Jesus dengan cepat memantapkan dirinya sebagai bagian vital dalam mesin Barcelona, dan pemain internasional Brasil itu sekali lagi menjadi pusat permainan saat menang nyaman 3-0 atas Getafe pada Sabtu. Setelah mencetak gol kedua pada malam itu untuk memastikan laga berada di luar jangkauan lawan, mantan pemain Arsenal tersebut berbicara dengan antusias tentang transisinya menjalani hidup di Catalunya dan besarnya kegembiraan yang ia rasakan saat membela klub ini.

Berbicara kepada media setelah hasil meyakinkan tersebut, pemain berusia 29 tahun itu mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan mengenakan warna Blaugrana yang legendaris. Sang penyerang menjelaskan bahwa level teknis skuad yang tinggi membuat tanggung jawab utamanya, yakni mengirim bola ke dalam gawang, menjadi jauh lebih mudah dibandingkan di klub-klub sebelumnya di Eropa. "Bagi saya, berada di Barca adalah mimpi, saya sudah mengatakannya beberapa kali," katanya kepada DAZN, seperti dikutip oleh Mundo Deportivo. "Bermain dengan para pemain ini juga sangat mudah: mereka semua bermain sangat baik dan selalu menguasai bola. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah bagi saya, karena saya seorang penyerang, untuk mendapatkan peluang mencetak gol, dan di situlah saya siap mencetak gol."