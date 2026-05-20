Gabriel menyindir seorang penggemar Man City yang viral dengan postingan pedas setelah Arsenal memastikan gelar juara Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun

Para pemain Arsenal akhirnya bisa bersuka cita setelah Bournemouth menahan imbang Man City 1-1 di Vitality Stadium, yang secara matematis memastikan tim asuhan Mikel Arteta sebagai juara. Sementara skuad merayakan kemenangan di London Colney, Gabriel justru memikirkan satu orang secara khusus: Tal Rehman, pendukung City yang menjadi viral berkat tingkah lakunya dengan botol air bertema Arsenal.

Gabriel membagikan gambar dua panel di Instagram Story-nya yang memperlihatkan perubahan suasana hati sang penggemar sepanjang musim. Bek tersebut menambahkan keterangan, "Terlalu banyak berpikir?", secara langsung menyinggung pria yang terkenal karena menirukan aksi mengumpulkan air mata para penggemar Arsenal ke dalam botolnya yang terkenal itu selama pertandingan-pertandingan sebelumnya. Itu adalah pesan yang jelas bahwa narasi "bottler" telah benar-benar berakhir.

