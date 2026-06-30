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Gabriel Magalhaes menyebut gaya bermain Arsenal sebagai faktor di balik umpan kunci Casemiro yang menyelamatkan Brasil di babak 32 besar Piala Dunia
Dampak yang sangat penting dalam pertandingan melawan Jepang
Gabriel memainkan peran kunci bagi Brasil dalam laga babak 32 besar Piala Dunia melawan Jepang di Houston. Saat timnasnya tertinggal, bek tengah yang tangguh ini tampil menonjol dengan memberikan umpan kunci kepada Casemiro, yang kemudian menyundul bola ke gawang untuk mencetak gol penyama kedudukan dan menyelamatkan tim.
Menurut laporan dari UOL, sang bek mengaitkan kontribusinya di lini serang dengan instruksi taktis yang ia terima di level klub. Arsenal dikenal dengan pendekatan progresifnya, dan Gabriel menunjukkan dengan tepat bagaimana metode tersebut diterapkan di panggung internasional. Visi permainan dan umpan akuratnya memungkinkan Casemiro menyamakan kedudukan, membalikkan momentum ke pihak Brasil saat mereka paling membutuhkannya.
- AFP
Taktik Arsenal membuahkan kesuksesan di kancah internasional
Berbicara setelah pertandingan yang dramatis itu, Gabriel mengungkapkan kegembiraannya terkait umpan tersebut dan menjelaskan bagaimana tugasnya di klub telah mempersiapkannya untuk momen tersebut. Bek tersebut menyoroti bahwa Arsenal bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, yang secara alami menempatkannya di posisi yang lebih maju di lapangan.
"Itu adalah sesuatu yang saya latih di Arsenal," katanya, merenungkan perannya dalam gol tersebut. Dengan beroperasi lebih ke depan di lapangan, ia mampu melihat Casemiro melakukan pergerakan krusial. Arsenal sangat mengandalkan struktur pertahanan agresif ini, dan hal itu jelas membuahkan hasil bagi Brasil saat mereka melewati pertandingan yang menegangkan melawan tim Jepang yang tangguh di Amerika Serikat.
Martinelli memastikan kemenangan
Setelah gol penyama kedudukan yang sangat penting dari Casemiro, seorang pemain Arsenal lainnya menjadi sorotan utama yang memastikan Brasil lolos ke babak 16 besar. Gabriel Martinelli mencetak gol penentu untuk melengkapi comeback tersebut dan memastikan lolosnya timnas Brasil.
Gabriel langsung memuji Martinelli, sambil mengungkapkan betapa bahagianya dia melihat rekan setimnya di klub itu mencetak gol di panggung terbesar. Brasil menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, bangkit dari posisi tertinggal untuk mengalahkan Jepang. Sinergi antara Gabriel dan Martinelli menyoroti ikatan yang kuat di dalam skuad, saat kedua bintang Liga Premier itu bersatu padu untuk menjaga impian Piala Dunia tetap hidup.
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan nasib Brasil?
Brasil kini akan mempersiapkan diri untuk laga babak 16 besar sambil terus mengejar gelar juara Piala Dunia. Tim nasional Brasil akan menghadapi pemenang dari pertandingan mendatang antara Pantai Gading dan Norwegia. Dengan Gabriel dan Martinelli yang sama-sama dalam performa prima, Brasil memiliki inti tim yang kuat dan penuh percaya diri yang siap menghadapi tantangan berikutnya. Skuad ini kini akan beristirahat sejenak setelah bertanding di Houston.