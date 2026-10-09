Jesus menyoroti kualitas teknis Yamal saat mengenang para pemain paling berbakat yang pernah berbagi lapangan dengannya. Berbicara kepada kantor berita EFE, penyerang asal Brasil itu mengatakan: "Neymar adalah pesepakbola paling virtuoso yang pernah bermain bersama saya; dia bisa melakukan segalanya dengan kedua kakinya. Bagi saya, dia tak tersentuh; tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi benar bahwa Lamine memiliki beberapa kualitasnya, seperti dribel dan kepribadiannya. Dia masih sangat muda, tetapi dia melakukan hal-hal seperti pemain yang matang, seolah-olah dia berusia 30 tahun. Dia seorang jenius yang berkembang setiap tahun, yang semakin lama semakin menjadi jenius."