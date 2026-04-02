Gabriel Jesus menyamakan Bukayo Saka dengan Vinicius Junior dan Raphinha saat ia melontarkan pujian kepada rekan setimnya di Arsenal yang 'rendah hati'

Gabriel Jesus menyatakan bahwa rekan setimnya di Arsenal, Bukayo Saka, layak disejajarkan dengan para bintang dunia seperti Vinicius Junior, Raphinha, dan Rodrygo. Dalam sebuah wawancara dengan Rio Ferdinand, striker asal Brasil itu ditanya di mana menurutnya posisi Saka saat ini di antara para pemain sayap terbaik di dunia.

  • "Mereka semua sama saja"

    Jesus membandingkan Saka dengan tiga rekan setimnya di tim nasional Brasil, setelah bekerja sama erat dengan pemain internasional Inggris itu di Arsenal selama empat tahun terakhir. “Dia berada di level yang sama. Mereka semua sama,” kata Jesus dalam acara Rio Ferdinand Presents. “Tentu saja, kita berbicara tentang gaya dan momentum yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki kualitas masing-masing dan telah memberikan dampak di momen-momen penting. Jadi, Bukayo juga ada di sana. Jelas, Anda masih perlu memenangkan trofi, tetapi dia akan mendapatkannya.”

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kerendahan hati di balik bakat

    Selain kemampuan teknis yang telah menjadikan Saka sebagai ikon Arsenal, Jesus mengungkapkan kekaguman yang mendalam terhadap karakter sang pemain sayap. Pelatih asal Brasil itu mencatat bahwa Saka tetap rendah hati meski memikul tanggung jawab sebagai salah satu tokoh utama di Emirates Stadium.

    Jesus berkata: "Saya sangat mengagumi kepribadian Bukayo karena dia sangat rendah hati. Dia kuat, tapi tetap rendah hati. Di dunia sepak bola saat ini, hal seperti itu tidak mudah ditemukan—melihat seseorang yang berasal dari akademi lalu menjadi begitu berpengaruh di klub, tim, atau dunia sepak bola, namun tetap mempertahankan sifatnya yang sama."

  • Keyakinan dalam perjuangan meraih kejayaan

    Menjelang akhir musim, pemain internasional Brasil ini tak menyembunyikan rasa optimisnya. Setelah menyaksikan perkembangan pemain seperti Saka dan kematangan skuad Arsenal secara keseluruhan di bawah asuhan Mikel Arteta, Jesus yakin bahwa 2026 bisa menjadi tahun di mana trofi Liga Premier kembali ke klub untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade.

    "Saya sangat yakin. Sangat yakin, karena kami berada dalam posisi yang baik dan memiliki skuad yang luar biasa," tambah sang striker. "Saya yakin 100% bahwa musim ini kami akan meraih sesuatu."

  • Upaya Arsenal merebut gelar juara

    Performa Saka sangat berperan penting dalam mempertahankan posisi tim asuhan Arteta di puncak klasemen Liga Premier. Arsenal saat ini unggul sembilan poin atas Manchester City, meskipun tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan.

    Jesus, yang bergabung dengan Arsenal dari Manchester City pada 2022 dengan empat medali juara liga di lemari trofinya, merasa skuad saat ini akhirnya siap untuk menembus garis finis setelah gagal di musim-musim sebelumnya.

