Gabriel Jesus memberi isyarat akan pindah ke Serie A di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Juventus dan AC Milan, sementara bintang Arsenal itu mengakui bahwa ia tidak 'layak' dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia

Jesus telah membuat masa depannya di London Utara menjadi tidak pasti setelah memberikan serangkaian isyarat konkret terkait kemungkinan kepindahannya ke Serie A pada musim panas nanti. Dengan Juventus dan AC Milan yang sama-sama secara aktif melakukan studi kelayakan internal terkait tawaran transfer tersebut, pemain timnas Brasil ini secara terbuka membuka peluang untuk menghadapi tantangan baru di Italia.

“Saya tumbuh besar menonton Serie A dan bermimpi bermain di Italia,” ungkap Jesus dengan jujur dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. “Mencetak dua gol di San Siro melawan Inter rasanya seperti mewujudkan mimpi itu. Saya tidak tahu masa depan saya; saat ini saya sedang fokus bekerja, dan kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi dengan Arsenal.”



