberat yang harus dihadapi bukanlah Irlandia Utara dan mungkin salah satu dari Bosnia atau Wales, melainkan rasa takut."
TIM SEPAK BOLA 5 ORANG
"Tim sepak bola lima orang impianku? Aku pilih Donnarumma sebagai kiper, van Dijk sebagai bek. Di lini tengah ada Cherki dan Vitinha, di lini depan seorang 'falso nueve': Yamal wajib ada di sana."
PALERMO DI SERIE A
"Darahku berwarna merah-hijau. Sebagai warga Palermo, aku berharap tim ini bisa kembali ke Serie A; itulah panggung yang pantas mereka dapatkan."