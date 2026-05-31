Gabriel Magalhaes angkat bicara setelah gagal mengeksekusi penalti di final Liga Champions - bek Arsenal itu menyampaikan pesan yang ‘menyakitkan’
Drama adu penalti menggagalkan impian meraih dua gelar
Tim asuhan Mikel Arteta melangkah ke final sebagai juara baru Liga Premier, dan mereka memulai pertandingan dengan sempurna saat Kai Havertz mencetak gol hanya dalam waktu enam menit. Namun, PSG berhasil membalas ketika Ousmane Dembele mencetak gol dari titik penalti pada babak kedua. Skor imbang tersebut membawa pertandingan ke babak adu penalti, di mana penyelamatan David Raya atas tendangan Nuno Mendes diimbangi oleh tendangan Eberechi Eze yang melebar. Tekanan pun jatuh pada Gabriel untuk tendangan kelima, namun tendangannya yang melenceng melambung di atas mistar gawang, memicu perayaan meriah bagi pasukan Luis Enrique.
Gabriel mengirim pesan kepada para pendukung Arsenal
Melalui media sosial untuk menyapa para pendukung The Gunners, Gabriel mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam, namun menegaskan bahwa ia tetap sangat bangga dengan musim ini yang berhasil mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun dan membawa klub meraih gelar Liga Premier.
"Ini menyakitkan, tapi saya bangga dengan tim ini dan segala yang telah kita raih bersama musim ini," tulis sang bek di Instagram. "Terima kasih kepada para penggemar luar biasa kami atas dukungan kalian di setiap langkah. Kalian pantas merayakan perjalanan ini bersama kami dan menikmati parade hari ini! Sampai jumpa musim depan!!! Dengan cinta, Big Gabi."
Arteta membela keberanian sang bek
Meskipun mendapat kritik dari sebagian pendukung, Arteta dengan cepat menjelaskan alasan di balik urutan penendang penalti tersebut. Manajer Arsenal itu mengungkapkan bahwa Gabriel secara sukarela menawarkan diri untuk mengambil tendangan kelima setelah para penendang utama klub telah diganti atau tidak bisa diturunkan akibat pertandingan yang melelahkan selama 120 menit.
"Dia (Gabriel) ingin mengambil nomor lima dengan jujur. Kami telah mempersiapkan dan berlatih untuk momen ini. Biasanya penendang penalti adalah Bukayo [Saka], Martin [Odegaard], dan Kai [Havertz], pasti. Kami tahu bahwa jika kami harus melalui perpanjangan waktu melalui adu penalti, penendang penalti akan berbeda, namun tetap berkualitas. Saat melihat Ebz [Eberechi Eze] menendang penalti dalam latihan, dia tidak pernah gagal, tapi kemudian Anda harus melakukannya pada momen ini. Sayangnya, kami tidak memiliki presisi dan efisiensi yang sama seperti yang mereka miliki, dan itulah alasan kami tidak menang," jelas Arteta.
London dipenuhi warna merah dalam perayaan perebutan gelar
Skuad Arsenal tak punya banyak waktu untuk meratapi kekecewaan di Budapest, karena parade perayaan gelar juara Liga Premier klub tersebut dijadwalkan berlangsung hari ini. Ribuan pendukung telah berduyun-duyun ke London Utara untuk merayakan gelar juara liga domestik pertama klub tersebut dalam lebih dari dua dekade, yang menyebabkan gangguan lalu lintas yang signifikan di seluruh ibu kota. Meskipun hanya meraih medali perak di ajang Eropa, suasana di Islington tetap meriah saat Arteta memimpin skuadnya menempuh rute kemenangan sepanjang 5,6 mil.