Gabriel memainkan peran kunci bagi Brasil dalam laga babak 32 besar Piala Dunia melawan Jepang di Houston. Saat timnasnya tertinggal, bek tengah yang tangguh ini tampil menonjol dengan memberikan umpan kunci kepada Casemiro, yang kemudian menyundul bola ke gawang untuk mencetak gol penyama kedudukan dan menyelamatkan tim.

Menurut laporan dari UOL, sang bek mengaitkan kontribusinya di lini serang dengan instruksi taktis yang ia terima di level klub. Arsenal dikenal dengan pendekatan progresifnya, dan Gabriel menunjukkan dengan tepat bagaimana metode tersebut diterapkan di panggung internasional. Visi permainan dan umpan akuratnya memungkinkan Casemiro menyamakan kedudukan, membalikkan momentum ke pihak Brasil saat mereka paling membutuhkannya.