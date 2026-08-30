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Gabriel Martinelli siap memecahkan rekor transfer Arsenal dengan kepindahan bernilai besar ke klub Arab Saudi Al-Hilal
Biaya transfer memecahkan rekor menanti Arsenal
Martinelli bersiap terbang ke Timur Tengah dalam beberapa hari ke depan untuk menjalani tes medis jelang usulan transfer ke Al-Hilal. Menurut laporan dari The Mirror, klub Saudi Pro League itu telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk biaya transfer di kisaran £55 juta (€65 juta).
Jika kesepakatan itu dirampungkan sebelum tenggat hari Selasa, Arsenal akan melampaui sejumlah penjualan terbesar mereka, termasuk biaya £35 juta yang diterima untuk Alex Oxlade-Chamberlain pada 2017. Martinelli bergabung dengan Arsenal dari Ituano pada 2019, mencetak gol-gol krusial dan membuat lebih dari 170 penampilan, membantu klub melancarkan tantangan serius untuk gelar Premier League musim lalu.
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Arteta angkat bicara soal kepergian yang akan segera terjadi di Emirates
Arteta berbicara kepada media soal masa depan Martinelli dalam konferensi pers jelang pertandingan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan sang penyerang meninggalkan klub, Arteta menyatakan: "Itu situasi pribadi lain yang sedang kami tangani. Saya rasa semua orang tahu dan menyadari betapa besar cinta kami kepada Gabi. Apa pun hasilnya nanti, itu akan terjadi karena semua pihak menyetujuinya."
Arteta juga menjawab pertanyaan terkait percakapan yang ia lakukan dengan para pemain yang akan pergi, dengan menjelaskan: "Ya, tentu saja. Percakapan itu berjalan dua arah, tetapi saya sangat puas dengan bagaimana percakapan-percakapan itu berjalan karena saya tahu apa yang ada di hati satu sama lain, dan kata-kata yang muncul dalam percakapan itu membuat saya benar-benar senang. Tetapi pada titik tertentu, tak terhindarkan Anda perlu mengadakan pembicaraan tertentu dan mengatakan hal-hal tertentu yang terkadang berat."
Sejumlah pemain menuju pintu keluar
Martinelli bukan satu-satunya pemain papan atas yang diperkirakan akan meninggalkan Arsenal pada hari-hari terakhir bursa transfer. Gabriel Jesus dikabarkan semakin dekat dengan kepindahan ke Barcelona.
Membahas absennya Jesus dari latihan, Arteta berkata: "Itu berkaitan dengan jumlah pemain yang kami miliki di skuad saat ini, dan cara kami menangani situasi tersebut secara individu-mereka memiliki beberapa urusan pribadi." Selain itu, Fabio Vieira makin maju dalam pembicaraan mengenai kepindahan senilai £8,6 juta ke Hamburg. Kepergian-kepergian ini mengikuti hengkangnya baru-baru ini pemain-pemain seperti Leandro Trossard, Emile Smith Rowe, dan Jakub Kiwior.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk skuad Arsenal asuhan Arteta?
Dengan dana besar yang dihimpun melalui penjualan pemain, Arsenal akan berupaya mengintegrasikan rekrutan baru mereka saat mencoba mempertahankan gelar Premier League. Klub itu sudah berinvestasi besar pada Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, Ezri Konsa, dan Piero Hincapie. Arteta harus segera membangun chemistry di antara tambahan baru ini saat Arsenal menjalani jadwal musim gugur yang padat dan memburu kesuksesan lebih lanjut di kompetisi domestik dan Eropa.
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