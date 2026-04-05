Everton v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Gabriel Martinelli dikecam karena 'sikap tidak hormat yang nyata' saat mendorong wasit; bintang Arsenal itu seharusnya diusir dari lapangan akibat dorongannya terhadap Sam Barrott dalam kekalahan Arsenal di Piala FA melawan Southampton

Gabriel Martinelli menuai kritik tajam setelah mendorong wasit Sam Barrott dalam kekalahan mengejutkan Arsenal dari Southampton di Piala FA. Mantan wasit Liga Premier Mark Halsey berpendapat bahwa penyerang asal Brasil itu seharusnya mendapat kartu merah atas insiden di akhir pertandingan tersebut, dan menyebut tindakannya sebagai bentuk ketidakhormatan yang nyata yang memberikan contoh buruk bagi sepak bola akar rumput di seluruh negeri.

  • Permintaan kartu merah

    Menurut The Sun, Halsey menegaskan bahwa Martinelli seharusnya diusir dari lapangan akibat insiden bentrokan fisiknya dengan Barrott saat Arsenal kalah 2-1 dari Southampton pada 4 April. Insiden tersebut terjadi di menit-menit akhir pertandingan Piala FA saat Arsenal sedang berusaha keras mengejar gol penyeimbang. Halsey, yang pernah menjadi wasit di kasta tertinggi selama 14 tahun, berpendapat bahwa kartu kuning yang diberikan kepada pemain berusia 24 tahun itu terlalu ringan mengingat kontak yang terjadi. Mantan wasit tersebut berargumen bahwa tindakan agresif semacam itu merusak otoritas wasit di semua level kompetisi, dan menuntut hukuman yang lebih tegas untuk melindungi para ofisial pertandingan.

    • Iklan
  Sam Barrott referee 2025-26Getty

    Sikap yang sama sekali tidak menghormati

    Insiden memanas itu terjadi pada menit ke-94 setelah Shea Charles membawa tuan rumah unggul. Saat tim tamu mendapat tendangan bebas, sang penyerang mencoba memulai kembali permainan dengan cepat dan mendorong wasit. Halsey memberikan kritik tajam terhadap perilaku pemain asal Brasil itu selama insiden yang memanas tersebut. Ia menyatakan: "Wasit Sam Barrott memberikan tendangan bebas kepada Arsenal, Martinelli berlari mendekat dan mendorong Sam hingga tergeser. Maaf, Gabriel Martinelli benar-benar tidak menghormati wasit Sam Barrott dalam situasi itu. Meskipun Sam memberikan kartu kuning, bagi saya itu layak kartu merah. Anda tidak boleh menyentuh wasit, apalagi mendorongnya ke samping."


  • Dampak terhadap masyarakat akar rumput

    Di luar dampak langsung bagi klub, Halsey mengungkapkan keprihatinan mendalam atas pesan negatif yang ditimbulkan hal ini bagi sepak bola akar rumput. Ia meyakini bahwa para pemain elit memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam hal bagaimana wasit diperlakukan di lapangan-lapangan lokal setiap akhir pekan. Halsey menambahkan: "Kita harus melihat ke seluruh penjuru negeri, dari utara ke selatan, setiap Sabtu dan Minggu, di mana para wasit lapangan lokal bertugas memimpin pertandingan. Pesan apa yang disampaikan hal itu kepada wasit-wasit taman lokal kita? Menurut saya, Sam memimpin pertandingan dengan baik, dia memimpin pertandingan dengan baik, tetapi saya pikir dia mengecewakan komunitas wasit dengan tidak mengusir Gabriel Martinelli karena mendorongnya saat memberikan tendangan bebas, sehingga dia bisa mengambil tendangan bebas dengan cepat."

  Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Tekanan terhadap FA semakin meningkat

    Lembaga amal Ref Support UK juga turut angkat bicara mengenai kontroversi ini, mendesak Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) untuk mengambil tindakan retrospektif terhadap sang pemain dan timnya. Mereka meyakini bahwa kegagalan menghukum tindakan agresi yang begitu terang-terangan dapat memicu meningkatnya insiden serupa. Dalam sebuah pernyataan, organisasi tersebut menyatakan: "FA tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Ini akan menjadi kesempatan yang terlewatkan jika mereka tidak mengambil tindakan terhadap Arsenal dan Martinelli. Sudah terlalu banyak insiden di sepak bola di mana wasit didorong atau disenggol, dan sepak bola tidak boleh membiarkan hal ini semakin memburuk. Saya sangat ingin melihat wasit mengusirnya dari lapangan."

