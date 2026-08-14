Potensi kepergian Martinelli akan menjadi perubahan signifikan lain di lini depan Arsenal, yang sebelumnya sudah ditinggalkan Leandro Trossard ke Besiktas dalam kesepakatan senilai £15,3 juta pada awal musim panas ini. Untuk mengisi kekosongan di sisi kiri, Arsenal sudah menginvestasikan £34 juta untuk mendatangkan Christos Tzolis dari Club Brugge, tetapi klub itu masih terus dikaitkan dengan sejumlah kepergian besar lainnya guna menyeimbangkan neraca keuangan dan mendanai para pemain baru sebelum tenggat waktu.

ESPN Brasil melaporkan bahwa Arsenal terbuka untuk menjual mantan pemain Ituano itu jika valuasi mereka sebesar €50 juta (£42,7 juta) terpenuhi, setelah dilaporkan menawarkan sang pemain kepada berbagai klub di Arab Saudi dan Turki.