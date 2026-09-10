Getty Images Sport
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Gabriel Jesus menyamai legenda Brasil Rivaldo saat mantan bintang Arsenal itu mengungkapkan "emosi yang berbeda" setelah mencetak gol pada debut kandangnya bersama Barcelona
Debut yang memukau pada malam Eropa di Camp Nou
Barcelona melanjutkan performa impresif mereka di Liga Champions UEFA dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Feyenoord di Camp Nou. Raphinha mencetak dua gol, disertai gol-gol spektakuler dari Karim Adeyemi dan Lamine Yamal, sementara Gabriel Jesus menyempurnakan kemenangan telak itu di akhir laga.
Menjalani penampilan keduanya setelah transfernya dari Arsenal, pemain berusia 29 tahun itu masuk dari bangku cadangan pada fase akhir laga untuk menjalani debutnya di kompetisi Eropa bersama Barcelona. Hanya sesaat setelah masuk ke lapangan, penyerang asal Brasil itu menyambut umpan silang terukur dari Yamal dan menanduk bola ke gawang dengan sentuhan pertamanya di stadion tersebut.
Gol cepat itu membuat Jesus melakukan selebrasi khasnya di hadapan publik tuan rumah, sekaligus menutup penampilan dominan Barcelona di panggung terbesar Eropa.
- AFP
Mantan penyerang Arsenal mengenang saat mewujudkan mimpi masa kecilnya
Merefleksikan debut impiannya di hadapan para pendukung Barcelona, penyerang asal Brasil itu mengakui bahwa membuka rekening golnya di Camp Nou memberinya sensasi yang belum pernah ia rasakan sepanjang kariernya.
"Saya merasakan hal yang sama seperti ketika mencetak gol profesional pertama saya. Ini jenis emosi yang berbeda," kata Jesus kepada para wartawan setelah pertandingan, seperti dikutip oleh SPORT. "Gol pertama saya di Camp Nou yang penuh, sesuatu yang selalu saya bayangkan, dan saya sudah bisa mewujudkannya pada pertandingan kedua saya untuk klub."
Mencapai tonggak bersejarah di panggung Eropa
Gol Jesus membuat total koleksinya di Liga Champions menjadi 27 gol, menyamai Rivaldo, yang juga pernah membela Palmeiras dan Barcelona, di antara pencetak gol terbanyak Brasil dalam turnamen ini. Ia kini unggul dari Rodrygo milik Real Madrid, yang mengoleksi 26 gol saat memulihkan diri dari operasi lutut yang membuatnya absen hingga 2027.
Menanggapi posisinya sejajar dengan kompatriot legendarisnya, Rivaldo, Jesus menambahkan: "Rivaldo adalah pemain yang luar biasa, idola klub ini, dan sosok yang selalu saya kagumi di lapangan. Merupakan sebuah kehormatan untuk berbagi daftar ini dengan nama-nama besar dalam sejarah kami, dengan begitu banyak jenius dan bintang yang hanya bisa dihasilkan Brasil, masing-masing pada era dan periode mereka sendiri bermain di Liga Champions."
Turnamen elite ini memiliki arti personal yang besar bagi pemain berusia 29 tahun itu, yang tetap termotivasi untuk mengangkat trofi setelah kekecewaan di masa lalu. Berbicara tentang ambisinya, Jesus mengatakan: "Saya sangat suka bermain di kompetisi ini. Tahun lalu saya nyaris saja berhasil dan saya berharap musim ini akan berbeda."
- Getty Images Sport
Mendefinisikan kembali ambisi Eropa setelah kepedihan di masa lalu
Setelah kalah di final 2021 bersama Manchester City melawan Chelsea dan kemudian mengalami kekalahan Arsenal dalam adu penalti dari PSG asuhan Luis Enrique di Budapest pada Mei lalu, Jesus bertekad menulis ulang sejarahnya di Eropa. Dampak eksplosifnya di Barcelona memberi petunjuk akan babak baru, di mana ia bisa terbukti vital bagi kesuksesan mereka di kancah kontinental.
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