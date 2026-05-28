Gabriel Jesus terbuka untuk bergabung dengan klub Liga Premier lainnya di tengah minimnya kesempatan bermain secara reguler di Arsenal

Penyerang Arsenal, Jesus, terbuka untuk melanjutkan kariernya di Liga Premier musim depan, meski itu berarti harus meninggalkan Stadion Emirates. Meskipun tujuan utama pemain asal Brasil ini tetap menyelesaikan kontraknya bersama The Gunners—yang berlaku hingga Juni 2027—kenyataan situasi yang dihadapinya di bawah asuhan Mikel Arteta memaksanya untuk mempertimbangkan kembali masa depannya dalam waktu dekat.

Menurut ESPN, pemain berusia 29 tahun itu tidak menutup kemungkinan pindah ke klub papan atas Inggris lainnya demi mendapatkan menit bermain reguler di tim utama. Setelah musim di mana keterlibatannya terbatas, mantan pemain Manchester City ini memprioritaskan peran di mana ia bisa kembali menjadi titik fokus serangan.