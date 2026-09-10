Gabriel Jesus menyamai legenda Brasil Rivaldo saat mantan bintang Arsenal itu mengungkapkan "emosi yang berbeda" setelah mencetak gol pada debut kandangnya bersama Barcelona

Barcelona melanjutkan performa impresif mereka di Liga Champions UEFA dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Feyenoord di Camp Nou. Raphinha mencetak dua gol, disertai gol-gol spektakuler dari Karim Adeyemi dan Lamine Yamal, sementara Gabriel Jesus menyempurnakan kemenangan telak itu di akhir laga.

Menjalani penampilan keduanya setelah transfernya dari Arsenal, pemain berusia 29 tahun itu masuk dari bangku cadangan pada fase akhir laga untuk menjalani debutnya di kompetisi Eropa bersama Barcelona. Hanya sesaat setelah masuk ke lapangan, penyerang asal Brasil itu menyambut umpan silang terukur dari Yamal dan menanduk bola ke gawang dengan sentuhan pertamanya di stadion tersebut.

Gol cepat itu membuat Jesus melakukan selebrasi khasnya di hadapan publik tuan rumah, sekaligus menutup penampilan dominan Barcelona di panggung terbesar Eropa.



