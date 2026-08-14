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Gabriel Martinelli akhirnya membuat keputusan transfer saat Galatasaray meluncurkan tawaran £38 juta untuk bintang Arsenal
Arteta mempertimbangkan perombakan lini serang
Potensi kepergian Martinelli akan menjadi perubahan signifikan lain di lini depan Arsenal, yang sebelumnya sudah ditinggalkan Leandro Trossard ke Besiktas dalam kesepakatan senilai £15,3 juta pada awal musim panas ini. Untuk mengisi kekosongan di sisi kiri, Arsenal sudah menginvestasikan £34 juta untuk mendatangkan Christos Tzolis dari Club Brugge, tetapi klub itu masih terus dikaitkan dengan sejumlah kepergian besar lainnya guna menyeimbangkan neraca keuangan dan mendanai para pemain baru sebelum tenggat waktu.
ESPN Brasil melaporkan bahwa Arsenal terbuka untuk menjual mantan pemain Ituano itu jika valuasi mereka sebesar €50 juta (£42,7 juta) terpenuhi, setelah dilaporkan menawarkan sang pemain kepada berbagai klub di Arab Saudi dan Turki.
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Raksasa Turki gagal menggoda bintang Brasil
Namun, laporan itu menambahkan bahwa Martinelli telah memberi tahu manajemen klub bahwa ia tidak tertarik pindah ke Turki. Meski sikap sang pemain tampak tegas, klub Turki tersebut tidak gentar dalam upayanya merekrut pemain bintang. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa klub asal Istanbul itu sudah menjajaki situasi dengan mengajukan proposal resmi senilai €45 juta (£38 juta) untuk winger asal Brasil tersebut. Tawaran itu kini sudah diajukan, memaksa Arsenal untuk memutuskan apakah akan mencairkan nilai transfer pemain yang kontraknya akan berakhir musim panas mendatang atau mengambil risiko kehilangannya secara gratis dalam 12 bulan.
Pembicaraan pertukaran yang mengejutkan untuk Victor Osimhen
Dalam perkembangan menarik dalam negosiasi yang sedang berlangsung antara kedua klub, pembicaraan kini meluas hingga mencakup potensi kepindahan Victor Osimhen. Laporan menyebutkan bahwa Arsenal telah mengadakan pembicaraan dengan Galatasaray mengenai kesepakatan untuk merekrut striker Nigeria tersebut, yang bergabung secara permanen dengan klub Turki itu pada musim panas lalu. Arsenal disebut mengalihkan fokus kepada striker 27 tahun itu setelah mendapati mustahil untuk memboyong Julian Alvarez dari Atletico Madrid pada Agustus ini.
Klub London utara itu sedang menjajaki kemungkinan membawa mantan pemain Napoli tersebut ke Premier League sebagai bagian dari rangkaian kesepakatan yang lebih luas yang melibatkan klub Turki itu. Ketertarikan mendadak ini menandai perubahan strategi besar bagi Arteta, yang melewatkan kesempatan untuk merekrut penyerang tersebut pada 2024 karena kendala finansial.
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Keajaiban remaja sedang berpindah klub
Sementara Martinelli bersikeras menolak kepindahan ke Istanbul, talenta Arsenal lainnya tampak semakin berpeluang pindah ke Rams Park. Kedua klub saat ini sedang dalam negosiasi lanjutan terkait prospek berusia 19 tahun Ethan Nwaneri, yang menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Prancis bersama Marseille. Arsenal disebut membanderol lulusan akademi mereka itu sebesar €40 juta (£34,1 juta).
Arsenal menghadapi periode akhir bursa transfer yang sibuk saat mereka bersiap untuk Community Shield melawan Manchester City pada 16 Agustus. Dengan banyaknya situasi yang melibatkan Martinelli, Nwaneri, dan kemungkinan Osimhen, skuad itu bisa terlihat sangat berbeda ketika mereka memulai pertahanan gelar melawan Coventry City.
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