Gabriel Martinelli kehabisan kata-kata setelah golnya yang memecahkan rekor membawa Brasil lolos meski sempat mengalami awal pertandingan yang sulit melawan Jepang

Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Martinelli yang tampak terharu tampak kesulitan memahami betapa besarnya kontribusinya. "Saya bahkan tak punya kata-kata untuk menggambarkan kegembiraan yang ada di hati saya saat ini, melihat seluruh rakyat Brasil bahagia dengan lolosnya tim ini, seluruh keluarga saya—saya bahkan tak tahu bagaimana menjelaskan apa yang saya rasakan saat ini," katanya kepada para wartawan.

Ia juga mengungkapkan bahwa peluang yang terlewatkan baru-baru ini—khususnya saat bola membentur tiang gawang pada babak penyisihan grup—telah membebani pikirannya sebelum aksi heroiknya malam ini. “Saya sedang berbicara dengan keluarga saya. Beberapa hari yang lalu saya membentur tiang gawang, saya tahu saya akan mendapat kesempatan lain. Syukurlah hari ini saya berhasil mencetak gol penentu kemenangan,” tambah pemain berusia 25 tahun itu.