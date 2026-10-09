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Gabriel Jesus membandingkan sensasi Barcelona Lamine Yamal dengan Neymar dan mendukung remaja itu meraih Ballon d'Or
Yamal mendapat dukungan dari figur ternama
Rekrutan baru Barcelona, Jesus, meyakini Yamal memiliki atribut kunci yang sama dengan Neymar sambil menjagokan remaja itu untuk meraih Ballon d'Or tahun ini. Dukungan tersebut sejalan dengan kampanye terkoordinasi yang digencarkan klub Catalan itu bersama beberapa tokoh sepakbola terkemuka untuk mendukung winger muda tersebut. Yamal sebelumnya mengakui bahwa Neymar adalah idolanya saat kecil dan memainkan peran penting dalam perkembangannya.
- Getty Images Sport
Jesus memunculkan perbandingan mencolok dengan Neymar
Jesus menyoroti kualitas teknis Yamal saat mengenang para pemain paling berbakat yang pernah berbagi lapangan dengannya. Berbicara kepada kantor berita EFE, penyerang asal Brasil itu mengatakan: "Neymar adalah pesepakbola paling virtuoso yang pernah bermain bersama saya; dia bisa melakukan segalanya dengan kedua kakinya. Bagi saya, dia tak tersentuh; tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi benar bahwa Lamine memiliki beberapa kualitasnya, seperti dribel dan kepribadiannya. Dia masih sangat muda, tetapi dia melakukan hal-hal seperti pemain yang matang, seolah-olah dia berusia 30 tahun. Dia seorang jenius yang berkembang setiap tahun, yang semakin lama semakin menjadi jenius."
Penyerang Brasil mendukung kejayaan London
Terlepas dari perbandingan gaya bermain, Jesus memberikan dukungan penuhnya kepada remaja itu untuk merebut penghargaan bergengsi di London. Menjelaskan lebih lanjut pandangannya kepada EFE, sang penyerang menambahkan: "Saya tidak suka membicarakan Ballon d'Or karena saya tidak tahu apakah mereka memberi penghargaan atas talenta seorang pemain, performanya, atau gelar, tetapi Lamine adalah pemain yang paling saya nikmati untuk ditonton selama bertahun-tahun, dan tahun ini dia telah memenangi hampir segalanya. Bagi saya, dia adalah favorit."
- AFP
Para pemuncak klasemen bersiap menghadapi ujian dari Getafe
Yamal kini kembali mengalihkan perhatiannya ke tugas domestik, setelah mencatatkan tujuh gol dan empat assist dalam tujuh penampilan liga musim ini. Tim asuhan Hansi Flick akan berupaya menjaga rekor sempurna mereka saat menjamu Getafe di Camp Nou akhir pekan ini, dengan kokoh di puncak klasemen dengan 21 poin. Performa ganas sang winger, yang juga menghasilkan satu gol dan dua assist dalam kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord di Liga Champions, sekali lagi akan menjadi ujung tombak serangan Barcelona.
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