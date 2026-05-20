Getty/GOAL/IG:@_gabrielmagalhaes
Diterjemahkan oleh
Gabriel menyindir seorang penggemar Man City yang viral dengan postingan pedas setelah Arsenal memastikan gelar juara Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun
Bukti transaksi media sosial yang paling lengkap
Para pemain Arsenal akhirnya bisa bersuka cita setelah Bournemouth menahan imbang Man City 1-1 di Vitality Stadium, yang secara matematis memastikan tim asuhan Mikel Arteta sebagai juara. Sementara skuad merayakan kemenangan di London Colney, Gabriel justru memikirkan satu orang secara khusus: Tal Rehman, pendukung City yang menjadi viral berkat tingkah lakunya dengan botol air bertema Arsenal.
Gabriel membagikan gambar dua panel di Instagram Story-nya yang memperlihatkan perubahan suasana hati sang penggemar sepanjang musim. Bek tersebut menambahkan keterangan, "Terlalu banyak berpikir?", secara langsung menyinggung pria yang terkenal karena menirukan aksi mengumpulkan air mata para penggemar Arsenal ke dalam botolnya yang terkenal itu selama pertandingan-pertandingan sebelumnya. Itu adalah pesan yang jelas bahwa narasi "bottler" telah benar-benar berakhir.Instagram
- Getty Images Sport
Rice dan Saka ikut bergabung
Pemain asal Brasil itu bukanlah satu-satunya yang menanggapi para skeptis. Declan Rice, salah satu pilar utama dalam perjalanan Arsenal menuju gelar juara, juga turun ke media sosial untuk mengingatkan semua orang akan keyakinannya. Sambil membagikan foto bersama rekan-rekan setimnya, Rice menulis: "Sudah kubilang... sudah selesai." Postingannya itu merujuk pada keyakinan teguh yang ia tunjukkan bahkan setelah kekalahan menyakitkan 2-1 dari City pada bulan April lalu.
Bukayo Saka juga tak kalah vokal, dengan mengunggah video yang mengejek tuduhan "bottling" yang telah menghantui Arsenal selama beberapa musim terakhir. Bersama Myles Lewis-Skelly, yang terlihat memegang sebotol sampanye, Saka berkata ke arah kamera: "Mereka menyebut kami bottlers." Keduanya kemudian tertawa sambil bercanda: "Dan sekarang kami yang memegang botolnya." Suasana saat itu benar-benar penuh dengan rasa pembenaran bagi skuad yang sering dikritik karena runtuh di bawah tekanan.
Gelar yang diraih di Pantai Selatan
The Gunners kini hanya selangkah lagi dari trofi setelah meraih kemenangan tipis atas Burnley pada Senin. Namun, mereka bahkan tak perlu bertanding pada Selasa untuk memastikan status mereka sebagai juara. Meskipun Erling Haaland mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir untuk City di kandang Bournemouth, poin yang hilang dari tim asuhan Pep Guardiola sudah cukup untuk mengembalikan gelar juara ke London Utara. Eli Junior Kroupi sebelumnya telah membawa Bournemouth unggul dengan tendangan yang menakjubkan, dan meskipun para penggemar Arsenal pasti merasa gugup selama menit-menit terakhir yang menegangkan di Vitality, peluit akhir memicu suasana euforia yang luar biasa. Ini menandai pertama kalinya sejak 'Invincibles' legendaris tahun 2004 bahwa Arsenal berdiri di puncak piramida sepak bola Inggris, mengakhiri lebih dari dua dekade penderitaan bagi para penggemar setia Emirates.
- Getty Images Sport
Mengincar gelar ganda bersejarah
Perayaan ini tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat, karena Arsenal akan secara resmi mengangkat trofi gelar liga ke-14 mereka pada Minggu mendatang setelah bertanding melawan Crystal Palace di Selhurst Park. Namun, tugas Arteta belum selesai. Juara Premier League yang baru saja dinobatkan ini juga sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan terbesar dalam sejarah klub pada akhir bulan ini.
Arsenal akan bertolak ke Budapest pada 30 Mei untuk menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Jika mereka mampu mengalahkan raksasa Prancis tersebut, mereka akan mengamankan gelar ganda bersejarah dan mengangkat trofi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Untuk saat ini, Gabriel dan rekan-rekannya menikmati rasa kemenangan di kancah domestik - serta kesempatan untuk mengingatkan para rival mereka siapa yang akan tertawa terakhir.