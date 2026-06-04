AFP
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Gabriel Jesus ke Everton?! The Toffees dikabarkan sedang mengincar langkah transfer mengejutkan untuk striker Arsenal yang sedang tidak disukai
Everton menjadikan Jesus sebagai target utama di lini serang
Everton telah mengidentifikasi Jesus sebagai target transfer utama menjelang bursa transfer musim panas, menurut Football Insider. Klub asal Merseyside ini bertekad untuk memperkuat lini serang yang selama ini kesulitan mencetak gol secara konsisten, dan memandang pemain Brasil tersebut sebagai sosok yang telah teruji di Liga Premier. Namun, Everton tidak bersedia memenuhi nilai pasar yang dilaporkan sebesar £20 juta yang diminta Arsenal.
Klub ini juga berhati-hati terhadap riwayat cedera Jesus, yang telah memengaruhi ketersediaannya dalam beberapa musim terakhir sejak kepindahannya ke London utara. Arsenal dilaporkan bersedia melepas pemain berusia 29 tahun tersebut karena Mikel Arteta ingin merombak opsi serangannya. Jesus kesulitan mendapatkan posisi starter reguler dan bisa menjadi salah satu pemain yang dilepas musim panas ini.
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Masalah biaya menjadi hambatan bagi The Toffees
Berbagai laporan menunjukkan bahwa Everton masih tertarik pada sang penyerang, namun hanya bersedia melanjutkan negosiasi jika syarat finansialnya menjadi lebih menguntungkan. Gaji sang pemain dikabarkan menjadi salah satu kendala utama. Jesus saat ini terikat kontrak yang menguntungkan di Arsenal, dan Everton mungkin perlu meyakinkannya untuk menerima pemotongan gaji yang signifikan sebelum kesepakatan apa pun dapat dipertimbangkan.
Ketertarikan terhadap pemain Brasil ini tidak hanya datang dari Everton. AC Milan, Juventus, dan Palmeiras juga dilaporkan dikaitkan dengan kemungkinan transfer tersebut, seiring Arsenal bersiap menghadapi jendela transfer musim panas yang sibuk.
Kondisi fisik Jesus juga menjadi perhatian bagi Everton
Tim perekrutan Everton sedang mencari penyerang berpengalaman yang mampu memberikan dampak langsung di Liga Premier. Jesus sesuai dengan kriteria tersebut berkat rekam jejaknya di Inggris, dan klub dilaporkan telah memantaunya dalam waktu yang cukup lama. Penyerang tersebut dikaitkan dengan Everton musim panas lalu dan kembali pada Januari, namun Arsenal belum bersedia melepasnya pada tahap-tahap tersebut. Situasi kini tampaknya telah berubah seiring upaya The Gunners untuk memperbarui skuad mereka.
Meskipun demikian, Everton masih harus mengatasi kekhawatiran seputar biaya transfer dan paket gaji sang pemain. Rekam jejak kebugarannya merupakan faktor lain yang dipertimbangkan dengan cermat oleh klub. Musim lalu, ia hanya menjadi starter dalam tiga dari 14 pertandingan Liga Premiernya, dengan cedera ACL membuatnya absen selama sebagian besar paruh pertama musim tersebut.
- Getty Images Sport
Everton mempertimbangkan berbagai opsi menjelang bursa transfer musim panas
Everton akan terus mengevaluasi apakah kesepakatan untuk merekrut Jesus secara finansial memungkinkan. Kemajuan apa pun kemungkinan besar akan bergantung pada tuntutan Arsenal dan apakah sang striker bersedia berkompromi soal gaji agar tetap bermain di Liga Premier.
Jika negosiasi terbukti terlalu sulit, David Moyes dapat menjajaki opsi alternatif. Taty Castellanos dilaporkan termasuk di antara penyerang yang dipertimbangkan saat Everton terus mencari tambahan kekuatan di lini serang menjelang musim depan.