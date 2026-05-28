Gabriel Jesus terbuka untuk bergabung dengan klub Liga Premier lainnya di tengah minimnya kesempatan bermain secara reguler di Arsenal
Yesus mempertimbangkan opsi-opsi di Liga Premier
Penyerang Arsenal, Jesus, terbuka untuk melanjutkan kariernya di Liga Premier musim depan, meski itu berarti harus meninggalkan Stadion Emirates. Meskipun tujuan utama pemain asal Brasil ini tetap menyelesaikan kontraknya bersama The Gunners—yang berlaku hingga Juni 2027—kenyataan situasi yang dihadapinya di bawah asuhan Mikel Arteta memaksanya untuk mempertimbangkan kembali masa depannya dalam waktu dekat.
Menurut ESPN, pemain berusia 29 tahun itu tidak menutup kemungkinan pindah ke klub papan atas Inggris lainnya demi mendapatkan menit bermain reguler di tim utama. Setelah musim di mana keterlibatannya terbatas, mantan pemain Manchester City ini memprioritaskan peran di mana ia bisa kembali menjadi titik fokus serangan.
Pemulihan dan rotasi di Emirates
Jesus menghadapi perjuangan berat sejak kembali dari masa pemulihan cedera jangka panjang. Ia berhasil mencetak enam gol dalam 27 penampilan bersama Arsenal sejak kembali bermain pada Desember lalu, setelah absen selama 11 bulan akibat cedera ACL yang serius. Kurangnya konsistensi dalam mencetak gol serta kekhawatiran terkait kebugarannya membuatnya tergeser dari urutan prioritas dalam skuad asuhan Arteta.
Penyerang ini sering mengungkapkan rasa sayangnya terhadap tempat asalnya, dengan menyatakan bahwa ia memiliki "keinginan untuk suatu hari nanti kembali ke klub masa kecilnya, Palmeiras," tim yang ia tinggalkan pada 2017 untuk pindah ke Manchester. Namun, kepulangannya ke Brasil tampaknya masih ditunda untuk saat ini karena ia ingin memperkuat warisannya di sepak bola Eropa.
Mengejar rekor gol Firmino
Salah satu faktor utama yang mendorong keinginan Jesus untuk tetap bertahan di Inggris adalah kesempatan untuk mencatatkan namanya dalam buku sejarah. Saat ini, ia hanya butuh empat gol lagi untuk menjadi pencetak gol terbanyak asal Brasil sepanjang sejarah Liga Premier. Rekor tersebut saat ini dipegang oleh mantan ikon Liverpool, Roberto Firmino, yang mencetak 82 gol selama berkarier di Anfield.
Setelah menghabiskan sembilan musim penuh di Liga Premier, Jesus bertekad untuk melampaui rekor rekan senegaranya itu. Tetap bermain di klub Inggris papan atas akan memberinya landasan untuk memecahkan rekor tersebut secepatnya, sebuah prestasi yang akan mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain Amerika Selatan paling sukses yang pernah bermain di divisi tersebut.
Kewarganegaraan Inggris dan status sebagai warga negara asli
Selain pertimbangan olahraga untuk tetap tinggal di Inggris Raya, ada manfaat administratif yang signifikan bagi Jesus jika ia tetap bermain di Liga Premier. Dengan tetap tinggal di Inggris, sang penyerang dipastikan akan memperoleh kewarganegaraan Inggris pada akhir tahun ini, sebuah pencapaian penting yang sangat berarti baik bagi sang pemain maupun klub-klub yang berminat merekrutnya.
Mendapatkan kewarganegaraan akan memungkinkan Jesus terdaftar sebagai pemain lokal dalam daftar skuad di masa mendatang. Status ini sangat berharga bagi departemen perekrutan Liga Premier, karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menavigasi aturan pendaftaran skuad. Bagi Jesus, hal ini menambah insentif lain untuk mencari proyek baru di liga yang sama daripada mencari pindah ke luar negeri.