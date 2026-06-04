Gabriel Jesus ke Everton?! The Toffees dikabarkan sedang mengincar langkah transfer mengejutkan untuk striker Arsenal yang sedang tidak disukai

Everton telah mengidentifikasi Jesus sebagai target transfer utama menjelang bursa transfer musim panas, menurut Football Insider. Klub asal Merseyside ini bertekad untuk memperkuat lini serang yang selama ini kesulitan mencetak gol secara konsisten, dan memandang pemain Brasil tersebut sebagai sosok yang telah teruji di Liga Premier. Namun, Everton tidak bersedia memenuhi nilai pasar yang dilaporkan sebesar £20 juta yang diminta Arsenal.

Klub ini juga berhati-hati terhadap riwayat cedera Jesus, yang telah memengaruhi ketersediaannya dalam beberapa musim terakhir sejak kepindahannya ke London utara. Arsenal dilaporkan bersedia melepas pemain berusia 29 tahun tersebut karena Mikel Arteta ingin merombak opsi serangannya. Jesus kesulitan mendapatkan posisi starter reguler dan bisa menjadi salah satu pemain yang dilepas musim panas ini.