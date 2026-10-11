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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Gabriel Jesus menikmati hidup yang 'mudah' di Barcelona di bawah Hansi Flick setelah mencetak gol dalam kemenangan telak atas Getafe

G. Jesus
Barcelona
Getafe
LaLiga

Gabriel Jesus tampil menonjol di bawah arahan Hansi Flick, dengan penyerang Brasil itu mengakui bahwa hidup di Barcelona menjadi sangat mudah berkat kualitas rekan-rekan setimnya. Sang striker mencetak gol dalam kemenangan meyakinkan 3-0 atas Getafe, membantu Barcelona mempertahankan performa tanpa ampun mereka di puncak klasemen.

  • Mimpi yang menjadi kenyataan di Camp Nou

    Jesus dengan cepat memantapkan dirinya sebagai bagian vital dalam mesin Barcelona, dan pemain internasional Brasil itu sekali lagi menjadi pusat permainan saat menang nyaman 3-0 atas Getafe pada Sabtu. Setelah mencetak gol kedua pada malam itu untuk memastikan laga berada di luar jangkauan lawan, mantan pemain Arsenal tersebut berbicara dengan antusias tentang transisinya menjalani hidup di Catalunya dan besarnya kegembiraan yang ia rasakan saat membela klub ini.

    Berbicara kepada media setelah hasil meyakinkan tersebut, pemain berusia 29 tahun itu mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan mengenakan warna Blaugrana yang legendaris. Sang penyerang menjelaskan bahwa level teknis skuad yang tinggi membuat tanggung jawab utamanya, yakni mengirim bola ke dalam gawang, menjadi jauh lebih mudah dibandingkan di klub-klub sebelumnya di Eropa. "Bagi saya, berada di Barca adalah mimpi, saya sudah mengatakannya beberapa kali," katanya kepada DAZN, seperti dikutip oleh Mundo Deportivo. "Bermain dengan para pemain ini juga sangat mudah: mereka semua bermain sangat baik dan selalu menguasai bola. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah bagi saya, karena saya seorang penyerang, untuk mendapatkan peluang mencetak gol, dan di situlah saya siap mencetak gol."

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GETAFEAFP

    Dampak Hansi Flick

    Evolusi taktik Barcelona di bawah Flick menjadi salah satu topik utama musim ini, ketika manajer asal Jerman itu berhasil menghidupkan kembali tim yang kesulitan menjaga konsistensi pada musim sebelumnya. Jesus pun cepat memberikan kredit kepada sang pelatih atas kepercayaan diri kolektif yang saat ini tengah mengalir di ruang ganti, yang membuat tim menyamai start terbaik mereka sepanjang sejarah di kompetisi domestik.

    Pemain asal Brasil itu mencatat bahwa filosofi ofensif Flick mendorong setiap pemain untuk tampil menentukan di sepertiga akhir lapangan. "Saya pikir Flick memberi banyak kepercayaan diri kepada semua pemain," tambah sang penyerang. "Kami bermain sangat baik. Kami akan punya peluang dan, ketika kami berada di dalam kotak penalti, kami harus mencetak gol. Semoga Raphinha cepat pulih, karena tim merindukannya."

  • Mengejar trofi di Catalonia

    Dengan Barcelona saat ini tampil sebagai mesin gol beroktan tinggi, Jesus merasa dirinya berada di lingkungan yang sempurna untuk menambah trofi ke lemari prestasinya yang sudah penuh. Sang penyerang menyoroti pentingnya mempertahankan ketajaman ini jika klub ingin mencapai tujuan utamanya pada akhir musim ini.

    "Sejujurnya, saya pernah bermain di tim-tim yang mencetak banyak gol dan sekarang saya berada di tim yang mencetak banyak gol. Semoga kami terus mencetak gol agar bisa memenangkan pertandingan dan, pada akhir musim, meraih gelar, yang merupakan hal terpenting," kata sang penyerang.

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  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona mempertahankan rekor 100 persen di La Liga

    Barcelona menampilkan performa meyakinkan melawan Getafe dan mengamankan kemenangan telak lewat penampilan menyerang yang sangat efektif. Gol-gol penting dari Anthony Gordon, Jesus, dan Jules Kounde melengkapi dominasi di atas lapangan, memastikan skuad menjalankan tugasnya dengan nyaman dan meraih tiga poin penuh. Hasil ini membuat tim asuhan Flick terus berada dalam performa tak terbendung, memperpanjang rekor sempurna mereka di La Liga menjadi 24 poin dari kemungkinan 24 poin. Dengan mempertahankan catatan tanpa cela ini, Barca melanjutkan kampanye domestik yang sempurna sekaligus secara resmi menyamai start terbaik klub pada awal musim dalam sejarah.

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