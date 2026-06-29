AFP
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Gabriel Jesus memberi isyarat akan pindah ke Serie A di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Juventus dan AC Milan, sementara bintang Arsenal itu mengakui bahwa ia tidak 'layak' dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia
Penyerang itu membuka peluang bagi klub-klub raksasa Italia
Jesus telah membuat masa depannya di London Utara menjadi tidak pasti setelah memberikan serangkaian isyarat konkret terkait kemungkinan kepindahannya ke Serie A pada musim panas nanti. Dengan Juventus dan AC Milan yang sama-sama secara aktif melakukan studi kelayakan internal terkait tawaran transfer tersebut, pemain timnas Brasil ini secara terbuka membuka peluang untuk menghadapi tantangan baru di Italia.
“Saya tumbuh besar menonton Serie A dan bermimpi bermain di Italia,” ungkap Jesus dengan jujur dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. “Mencetak dua gol di San Siro melawan Inter rasanya seperti mewujudkan mimpi itu. Saya tidak tahu masa depan saya; saat ini saya sedang fokus bekerja, dan kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi dengan Arsenal.”
- AFP
Kejujuran yang blak-blakan menjadi pedoman dalam menilai keputusan pencoretan dari skuad Piala Dunia
Kabar yang ramai dibicarakan ini muncul di tengah persimpangan jalan bagi penyerang berusia 29 tahun tersebut, yang peran terbatasnya di bawah asuhan Mikel Arteta membuatnya kehilangan tempat yang sangat diidamkan di Piala Dunia yang sedang berlangsung. Meskipun gagal masuk skuad untuk turnamen tersebut, Jesus menolak menyimpan rasa dendam terhadap pelatih kepala Brasil, Ancelotti.
“Saya rasa saya bahkan tidak begitu dekat untuk masuk ke dalam tim,” kata penyerang Arsenal itu dengan jujur saat ditanya mengenai pencoretan dirinya dari skuad nasional. “Ada pemain lain yang dipanggil berkali-kali dalam setahun terakhir dan pada akhirnya tetap dicoret. Jika Anda bertanya kepada saya, apakah saya pantas masuk dalam daftar? Saya katakan tidak.”
Kekeringan gol di akhir musim menentukan nasib seleksinya
Jesus memberikan konteks taktis tambahan mengenai komunikasinya secara langsung dengan manajer legendaris asal Italia tersebut, menjelaskan secara rinci di mana tepatnya karier internasionalnya kehilangan momentum. Meskipun mengawali tahun kalender dengan gemilang, penurunan drastis dalam menit bermain di Emirates Stadium pada akhirnya merusak ritme fisiknya.
“Kami berbicara pada bulan Januari, saat saya sedang mencetak gol,” tambah mantan penyerang Manchester City itu. “Sayangnya, saya tidak mendapat menit bermain sama sekali di akhir musim, dan, sejujurnya, itulah sebabnya saya tidak pantas berada di Piala Dunia. Saya sepenuhnya memahami situasi-situasi seperti ini. Semua orang harus menghormati Ancelotti; dia adalah manajer paling sukses.”
- AFP
Yesus Hampir Mencapai Rekor Liga Premier
Kepindahan ke Serie A pada musim panas nanti akan menghancurkan ambisi Jesus untuk mengejar rekor gol Roberto Firmino. Penyerang asal Brasil ini saat ini hanya berjarak empat gol lagi untuk menjadi pencetak gol terbanyak asal Brasil sepanjang masa di sejarah Liga Premier – sebuah rekor yang dipegang oleh mantan bintang Liverpool tersebut dengan 82 gol.
Hengkang dari Inggris ke Italia saat ini berarti melepaskan kesempatan emas untuk melampaui rekan senegaranya tersebut dan mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemain Amerika Selatan terbaik yang pernah bermain di liga tersebut.