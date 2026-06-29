Getty Images Sport
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Gabriel Martinelli kehabisan kata-kata setelah golnya yang memecahkan rekor membawa Brasil lolos meski sempat mengalami awal pertandingan yang sulit melawan Jepang
Drama di menit-menit akhir di Houston
Martinelli membuktikan diri sebagai pahlawan bagi Brasil saat mereka berhasil mengatasi ketegangan besar untuk mengalahkan Jepang 2-1 dalam laga babak 32 besar. Juara dunia lima kali itu mengalami awal yang sulit karena Jepang unggul tepat sebelum menit ke-30, meski Casemiro menyamakan kedudukan untuk Selecao di babak kedua. Tepat ketika pertandingan tampaknya akan berlanjut ke babak tambahan, Martinelli muncul dengan mencetak gol lima menit memasuki waktu tambahan, yang menurut Opta menjadi gol penentu kemenangan terlama dalam waktu normal pada babak gugur Piala Dunia yang tercatat (sejak 1966). Setelah fase grup yang sulit di mana ia kesulitan mencetak gol, penyerang ini akhirnya berhasil menjebol gawang pada saat yang paling menentukan untuk mengamankan tempat timnya di babak berikutnya.
- Getty Images Sport
Martinelli mengenang kemenangan yang penuh emosi
Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Martinelli yang tampak terharu tampak kesulitan memahami betapa besarnya kontribusinya. "Saya bahkan tak punya kata-kata untuk menggambarkan kegembiraan yang ada di hati saya saat ini, melihat seluruh rakyat Brasil bahagia dengan lolosnya tim ini, seluruh keluarga saya—saya bahkan tak tahu bagaimana menjelaskan apa yang saya rasakan saat ini," katanya kepada para wartawan.
Ia juga mengungkapkan bahwa peluang yang terlewatkan baru-baru ini—khususnya saat bola membentur tiang gawang pada babak penyisihan grup—telah membebani pikirannya sebelum aksi heroiknya malam ini. “Saya sedang berbicara dengan keluarga saya. Beberapa hari yang lalu saya membentur tiang gawang, saya tahu saya akan mendapat kesempatan lain. Syukurlah hari ini saya berhasil mencetak gol penentu kemenangan,” tambah pemain berusia 25 tahun itu.
Brasil lolos dari ancaman kekalahan mengejutkan
Malam itu sama sekali tidak nyaman bagi raksasa Amerika Selatan tersebut, yang tertinggal di babak pertama. Jepang secara mengejutkan memimpin ketika Kaishu Sano memanfaatkan kelengahan Danilo untuk mengalahkan Alisson Becker dengan tendangan datar. Keunggulan tim yang tidak diunggulkan itu bertahan hingga menit ke-56 ketika gelandang veteran Casemiro menyamakan kedudukan dengan sundulan menyambut umpan silang dari Gabriel Magalhaes.
Selecao terus menekan tanpa henti di menit-menit akhir, dengan tendangan Vinícius Junior yang dibelokkan oleh Zion Suzuki hingga membentur tiang gawang. Saat perpanjangan waktu tampaknya tak terhindarkan, Bruno Guimaraes mengoper bola kepada Martinelli, yang melepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran ke sudut gawang, menghancurkan harapan tim Jepang.
- AFP
Menjelang babak 16 besar
Meskipun kemenangan ini diraih dengan susah payah, Brasil kini mengalihkan perhatian mereka ke babak gugur sambil terus mengejar gelar bintang keenam. Ada kekhawatiran terkait kondisi fisik Casemiro, yang terpaksa ditarik keluar di akhir pertandingan karena cedera yang tampaknya terjadi pada kakinya, sehingga berpotensi meninggalkan kekosongan di lini tengah untuk pertandingan berikutnya.
Tim Selecao akan tetap berada di Amerika Serikat untuk menghadapi Pantai Gading atau Norwegia di babak berikutnya. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 5 Juli di New Jersey, di mana Brasil berharap dapat menempuh jalan yang lebih mulus menuju perempat final dibandingkan dengan yang mereka hadapi saat melawan tim Jepang yang tangguh.