Gabriel Martinelli siap memecahkan rekor transfer Arsenal dengan kepindahan bernilai besar ke klub Arab Saudi Al-Hilal

Arteta berbicara kepada media soal masa depan Martinelli dalam konferensi pers jelang pertandingan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan sang penyerang meninggalkan klub, Arteta menyatakan: "Itu situasi pribadi lain yang sedang kami tangani. Saya rasa semua orang tahu dan menyadari betapa besar cinta kami kepada Gabi. Apa pun hasilnya nanti, itu akan terjadi karena semua pihak menyetujuinya."

Arteta juga menjawab pertanyaan terkait percakapan yang ia lakukan dengan para pemain yang akan pergi, dengan menjelaskan: "Ya, tentu saja. Percakapan itu berjalan dua arah, tetapi saya sangat puas dengan bagaimana percakapan-percakapan itu berjalan karena saya tahu apa yang ada di hati satu sama lain, dan kata-kata yang muncul dalam percakapan itu membuat saya benar-benar senang. Tetapi pada titik tertentu, tak terhindarkan Anda perlu mengadakan pembicaraan tertentu dan mengatakan hal-hal tertentu yang terkadang berat."